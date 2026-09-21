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Главная Открытия Под названием лосось продают другую рыбу: что вы покупаете на самом деле

Под названием лосось продают другую рыбу: что вы покупаете на самом деле

Ua ru
21 сентября 2026 13:29
Что такое лосось: какую рыбу на самом деле продают в магазинах под этим названием
Женщина покупает красную рыбу в супермаркете. Фото: shutterstock.com

Вы выбираете красивое розовое филе рыбы, а на ценнике видите привычную надпись "лосось". Однако под этим названием может скрываться совсем другой вид рыбы. Дело в том, что лосось — это собирательное название. Под ним скрываются рыбы, обитающие в разных океанах, отличающиеся размером, окраской и вкусом.

Новини.LIVE рассказывает, какую именно рыбу вы чаще всего покупаете под названием лосось.

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Что такое лосось на самом деле и чем он особенный

По информации энциклопедии Britannica, изначально так называли атлантического лосося (Salmo salar). Впоследствии это название стали применять и к похожим рыбам того же семейства (Salmonidae), к которым относится и тихоокеанский лосось.

Одна из самых удивительных особенностей этих рыб — их миграции. Многие лососи рождаются в пресной воде, растут в море, а затем возвращаются в реки для нереста. Путь к месту, где они появились на свет, рыба находит, в частности, благодаря обонянию.

Внешний вид рыбы тоже не всегда одинаков. При переходе из морской воды в пресную окраска может меняться, а перед нерестом некоторые тихоокеанские виды из серебристых превращаются в красных, бордовых или значительно более тёмных.

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Где водится лосось

Атлантический лосось естественно распространен в бассейне Северной Атлантики, а тихоокеанские виды обитают в холодных водах северной части Тихого океана. Часть жизни они проводят в море, часть — в реках.

Почему лосось стал таким популярным

Секрет популярности лосося заключается не только во вкусе и разнообразии блюд, которые можно приготовить из этой рыбы. Это еще и удачный маркетинг. В 1980-х годах Норвегия начала активно продвигать атлантического лосося в Японии, в частности как рыбу для суши. Сначала японцы относились к сырому лососю настороженно, но после многолетней работы с ресторанами, импортерами и магазинами он стал привычным ингредиентом.

Параллельно развивалась аквакультура, поэтому лосось стал доступен круглый год и в больших объемах. Только в 2025 году мировое производство атлантического лосося достигло примерно 3,16 млн тонн.

Какие виды лосося самые известные

Под словом "лосось" могут скрываться рыбы с довольно разным вкусом, жирностью, цветом мяса и ценой. Самым известным и распространенным в продаже является атлантический лосось, или Salmo salar. Именно его часто называют семгой. Он имеет нежное, довольно жирное мясо розово-оранжевого цвета и широко выращивается на рыбных фермах.

Отдельная большая группа — тихоокеанские лососи. К ней относится чавича, которую часто называют королевским лососем. Это один из крупнейших представителей группы: рыба ценится за жирное, сочное мясо и насыщенный вкус.

Нерка отличается более ярким красно-оранжевым мясом и выраженным вкусом. Во время нереста ее внешний вид меняется особенно заметно: тело становится насыщенно-красным, а голова темнеет.

Кижуч также известен как серебряный лосось из-за характерной окраски. Его мясо нежное, красноватое и довольно сочное, поэтому кижуч ценится в кулинарии не меньше, чем другие виды.

Кета обычно имеет менее жирное мясо, чем атлантический лосось или чавача. Ее часто продают замороженной, соленой, копченой, а особенно ценится крупная красная икракеты.

Горбуша является одним из самых массовых тихоокеанских лососей. Она сравнительно небольшая, имеет менее жирное мясо и часто используется для производства консервов, замороженных продуктов и солений. Название рыба получила из-за характерного горба, который появляется у самцов в период нереста.

Форель тоже относится к лососевым и своим крупным розовым филе действительно может напоминать лосося. Однако это другая рыба, и у нее другой вкус.

Что продают под названием лосось в Украине

Если в супермаркетах вы видите свежее или замороженное филе под названием лосось, скорее всего, это Salmo salar, выращенный в аквакультуре.

Среди более доступных тихоокеанских лососей в магазинах встречаются горбуша и кета. В продаже они чаще бывают замороженными, в виде стейков или тушек. Рядом часто лежит форель. Из-за внешнего сходства покупатели нередко воспринимают ее просто как еще один лосось.

Поэтому, если хотите точно знать, что покупаете, смотрите не только на крупную надпись на ценнике, но и на название вида на этикетке. Именно оно раскрывает, какая рыба на самом деле лежит перед вами.

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интересные факты лосось виды рыб
Евгения Фрусевич - Редактор
Автор:
Евгения Фрусевич

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