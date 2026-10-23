Коко Шанель дома за обеденным столом. Фото: Horst P. Horst/Vogue

Коко Шанель могла позволить себе самые дорогие деликатесы, у нее был собственный повар, и она обедала в компании знаменитостей. Однако в повседневной жизни культовая французская дизайнер обожала простую еду. А ее любимым обедом называют блюдо, которое и сегодня готовят во многих украинских семьях. Оно состоит всего из двух недорогих продуктов.

Новини.LIVE рассказывает, каким был любимый обед легендарной Коко Шанель и из каких продуктов состоял ее ежедневный рацион.

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Что любила есть Коко Шанель на обед

Как пишет итальянское издание La Nazione, Коко Шанель росла в приюте, где рацион был скромным. Потому, несмотря на огромное состояние и славу, дизайнер сохранила привязанность к простым продуктам и блюдам. Она много работала и не любила тратить лишнее время на еду.

Одним из любимых обеденных блюд Шанель был обычный отварной картофель, заправленный небольшим количеством масла. Никаких изысканных соусов, дорогих специй или сложного приготовления. Лишь два доступных продукта, которые можно найти практически на каждой кухне. А на ужин она нередко выбирала легкие супы.

Каким был ежедневный рацион Коко Шанель

Питание французской модельерши не ограничивалось картофелем и супами. Писательница Клод Делей, которая была близкой подругой Шанель, в интервью Vanity Fair рассказала, что среди любимых блюд ее подруги были:

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картофель, запеченный в пепле;

кровяная колбаса;

яичница-болтушка;

курица по-новоорлеански.

По воспоминаниям Делей, у Шанель был собственный повар. Она могла в любой момент спонтанно пригласить друзей или знакомых на обед в свой дом моды на парижской улице Камбон. Такую свободу модельер считала настоящей роскошью.

Какие деликатесы обожала Коко Шанель

Простота повседневного меню вовсе не означала, что дизайнерка отказывалась от гастрономической роскоши. British Vogue пишет, что Коко Шанель особенно ценила шампанское и икру. Она даже верила, что вино и икра помогают сохранять молодость.

Клод Делей также вспоминала о любви модельерши к хорошо охлажденному белому вину, в частности рислингу, и шампанскому Krug.

Таким образом, во вкусах женщины, изменившей мир моды, сочетались две крайности. Она наслаждалась дорогим шампанским и икрой, но обожала обычный картофель с капелькой масла.

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