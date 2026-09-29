Чому Петро Столипін похований у Києво-Печерській лаврі: історія поховання

Петро Столипін, Києво-Печерська лавра. Колаж: Новини.LIVE

Києво-Печерська лавра зберігає поховання князів, духовних діячів і людей, чиї імена пов'язані з українською історією. Але біля Трапезної церкви є могила, яка й сьогодні викликає суперечки. Тут лежить Петро Столипін, прем'єр Російської імперії, за правління якого проводилися жорсткі репресії проти українського національного руху, мови та культури.

Як він узагалі опинився у Києво-Печерській лаврі та чому його прах досі залишається в Києві, розповідає Новини.LIVE з посиланням на 24 Канал.

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Хто такий Петро Столипін

Петро Столипін — голова Ради міністрів і міністр внутрішніх справ Російської імперії у 1906-1911 роках. Він проводив жорстку імперську політику та виступав проти українського національного руху, який влада розглядала як загрозу єдності імперії.

У 1910 році він підписав циркуляр, який забороняв реєструвати українські національні культурно-просвітницькі товариства. Під тиском влади закривали й уже чинні організації, зокрема Київську "Просвіту" імені Тараса Шевченка.

Як Столипін загинув у Києві

У вересні 1911 року до Києва прибув імператор Микола II та найвище керівництво імперії. 1 вересня за старим стилем у міському театрі, нинішній Національній опері України, під час антракту до Столипіна підійшов Дмитро Богров і двічі вистрілив.

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Богров був пов'язаний з анархістами, але водночас працював інформатором царської політичної поліції — охранки. Попри посилену охорону, він отримав доступ до театру. Столипін прожив після замаху ще кілька днів і помер 5 вересня 1911 року за старим стилем.

Чому його поховали саме в Лаврі

Такою була воля самого Петра Столипіна. Після попереднього замаху 1906 року він заповів поховати себе там, де його вб'ють. Оскільки смертельне поранення він отримав у Києві, родина наполягла на виконанні цього бажання.

Обрали Києво-Печерську лавру. 9 вересня 1911 року його поховали біля Трапезної церкви, неподалік могил Василя Кочубея та Івана Іскри — козацькими старшинами, які донесли Петру I про плани гетьмана Івана Мазепи розірвати союз із Москвою. За імперських часів таке сусідство вважали символічним. Адже усіх трьох представляли як людей, відданих російській державності.

Чому могила досі залишається у Києві

Питання про подальшу долю поховання обговорюють і в незалежній Україні. У 2024 році директор національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко припускав, що останки Столипіна можна було б включити до обмінного фонду з Росією.

Однак станом на 2026 рік цього зроблено не було. У червні Максим Остапенко повідомив, що правнук Петра Столипіна, який займає проукраїнську позицію, звернувся до президента України з проханням не чіпати поховання. За словами директора заповідника, до завершення війни прах вирішили залишити у Лаврі.

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