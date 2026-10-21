Кадр з фільму "Марія-Антуанетта". Фото: alamy.com

Розкішні бенкети, дорогі вина, гори тістечок та море шоколаду. Саме так багато хто уявляє життя Марії-Антуанетти. Проте справжні смаки французької королеви зовсім не схожі на кіношні.

Новини.LIVE розповідає, які страви насправді любила Марія-Антуанетта.

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Що любила їсти Марія-Антуанетта

Попри неймовірне багатство французького двору, дружина Людовіка XVI не вирізнялася особливо великим апетитом. За спогадами придворних, вона їла невеликими порціями та віддавала перевагу простим стравам.

Марія-Антуанетта мала у Версалі особливе місце для відпочинку — Королівське село (Hameau de la Reine). Там були городи, ферма, пташник і молочне господарство. Частина продуктів надходила до палацових кухонь. Королева могла скуштувати молоко та свіже масло, виготовлені на фермі.

У її раціоні були відварена або запечена птиця, бульйони, овочі та фрукти. Особливе місце в розповідях про кулінарні вподобання королеви посідає овочевий суп. Подейкують, що він був на королівському столі щодня.

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Це була легка страва на курячому бульйоні, до якої додавали:

цвітну капусту;

моркву;

зелений горошок;

селеру;

свіжу зелень;

шматочки курячого м'яса.

За спогадами придворної Марії-Антуанетти Жанни-Луїзи-Анрієтти Кампан, королева снідала кавою або шоколадом, на обід їла біле м'ясо, а ввечері — бульйон, крильце птиці й невеликі бісквіти, які вмочувала у воду.

Які солодощі обожнювала французька королева

Справжньою слабкістю Марії-Антуанетти був шоколад. Причому настільки великою, що 1770 року вона привезла із собою до Франції особистого шоколатьє. Майстер навіть отримав спеціальний титул шоколатьє королеви.

Він створював для неї особливі напої, поєднуючи шоколад із квітами апельсина та солодким мигдалем. У XVIII столітті такі ласощі були справжньою розкішшю, адже какао залишалося дорогим продуктом.

Із Марією-Антуанеттою пов'язана ще одна незвичайна кулінарна історія. Королева страждала від головного болю та не любила гіркого смаку ліків. Тоді аптекар Сульпіс Дебове нібито придумав змішувати лікарські препарати з шоколадом і мигдальним молоком. Так з'явилися маленькі круглі шоколадні медальйони, які отримали назву "пістолі".

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