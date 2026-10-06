Почему моряки в прошлом не ели рыбу, даже когда голодали посреди океана

Моряки за столом на корабле. Фото: pixabay.com

Представьте себе парусник посреди океана: запасы еды почти иссякли, моряки делят последние сухари, а вокруг на сотни километров — только вода. Кажется, самый простой выход лежит буквально за бортом — взять снасти и поймать рыбу. Однако история знает экспедиции, участники которых страдали от страшного голода даже посреди океана.

Почему моряки прошлого не могли прокормиться рыбой, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Ukr.Media.

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Что на самом деле ели моряки в дальних плаваниях

Перед выходом в море корабли загружали провизией, которую можно было хранить месяцами. Основой рациона становились:

корабельные сухари;

соленая говядина и свинина;

бобовые;

сыр;

заготовленная рыба.

Иногда на судно брали даже живых кур, овец, свиней и другой скот. А во время заходов в порты экипаж старался пополнять запасы фруктами, овощами, рыбой и другими свежими продуктами.

Почему моряки не могли прокормиться рыбой

На самом деле рыбу на кораблях ловили. Известно, что во время экспедиции Джеймса Кука экипаж Эндевора ловил рыбу в море и охотился на птиц. В британском флоте корабли даже снабжали рыболовными снастями.

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Проблема заключалась в масштабах. На борту большого судна могли находиться десятки или сотни человек, а несколько случайно пойманных рыб не могли накормить весь экипаж.

К тому же открытый океан совсем не похож на огромный пруд, полный рыбы. Морские обитатели распределены неравномерно. Больше всего жизни сосредоточено у побережья, на шельфах и в богатых питательными веществами водах. Посреди океана судно могло долго не встречать крупных скоплений рыбы. Поэтому улов был приятным дополнением к меню, но рассчитывать на него как на основной источник пищи было слишком рискованно.

Свежий улов при этом очень ценился. В правилах британского флота XVIII века даже указывалось, что там, где рыбу можно было ловить, капитан должен был выделять для этого людей. В первую очередь улов рекомендовали отдавать больным и выздоравливающим морякам.

До чего доходили голодные экипажи

Один из самых известных примеров оставил участник экспедиции Магеллана Антонио Пигафетта. Во время изнурительного перехода через Тихий океан запасы заканчивались настолько быстро, что морякам приходилось есть кожу, которую размачивали в воде, и ловить крыс.

Поэтому моряки прошлого охотно ловили рыбу и ели ее. Просто океан не гарантировал улова, а прокормить огромный экипаж случайной рыбалкой было нереально.

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