Почему Петр Столыпин похоронен в Киево-Печерской лавре: история захоронения

Петр Столыпин, Киево-Печерская лавра. Коллаж: Новини.LIVE

Киево-Печерская лавра хранит могилы князей, духовных деятелей и людей, чьи имена связаны с украинской историей. Но возле Трапезной церкви находится могила, которая и сегодня вызывает споры. Здесь покоится Петр Столипин, премьер-министр Российской империи, при правлении которого проводились жесткие репрессии против украинского национального движения, языка и культуры.

Как он вообще оказался в Киево-Печерской лавре и почему его прах до сих пор остается в Киеве, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на 24 Канал.

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Кто такой Петр Столыпин

Петр Столипин — председатель Совета министров и министр внутренних дел Российской империи в 1906-1911 годах. Он проводил жесткую имперскую политику и выступал против украинского национального движения, которое власти рассматривали как угрозу единству империи.

В 1910 году он подписал циркуляр, запрещавший регистрацию украинских национальных культурно-просветительских обществ. Под давлением властей закрывали и уже действующие организации, в частности Киевскую "Просвіту" имени Тараса Шевченко.

Как Столыпин погиб в Киеве

В сентябре 1911 года в Киев прибыл император Николай II и высшее руководство империи. 1 сентября по старому стилю в городском театре, нынешней Национальной опере Украины, во время антракта к Столипину подошел Дмитрий Богров и дважды выстрелил.

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Богров был связан с анархистами, но в то же время работал информатором царской политической полиции — охранки. Несмотря на усиленную охрану, он получил доступ в театр. Столипин прожил после покушения еще несколько дней и скончался 5 сентября 1911 года по старому стилю.

Почему его похоронили именно в Лавре

Такова была воля самого Петра Столипина. После предыдущего покушения в 1906 году он завещал похоронить себя там, где его убьют. Поскольку смертельное ранение он получил в Киеве, семья настояла на исполнении этого желания.

Выбрали Киево-Печерскую лавру. 9 сентября 1911 года его похоронили возле Трапезной церкви, недалеко от могил Василия Кочубея и Ивана Искры — казацких старшин, которые донесли Петру I о планах гетмана Ивана Мазепы разорвать союз с Москвой. В имперские времена такое соседство считали символическим. Ведь всех троих представляли как людей, преданных российской государственности.

Почему могила до сих пор находится в Киеве

Вопрос о дальнейшей судьбе захоронения обсуждается и в независимой Украине. В 2024 году директор национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко предполагал, что останки Столипина можно было бы включить в обменный фонд с Россией.

Однако по состоянию на 2026 год этого сделано не было. В июне Максим Остапенко сообщил, что правнук Петра Столипина, занимающий проукраинскую позицию, обратился к президенту Украины с просьбой не трогать захоронение. По словам директора заповедника, до окончания войны прах решили оставить в Лавре.

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