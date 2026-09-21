Що таке лосось: яку рибу насправді продають у магазинах під цією назвою

Жінка купує червону рибу в супермаркеті. Фото: shutterstock.com

Ви обираєте красиве рожеве філе риби, а на ціннику бачите звичний напис "лосось". Та під цією назвою може ховатися зовсім інший вид риби. Річ у тім, що лосось — це збірна назва. За нею ховаються риби, які живуть у різних океанах, відрізняються розміром, забарвленням і смаком.

Новини.LIVE розповідає, яку саме рибу ви купуєте під назвою лосось найчастіше.

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Що таке лосось насправді і чим він особливий

За інформацією енциклопедії Britannica, спочатку так називали атлантичного лосося (Salmo salar). Згодом цю назву почали застосовувати й до подібних риб тієї ж родини (Salmonidae), сюди належить і тихоокеанський лосось.

Одна з найдивовижніших особливостей цих риб — їхні міграції. Багато лососів народжуються у прісній воді, виростають у морі, а потім повертаються до річок для нересту. Дорогу до місця, де вони з'явилися на світ, риба знаходить зокрема завдяки нюху.

Зовнішність риби теж не завжди однакова. Під час переходу між морською та прісною водою забарвлення може змінюватися, а перед нерестом деякі тихоокеанські види зі сріблястих перетворюються на червоних, бордових або значно темніших.

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Де водиться лосось

Атлантичний лосось природно поширений у басейні Північної Атлантики, а тихоокеанські види живуть у холодних водах північної частини Тихого океану. Частину життя вони проводять у морі, частину — у річках.

Чому лосось став таким популярним

Секрет популярності лосося не лише у смаку та кількості страв, які можна приготувати з цієї риби. Це ще й вдалий маркетинг. У 1980-х Норвегія почала активно просувати атлантичного лосося в Японії, зокрема як рибу для суші. Спочатку японці ставилися до сирого лосося насторожено, але після багаторічної роботи з ресторанами, імпортерами та магазинами він став звичним інгредієнтом.

Паралельно розвивалася аквакультура, тому лосось став доступним цілий рік і у великих обсягах. Лише у 2025 році світове виробництво атлантичного лосося сягнуло приблизно 3,16 млн тонн.

Які види лосося найвідоміші

Слово лосось може приховувати рибу з досить різним смаком, жирністю, кольором м'яса та ціною. Найвідомішим і найпоширенішим у продажу є атлантичний лосось, або Salmo salar. Саме його часто називають сьомгою. Він має ніжне, досить жирне м'ясо рожево-помаранчевого кольору та широко вирощується на рибних фермах.

Окрема велика група — тихоокеанські лососі. До неї належить чавича, яку часто називають королівським лососем. Це один із найбільших представників групи: риба цінується за жирне, соковите м'ясо та насичений смак.

Нерка відрізняється яскравішим червоно-помаранчевим м'ясом і виразним смаком. Під час нересту її зовнішність змінюється особливо помітно: тіло стає насичено-червоним, а голова темнішає.

Кижуч також відомий як срібний лосось через характерне забарвлення. Його м'ясо ніжне, червонувате та досить соковите, тому кижуч цінується у кулінарії не менше за інші види.

Кета зазвичай має менш жирне м'ясо, ніж атлантичний лосось або чавича. Її часто продають замороженою, солоною, копченою, а особливо цінується велика червона ікра кети.

Горбуша є одним із наймасовіших тихоокеанських лососів. Вона порівняно невелика, має менш жирне м'ясо та часто використовується для консервів, заморожених продуктів і соління. Назву риба отримала через характерний горб, який з'являється у самців у період нересту.

Форель теж належить до лососевих і великим рожевим філе справді може нагадувати лосося. Проте це інша риба й має інший смак.

Що продають під назвою лосось в Україні

Якщо у супермаркетах ви бачите свіже або заморожене філе з назвою лосось, найімовірніше це Salmo salar, вирощений в аквакультурі.

Серед доступніших тихоокеанських лососів у магазинах зустрічаються горбуша та кета. У продажу вони частіше бувають замороженими, у вигляді стейків або тушок. Поруч часто лежить форель. Через зовнішню схожість покупці нерідко сприймають її просто як ще один "лосось".

Тож, якщо хочете точно знати, що купуєте, дивіться не лише на великий напис на ціннику, а й на назву виду на етикетці. Саме вона розкриває, яка риба насправді лежить перед вами.

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