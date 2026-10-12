Чому моряки минулого щодня пили ром просто на службі: традиція жила 300 років

Моряки п'ють на нижній палубі свого корабля. Фото: картина William Henry Pyne

Уявіть військовий корабель, де морякам щодня видають алкоголь і дозволяють його вживати просто під час служби. Сьогодні це здається немислимим. А у британському флоті така практика існувала понад 300 років. Ром був частиною офіційного пайка.

Новини.LIVE з посиланням на Smithsonian Magazine та The Independent розповідає, навіщо командування заохочувало моряків пити алкоголь, як ця традиція проіснувала так довго і чому врешті від неї відмовилися.

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Чому британським морякам щодня видавали ром

У XVII столітті далекі морські подорожі були справжнім випробуванням. Кораблі проводили у відкритому океані місяці. Забезпечити екіпаж свіжою питною водою було просто неможливо. Її зберігали у дерев'яних бочках, де вона поступово псувалася.

Морякам видавали пиво, але й воно погано витримувало тривале зберігання. Тож, найпрактичнішим виявився міцний алкоголь, він займав менше місця і довго зберігався.

Також алкоголь сприймали як спосіб підтримати бойовий дух екіпажу. Адже морякам доводилося витримувати виснажливу працю, шторми та сувору дисципліну.

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А у 1655 році, після захоплення англійцями Ямайки, ром став доступним для британського флоту, поступово замінивши інші алкогольні напої у щоденному пайку моряків.

Скільки рому отримували моряки на день

Спочатку матроси могли отримувати приблизно пів пінти рому на день, тобто близько 284 мл. Причому напій був міцним. Порцію, як правило, видавали нерозбавленою.

Згодом командування помітило проблему. Великі порції міцного алкоголю призводили до пияцтва та порушення дисципліни. Тож, із роками порції ставали дедалі меншими. У 1740 році адмірал Едвард Вернон наказав розбавляти ром водою. Так з'явився знаменитий грог, який згодом став одним із символів британського флоту.

Вже у 1850 році щоденну норму скоротили до однієї восьмої імперської пінти, тобто приблизно 70 мл міцного алкоголю. Видавали ром переважно опівдні. Початок церемонії оголошували спеціальною командою Up Spirits, після якої моряки отримували свою порцію. Для багатьох матросів це була одна з небагатьох приємних подій у суворому розпорядку корабельного життя.

Ром іноді використовували як своєрідну винагороду. Моряки могли поділитися ним із товаришами на знак вдячності за допомогу. Водночас не всі були зобов'язані пити. Ті, хто відмовлявся від алкоголю, могли отримувати невелику грошову компенсацію.

Чому у 1970 році морякам заборонили щоденний ром

До середини XX століття британський військовий флот кардинально змінився. Дерев'яні вітрильники замінили сучасні кораблі зі складною електронікою, озброєнням та системами управління. Навіть невелика кількість алкоголю погіршувала реакцію моряка. Помилка під час роботи з обладнанням загрожувала життю всього екіпажу. Тому командування вирішило остаточно скасувати щоденну видачу рому.

31 липня 1970 року британські моряки отримали останній офіційний алкогольний пайок. Ця дата увійшла в історію як Black Tot Day, або День чорної порції. Прощання виявилося незвичайним. На деяких кораблях моряки одягали чорні пов'язки, влаштовували символічні похорони рому та навіть викидали порожні бочки за борт. Так завершилася традиція, яка пережила війни, зміну поколінь і перехід від вітрил до сучасних військових кораблів.

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