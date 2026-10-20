Запорозькі козаки на привалі. Фото: Pinterest

На Запорозькій Січі козаків кликали на обід ударом по казану, а на столі з'являлися страви, назви яких сьогодні мало кому знайомі. Ця проста та ситна їжа допомагала воїнам відновлювати сили після важкого дня.

Новини.LIVE розповідає, які страви їли запорозькі козаки на Січі та як відрізнявся раціон рядових запорожців і козацької старшини.

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Що їли запорозькі козаки щодня

Козацька кухня була простою, але ситною та різноманітною. Основу харчування становили:

пшоно;

гречка;

ячмінь;

пшениця;

борошно;

риба.

Готували каші, юшки, борщ, галушки. М'ясо теж їли, проте щоденною їжею воно було далеко не для всіх. Звісно, готували й добре відомий сьогодні куліш.

У кожному курені був свій кухар. Він тричі на день готував їжу у великих казанах. За описом історика Дмитра Яворницького, на обід козаків скликали незвично: кухар ударяв по казану, і воїни поспішали до столу.

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Соломаха

Густа страва з житнього борошна, звареного на воді. Не вимагала дорогих продуктів і добре тамувала голод.

Тетеря

Пшоняна каша, до якої під час варіння додавали кисле житнє тісто. Їли її з рибною юшкою, жиром, молоком або навіть просто з водою.

Братко

Ще один різновид пшоняної каші, але з додаванням прісного тіста замість кислого.

Щерба

Рідка страва на рибному відварі з борошном. Для козаків, які жили біля багатих на рибу дніпровських вод, така їжа була цілком звичною.

Загреби

Коржі, які клали в гарячу піч і загрібали жаром та попелом. Звідси й незвична назва.

Що їли козаки під час військових походів

У дорогу брали продукти, які могли довго зберігатися. Із цих запасів готували гарячу їжу, коли дозволяли обставини.

Провіант був таким:

сухарі;

крупи;

борошно;

сало;

в'ялене м'ясо;

сушену та солону рибу.

Риба взагалі займала особливе місце в меню запорожців. У Дніпрі ловили сомів, коропів, лящів, осетрів і стерлядь. Її варили, запікали, сушили та солили. У походи воїни могли брати навіть рибальське спорядження.

Чим дивувала кухня козацької старшини

Тут різниця була разючою. Як розповіла історикиня Анастасія Саєнко, на бенкетах заможної старшини подавали паштети, дичину, осетрову рибу, ікру, а іноді навіть каракатиць.

Для смаку використовували дорогі спеції, зокрема шафран. На десерт пригощали зацукрованими фруктами й марципанами, а серед улюблених напоїв була кава.

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