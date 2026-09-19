Чарли Чаплин проиграл своим двойникам в конкурсе: что говорил сам актер

Чарли Чаплин на конкурсе двойников. Фото: facebook.com/MindsetTherapy

Представьте, что вы настолько известны, что люди по всему миру копируют вашу походку, одежду и даже усы. А потом вы тайком приходите на конкурс своих двойников и проигрываете. Именно такую историю уже более ста лет рассказывают о Чарли Чаплине. По одной версии, актер занял третье место, по другой — аж двадцатое. Но самое интересное выяснилось значительно позже, когда о знаменитом конкурсе спросили самого Чаплина.

Об этой курьезной истории рассказал официальный сайт Charlie Chaplin, передает Новини.LIVE.

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Как появилась история о проигрыше Чарли Чаплина собственным двойникам

На пике популярности актера мир буквально охватила Чаплиномания. Люди подражали его знаменитому Бродяге, появлялись двойники, поддельные фильмы и многочисленные конкурсы на лучшего Чарли Чаплина.

Самое раннее известное упоминание об этом курьезном случае датируется 1918 годом. Согласно газетным вырезкам из архива Чаплина, актриса Мэри Пикфорд якобы рассказала на ужине в Лондоне, что Чарли тайно принял участие в конкурсе на лучшую походку Чаплина на ярмарке в США. Настоящую звезду жюри якобы не узнало, а сам актер занял лишь двадцатое место. Историю быстро подхватила британская пресса, а с годами она начала меняться.

Сын актера Чарльз Чаплин-младший в книге "My Father, Charlie Chaplin" уже писал, что отец занял третье место. По его словам, конкурс проходил в знаменитом Grauman's Chinese Theatre в Голливуде. Но здесь возникает серьезное несоответствие. Сын Чаплина, который родился в 1925 году, утверждал, что конкурс состоялся еще до его рождения. Тогда как театр открыли только в 1927 году.

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Что о конкурсе говорил сам Чарли Чаплин

Самый важный комментарий по этому поводу оставил сам актер в 1966 году в интервью Ричарду Мериману. Чаплин упомянул рассказ о конкурсе, где он якобы занял третье место, именно как легенду. Актер объяснил, что много работал целыми днями и вряд ли захотел бы после этого идти на конкурс и снова играть Чарли Чаплина.

Поэтому знаменитая история, скорее всего, никогда не имела места. Но она оказалась настолько удачной, что продолжает звучать как правда уже более века.

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