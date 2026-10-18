Яку їжу подавали в літаках 100 років тому та як змінилося меню: цікава історія

Пасажири обідають в літаку в 1950 році. Фото: Alamy

Авіаподорожі ще сто років тому були справжньою пригодою, доступною далеко не кожному. Пасажири ретельно готувалися до польоту, одягали найкраще вбрання. Але ніхто й уявити не міг, які незвичайні традиції згодом з'являться на борту. Особливо цікавою була історія їжі. Авіакомпанії вигадували дедалі дивовижніші способи здивувати своїх клієнтів. Деякі з них сьогодні здаються фантастичними.

Новини.LIVE з посиланням на Daily Mail розповідає, що колись їли пасажири літаків та як же змінювалося меню з роками.

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1920–1930-ті роки

Перший обід на регулярному пасажирському авіарейсі подали 11 жовтня 1919 року. Як зазначає Книга рекордів Гіннеса, це сталося на рейсі компанії Handley Page Transport із Лондона до Парижа. Тодішні літаки були невеликими, часто потрапляли в турбулентність, а повноцінних кухонь на борту ще не існувало.

Тому пасажири отримували готові коробки із сендвічами та фруктами. Таке частування коштувало три шилінги, а розносили його спеціальні хлопчики-помічники. Сьогодні три шилінги з урахуванням інфляції це близько 10 фунтів стерлінгів, майже 600 грн.

На жаль, фото самого обіду не збереглися, але є фотографії салону літака.

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Салон пасажирського літака Handley Page, 1919 рік. Фото: Mary Evans Picture Library

Справжній прорив стався 1928 року. Німецька авіакомпанія Lufthansa однією з перших почала готувати та подавати гарячі страви під час польоту. Нововведення запровадили на маршруті Берлін — Париж.

Подача їжі в літаку Lufthansa, лютий 1928 року. Фото: Wikimedia Commons — Bundesarchiv

1940–1950-ті роки

Після Другої світової війни авіація вступила у свою золоту епоху. Квитки залишалися надзвичайно дорогими, тому польоти були доступні переважно заможним людям. Авіакомпанії змагалися за клієнтів, пропонуючи дедалі розкішніше обслуговування.

Наприклад, у літаках Pan Am пасажири першого класу могли замовити:

стейк із яловичини;

омара під вишуканим соусом;

запечену качку;

фаршировану птицю;

дорогі вина та шампанське.

Деякі обіди складалися навіть із семи страв. Їжу подавали на порцеляновому посуді зі справжніми столовими приборами. Столи накривали білими скатертинами, а після вечері пропонували вишукані напої.



Подача їжі в літаку Pan Am Boeing 377 Stratocruiser на початку 1950-х років. Фото: SFO Museum — архівна фотографія

А власники квитків у спальні каюти могли отримати сніданок просто в ліжко. В окремих літаках яйця готували безпосередньо на замовлення пасажирів.

Пасажири спальні каюти авіакомпанії Pan American Airways. Фото: Gamma-Keystone

1960–1970-ті роки

У цей період розкішне харчування залишалося важливою частиною польоту, особливо в першому класі. Пасажирам могли подавати запечене м'ясо, яке нарізали просто в салоні, морепродукти та багатокомпонентні десерти. На деяких рейсах працювали кухарі, а страви сервірували так, наче ви перебували в дорогому ресторані.

Водночас авіаподорожі поступово ставали доступнішими. З'являлося більше місць економкласу, де харчування було простішим, хоча повноцінні обіди ще залишалися звичним явищем.

Подорож першим класом у 1960 році. Фото: ardalpha.de

1980–1990-ті роки

Перелом настав наприкінці 1970-х років, коли у США почалося дерегулювання авіаційного ринку. Авіакомпанії отримали більше свободи у встановленні тарифів, конкуренція посилилася, а дешевші квитки почали приваблювати нових пасажирів.

Перевізники зрозуміли, що багато людей готові відмовитися від дорогого харчування заради економії. Поступово порцелянові тарілки замінили одноразовими контейнерами, а складні ресторанні меню — простішими стравами, які можна швидко розігріти та подати.

Вечеря з омарами подається на Concorde над Атлантичним океаном. Фото: Corbis

2000-ні роки й сьогодення

З появою та розвитком бюджетних авіакомпаній безплатне харчування на коротких рейсах стало менш поширеним. Наприклад, British Airways у 2017 році відмовилася від безплатних страв і напоїв у економкласі на більшості коротких маршрутів. У Ryanair їжу та напої переважно потрібно купувати окремо.

Проте розкішні традиції не зникли повністю. У першому та бізнес-класі деяких авіакомпаній досі пропонують ресторанні страви, морепродукти, дорогі десерти та шампанське.

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