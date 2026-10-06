Чому моряки минулого не їли рибу, навіть коли голодували посеред океану

Моряки за столом на кораблі. Фото: pixabay.com

Уявіть вітрильник посеред океану: запаси їжі майже скінчилися, моряки ділять останні сухарі, а навколо на сотні кілометрів лише вода. Здається, найпростіший вихід лежить буквально за бортом — узяти снасті й наловити риби. Проте історія знає експедиції, учасники яких потерпали від страшного голоду навіть посеред океану.

Чому моряки минулого не могли прогодуватись рибою, Новини.LIVE розповідає з посиланням на Ukr.Media.

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Що насправді їли моряки у далеких плаваннях

Перед виходом у море кораблі завантажували їжею, яку можна було зберігати місяцями. Основою раціону ставали:

корабельні сухарі;

солона яловичина та свинина;

бобові;

сир;

заготовлена риба.

Іноді на судно брали навіть живих курей, овець, свиней та іншу худобу. А під час заходів у порти екіпаж намагався поповнювати запаси фруктами, овочами, рибою та іншими свіжими продуктами.

Чому моряки не могли прогодуватися рибою

Насправді рибу на кораблях ловили. Відомо, що під час експедиції Джеймса Кука екіпаж Endeavour рибалив у морі та полював на птахів. У британському флоті кораблі навіть забезпечували рибальськими снастями.

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Проблема була в масштабах. На борту великого судна могли перебувати десятки або сотні людей, а кілька випадково спійманих рибин не могли нагодувати весь екіпаж.

До того ж відкритий океан зовсім не схожий на величезний ставок, повний риби. Морські мешканці розподілені нерівномірно. Найбільше життя зосереджено біля узбережжя, на шельфах та в багатих на поживні речовини водах. Посеред океану судно могло довго не зустрічати великих скупчень риби. Тому улов був приємним доповненням до меню, але розраховувати на нього як на основне джерело їжі було надто ризиковано.

Свіжий улов при цьому дуже цінували. У правилах британського флоту XVIII століття навіть зазначалося, що там, де рибу можна було ловити, капітан мав виділяти для цього людей. Насамперед улов рекомендували віддавати хворим та морякам, які одужували.

До чого доходили голодні екіпажі

Один із найвідоміших прикладів залишив учасник експедиції Магеллана Антоніо Пігафетта. Під час виснажливого переходу через Тихий океан запаси закінчувалися настільки швидко, що морякам доводилося їсти шкіру, яку розмочували у воді, та ловити щурів.

Тож, моряки минулого охоче ловили рибу та їли. Просто океан не гарантував улову, а прогодувати величезний екіпаж випадковою риболовлею було нереально.

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