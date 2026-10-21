Кадр из фильма "Мария-Антуанетта". Фото: alamy.com

Роскошные пиры, дорогие вина, горы пирожных и море шоколада. Именно так многие представляют себе жизнь Марии-Антуанетты. Однако настоящие вкусы французской королевы совсем не похожи на киношные.

Новини.LIVE рассказывает, какие блюда на самом деле любила Мария-Антуанетта.

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Что любила есть Мария-Антуанетта

Несмотря на невероятное богатство французского двора, супруга Людовика XVI не отличалась особо большим аппетитом. По воспоминаниям придворных, она ела небольшими порциями и отдавала предпочтение простым блюдам.

У Марии-Антуанетты в Версале было особое место для отдыха — Королевская деревня (Hameau de la Reine). Там были огороды, ферма, птичник и молочное хозяйство. Часть продуктов поступала в дворцовые кухни. Королева могла отведать молоко и свежее масло, произведенные на ферме.

В ее рационе были отварная или запеченная птица, бульоны, овощи и фрукты. Особое место в рассказах о кулинарных предпочтениях королевы занимает овощной суп. Поговаривают, что он ежедневно появлялся на королевском столе.

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Это было легкое блюдо на курином бульоне, в которое добавляли:

цветную капусту;

морковь;

зеленый горошек;

сельдерей;

свежую зелень;

кусочки куриного мяса.

По воспоминаниям придворной Марии-Антуанетты Жанны-Луизы-Анриетты Кампан, королева завтракала кофе или шоколадом, на обед ела белое мясо, а вечером — бульон, куриное крылышко и небольшие бисквиты, которые она макала в воду.

Какие сладости обожала французская королева

Настоящей слабостью Марии-Антуанетты был шоколад. Причем настолько большой, что в 1770 году она привезла с собой во Францию личного шоколатье. Мастер даже получил специальный титул шоколатье королевы.

Он создавал для нее особые напитки, сочетая шоколад с апельсиновыми цветами и сладким миндалем. В XVIII веке такие лакомства были настоящей роскошью, ведь какао оставалось дорогим продуктом.

С Марией-Антуанеттой связана еще одна необычная кулинарная история. Королева страдала от головной боли и не любила горький вкус лекарств. Тогда аптекарь Сульпис Дебове якобы придумал смешивать лекарственные препараты с шоколадом и миндальным молоком. Так появились маленькие круглые шоколадные медальоны, получившие название "пистоли".

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