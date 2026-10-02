Де похований Олекса Довбуш і чому його могила залишається загадкою

Олекса Довбуш на фоні Карпат. Скриншот з відео на Youtube

Карпати пам'ятають Олексу Довбуша вже майже три століття. Про ватажка опришків складали пісні, легенди та перекази. А його ім'ям названі скелі й печери. Відомо навіть, де і за яких обставин він отримав смертельне поранення. Однак одна деталь його історії досі залишається загадкою. Історики достеменно не знають, де похована легенда і що сталося з його тілом після смерті.

Новини.LIVE розповідає, що відомо про останні години життя Олекси Довбуша та чому його могилу досі не знайшли.

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Хто такий Олекса Довбуш

Олекса Довбуш жив приблизно у 1700–1745 роках. Найчастіше місцем його народження називають Печеніжин на сучасній Івано-Франківщині. Він походив із бідної селянської родини, мав брата Івана, а згодом очолив загін опришків.

Перша документально зафіксована згадка про діяльність його ватаги датується 1738 роком. Загін, за різними даними, налічував близько 30–50 людей та діяв переважно на Гуцульщині й Покутті.

У народних переказах Довбуш перетворився на своєрідного карпатського Робіна Гуда і захисника бідних. Однак його реальна біографія складніша. Опришки нападали на маєтки, двори, корчми та заможних людей.

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24 серпня 1745 року ватажок опришків отримав смертельне поранення у Космачі. За протоколом допиту Стефана Дзвінки, Довбуш прийшов до його двору разом із Василем Баюраком та Павлом Орфенюком. Коли він почав підважувати двері, господар вистрілив із рушниці. Куля влучила ватажкові у плече.

Побратими віднесли тяжко пораненого Довбуша до лісу та прикрили хмизом. Через значну втрату крові він уже не міг далеко йти. Згодом його віднесли до найближчої корчми, щоб надати допомогу. Але його вже було не врятувати.

Популярна легенда стверджує, що причиною конфлікту стала дружина Дзвінки, нібито кохана Довбуша. Проте документального підтвердження цієї романтичної історії немає.

Що сталося з тілом Довбуша після смерті

Саме тут факти поступово змінюються переказами. Одна з найвідоміших версій говорить, що тіло Довбуша після смерті привезли до Коломиї, розрубали на дванадцять частин і виставили у різних населених пунктах. Так влада нібито хотіла залякати людей та інших опришків.

Ця історія десятиліттями повторюється у краєзнавчих та популярних публікаціях. Водночас списки місць, куди начебто відправили частини тіла, відрізняються, а доступний протокол допиту Стефана Дзвінки таких подробиць не підтверджує.

Де похований Олекса Довбуш

Точного місця поховання Олекси Довбуша історики не встановили. Немає загальновизнаної могили або поховання, яке вдалося б документально пов'язати з його останками.

У Карпатах можна почути різні легенди про таємну могилу ватажка. З його ім'ям пов'язують скелі, печери, хрести та інші місця. Проте вони радше є пам'ятками народної пам'яті, ніж доведеними місцями поховання.

Так само легендами залишаються розповіді про величезні скарби Довбуша, нібито заховані у гірських печерах або під скелями.

Майже через три століття ми точно знаємо одне: життя Олекси Довбуша завершилося у Космачі в серпні 1745 року. А ось що сталося з його останками далі, досі залишається однією з найбільших таємниць карпатської історії.

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