Почему моряки в прошлом ежедневно пили ром прямо на службе: традиция жила 300 лет

Моряки пьют на нижней палубе своего корабля. Фото: картина William Henry Pyne

Представьте себе военный корабль, на котором морякам ежедневно выдают алкоголь и разрешают употреблять его прямо во время службы. Сегодня это кажется немыслимым. А в британском флоте такая практика существовала более 300 лет. Ром входил в состав официального пайка.

Новини.LIVE со ссылкой на Smithsonian Magazine и The Independent рассказывают, зачем командование поощряло моряков пить алкоголь, как эта традиция просуществовала так долго и почему в конце концов от нее отказались.

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Почему британским морякам ежедневно выдавали ром

В XVII веке дальние морские путешествия были настоящим испытанием. Корабли проводили в открытом океане месяцы. Обеспечить экипаж свежей питьевой водой было просто невозможно. Её хранили в деревянных бочках, где она постепенно портилась.

Морякам выдавали пиво, но и оно плохо выдерживало длительное хранение. Поэтому самым практичным оказался крепкий алкоголь: он занимал меньше места и долго хранился.

Кроме того, алкоголь рассматривался как способ поддержать боевой дух экипажа. Ведь морякам приходилось выдерживать изнурительный труд, штормы и суровую дисциплину.

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А в 1655 году, после захвата англичанами Ямайки, ром стал доступен для британского флота, постепенно заменив другие алкогольные напитки в ежедневном пайке моряков.

Сколько рома получали моряки в день

Сначала матросы могли получать примерно полпинты рома в день, то есть около 284 мл. Причём напиток был крепким. Порцию, как правило, выдавали неразбавленной.

Со временем командование заметило проблему. Большие порции крепкого алкоголя приводили к пьянству и нарушению дисциплины. Поэтому с годами порции становились всё меньше. В 1740 году адмирал Эдвард Вернон приказал разбавлять ром водой. Так появился знаменитый грог, который впоследствии стал одним из символов британского флота.

Уже в 1850 году суточную норму сократили до одной восьмой имперской пинты, то есть примерно 70 мл крепкого алкоголя. Ром выдавали преимущественно в полдень. Начало церемонии объявляли специальной командой «Up Spirits», после чего моряки получали свою порцию. Для многих матросов это было одним из немногих приятных событий в строгом распорядке корабельной жизни.

Ром иногда использовали в качестве своеобразного вознаграждения. Моряки могли поделиться им с товарищами в знак благодарности за помощь. В то же время не все были обязаны пить. Те, кто отказывался от алкоголя, могли получать небольшую денежную компенсацию.

Почему в 1970 году морякам запретили ежедневный ром

К середине XX века британский военный флот кардинально поменялся. Деревянные парусники заменили современные корабли со сложной электроникой, вооружением и системами управления. Даже небольшое количество алкоголя ухудшало реакцию моряка. Ошибка при работе с оборудованием угрожала жизни всего экипажа. Поэтому командование решило окончательно отменить ежедневную выдачу рома.

31 июля 1970 года британские моряки получили последний официальный алкогольный паек. Эта дата вошла в историю как Black Tot Day или День черной порции. Прощание оказалось необычным. На некоторых кораблях моряки одевали черные повязки, устраивали символические похороны рома и выбрасывали пустые бочки за борт. Так завершилась традиция, пережившая войны, смену поколений и переход от парусов к современным военным кораблям.

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