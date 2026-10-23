Коко Шанель вдома за обіднім столом. Фото: Horst P. Horst/Vogue

Коко Шанель могла дозволити собі найдорожчі делікатеси, мала власного кухаря та обідала в товаристві знаменитостей. Однак у повсякденному житті культова французька дизайнерка обожнювала просту їжу. А її улюбленим обідом називають страву, яку й сьогодні готують у багатьох українських родинах. Вона складається всього з двох дешевих продуктів.

Новини.LIVE розповідає, яким був улюблений обід легендарної Коко Шанель та з яких продуктів складався її щоденний раціон.

Реклама

Що любила їсти Коко Шанель на обід

Як пише італійське видання La Nazione, Коко Шанель росла в притулку, де раціон був скромним. Тож попри величезні статки та славу, дизайнерка зберегла прихильність до простих продуктів та страв. Вона багато працювала й не любила витрачати зайвий час на їжу.

Однією з улюблених обідніх страв Шанель була звичайна відварена картопля, заправлена невеликою кількістю олії. Жодних вишуканих соусів, дорогих спецій чи складного приготування. Лише два доступні продукти, які можна знайти практично на кожній кухні. А на вечерю вона нерідко обирала легкі супи.

Яким був щоденний раціон Коко Шанель

Харчування французької модельєрки не обмежувалося картоплею та супами. Письменниця Клод Делей, яка була близькою подругою Шанель, в інтерв'ю Vanity Fair розповіла, що серед улюблених страв її подруги були:

Читайте також:

картопля, запечена в попелі;

кров'яна ковбаса;

яєчня-бовтанка;

курятина по-новоорлеанськи.

За спогадами Делей, у Шанель був власний кухар. Вона могла будь-коли спонтанно запросити друзів чи знайомих на обід до свого будинку моди на паризькій вулиці Камбон. Таку свободу модельєрка вважала справжньою розкішшю.

Які делікатеси обожнювала Коко Шанель

Простота повсякденного меню зовсім не означала, що дизайнерка відмовлялася від гастрономічної розкоші. British Vogue пише, що Коко Шанель особливо цінувала шампанське та ікру. Вона навіть вірила, що вино й ікра допомагають зберігати молодість.

Клод Делей також згадувала про любов модельєрки до добре охолодженого білого вина, зокрема рислінгу, та шампанського Krug.

Тож у смаках жінки, яка змінила світ моди, поєднувалися дві крайнощі. Вона насолоджуватися дорогим шампанським, ікрою, але обожнювала звичайну картоплю з крапелькою олії.

Ділимося іншими цікавими фактами

Яка була улюблена страва королеви Франції Марії-Антуанетти.

Які особливі страви подавали на літаках 100 років тому.

Що їли заможні українці сто років тому та чому страви були забуті за часів СРСР.