Какую еду подавали в самолетах 100 лет назад и как изменилось меню: интересная история

Пассажиры обедают в самолете в 1950 году. Фото: Alamy

Еще сто лет назад авиапутешествия были настоящим приключением, доступным далеко не каждому. Пассажиры тщательно готовились к полету, надевали свои лучшие наряды. Но никто и представить себе не мог, какие необычные традиции со временем появятся на борту. Особенно интересной была история питания. Авиакомпании придумывали все более удивительные способы удивить своих клиентов. Некоторые из них сегодня кажутся фантастическими.

Новини.LIVE со ссылкой на Daily Mail рассказывает, что когда-то ели пассажиры самолетов и как же менялось меню с годами.

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1920–1930-е годы

Первый обед на регулярном пассажирском авиарейсе подали 11 октября 1919 года. Как отмечает Книга рекордов Гиннеса, это произошло на рейсе компании Handley Page Transport из Лондона в Париж. Тогдашние самолеты были небольшими, часто попадали в турбулентность, а полноценных кухонь на борту еще не существовало.

Поэтому пассажирам выдавали готовые коробки с сэндвичами и фруктами. Такое угощение стоило три шиллинга, а разносили его специальные мальчики-помощники. Сегодня три шиллинга с учетом инфляции — это около 10 фунтов стерлингов, почти 600 грн.

К сожалению, фотографии самого обеда не сохранились, но есть фотографии салона самолета.

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Салон пассажирского самолета Handley Page, 1919 год. Фото: Mary Evans Picture Library

Настоящий прорыв произошел в 1928 году. Немецкая авиакомпания Lufthansa одной из первых начала готовить и подавать горячие блюда во время полета. Нововведение ввели на маршруте Берлин — Париж.

Подача еды в самолете Lufthansa, февраль 1928 года. Фото: Wikimedia Commons — Bundesarchiv

1940–1950-е годы

После Второй мировой войны авиация вступила в свою золотую эпоху. Билеты оставались чрезвычайно дорогими, поэтому полеты были доступны преимущественно состоятельным людям. Авиакомпании соревновались за клиентов, предлагая все более роскошное обслуживание.

Например, в самолетах Pan Am пассажиры первого класса могли заказать:

стейк из говядины;

омара под изысканным соусом;

запеченную утку;

фаршированную птицу;

дорогие вина и шампанское.

Некоторые обеды состояли даже из семи блюд. Еду подавали на фарфоровой посуде с настоящими столовыми приборами. Столы накрывали белыми скатертями, а после ужина предлагали изысканные напитки.

Подача еды в самолете Pan Am Boeing 377 Stratocruiser в начале 1950-х годов. Фото: SFO Museum — архивная фотография

А владельцы билетов в спальные каюты могли получить завтрак прямо в постель. В некоторых самолетах яйца готовили непосредственно по заказу пассажиров.

Пассажиры спальной каюты авиакомпании Pan American Airways. Фото: Gamma-Keystone

1960–1970-е годы

В этот период роскошное питание оставалось важной частью полета, особенно в первом классе. Пассажирам могли подавать запеченное мясо, которое нарезали прямо в салоне, морепродукты и многокомпонентные десерты. На некоторых рейсах работали повара, а блюда сервировали так, как будто вы находились в дорогом ресторане.

В то же время авиапутешествия постепенно становились более доступными. Появлялось больше мест в экономклассе, где питание было проще, хотя полноценные обеды все еще оставались обычным явлением.

Путешествие первым классом в 1960 году. Фото: ardalpha.de

1980–1990-е годы

Перелом наступил в конце 1970-х годов, когда в США началось дерегулирование авиационного рынка. Авиакомпании получили больше свободы в установлении тарифов, конкуренция усилилась, а более дешёвые билеты начали привлекать новых пассажиров.

Перевозчики поняли, что многие люди готовы отказаться от дорогого питания ради экономии. Постепенно фарфоровые тарелки заменили одноразовые контейнеры, а сложные ресторанные меню — более простыми блюдами, которые можно быстро разогреть и подать.

Ужин с омарами подается на борту "Конкорда" над Атлантическим океаном. Фото: Corbis

2000-е годы и настоящее

С появлением и развитием бюджетных авиакомпаний бесплатное питание на коротких рейсах стало менее распространенным. Например, British Airways в 2017 году отказалась от бесплатных блюд и напитков в экономклассе на большинстве коротких маршрутов. В Ryanair еду и напитки, как правило, нужно покупать отдельно.

Однако роскошные традиции не исчезли полностью. В первом и бизнес-классе некоторых авиакомпаний до сих пор предлагают ресторанные блюда, морепродукты, дорогие десерты и шампанское.

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