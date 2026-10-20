Что ели запорожские казаки на Сечи: эти блюда уже забыты
На Запорожской Сечи казаков звали на обед ударом по котлу, а на столе появлялись блюда, названия которых сегодня мало кому знакомы. Эта простая и сытная еда помогала воинам восстанавливать силы после тяжелого дня.
Новини.LIVE рассказывает, какие блюда ели запорожские казаки на Сечи и чем отличался рацион рядовых запорожцев и казацкой старшины.
Что ели запорожские казаки каждый день
Казацкая кухня была простой, но сытной и разнообразной. Основу питания составляли:
- пшено;
- гречка;
- ячмень;
- пшеница;
- мука;
- рыба.
Готовили каши, супы, борщ, галушки. Мясо тоже ели, однако повседневной пищей оно было далеко не для всех. Конечно, готовили и хорошо известный сегодня кулиш.
В каждом курене был свой повар. Он три раза в день готовил еду в больших котлах. По описанию историка Дмитрия Яворницкого, на обед казаков созывали необычно: повар ударял по котлу, и воины спешили к столу.
Какие казацкие блюда сегодня почти забыты
Соломаха
Густое блюдо из ржаной муки, сваренное на воде. Не требовало дорогих продуктов и хорошо утоляло голод.
Тетеря
Пшеничная каша, в которую во время варки добавляли кислое ржаное тесто. Ели ее с рыбной юшкой, жиром, молоком или даже просто с водой.
Братко
Еще один вид пшеничной каши, но с добавлением пресного теста вместо кислого.
Щерба
Жидкое блюдо на рыбном отваре с мукой. Для казаков, живших у богатых рыбой днепровских вод, такая еда была вполне привычной.
Загребы
Лепешки, которые клали в горячую печь и загребали жаром и пеплом. Отсюда и необычное название.
Что ели казаки во время военных походов
В путь брали продукты, которые могли долго храниться. Из этих запасов готовили горячую пищу, когда позволяли обстоятельства.
Провиант состоял из:
- сухарей;
- крупы;
- муки;
- сала;
- вяленого мяса;
- сушеной и соленой рыбы.
Рыба вообще занимала особое место в меню запорожцев. В Днепре ловили сомов, карпов, лещей, осетров и стерлядь. Ее варили, запекали, сушили и солили. В походы воины могли брать с собой даже рыболовные снасти.
Чем удивляла кухня казацкой старшины
Здесь разница была поразительной. Как рассказала историк Анастасия Саенко, на пирах зажиточной старшины подавали паштеты, дичь, осетровую рыбу, икру, а иногда даже каракатиц.
Для придания вкуса использовали дорогие специи, в частности шафран. На десерт угощали засахаренными фруктами и марципаном, а среди любимых напитков был кофе.
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