Почему Стива Джобса похоронили в безымянной могиле, которую невозможно найти: тайна гения

Основатель компании Apple Стив Джобс. Фото: merca20.com

Его имя известно во всем мире, а созданные при его участии устройства навсегда изменили технологическую индустрию. Однако, если вы захотите прийти к могиле Стива Джобса, чтобы почтить память гения, найти ее вам не удастся. На месте захоронения нет ни имени, ни памятника.

Почему место захоронения Стива Джобса осталось тайной, Новини.LIVE рассказывает далее в статье.

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Кто такой Стив Джобс и как он изменил мир

Стив Джобс был одним из соучредителей Apple. Одну из самых известных технологических корпораций он основал вместе со Стивом Возняком в 1976 году. Его сила заключалась не столько в создании технологий собственными руками, сколько в способности предвидеть, какими они должны стать для пользователя. При участии Джобса появились Macintosh, iPod, iPhone и iPad. Также он основал NeXT и возглавлял Pixar, которая стала одной из самых известных анимационных студий мира.

Болезнь, с которой Джобс боролся годами

В 2003 году у Стива Джобса обнаружили редкую нейроэндокринную опухоль поджелудочной железы. В 2004 году он перенес операцию, а в 2009 году ему сделали трансплантацию печени. Несмотря на проблемы со здоровьем, Джобс еще долгие годы оставался лицом Apple и лично представлял новые продукты. В августе 2011 года он покинул пост генерального директора компании.

5 октября 2011 года Стив Джобс скончался в своем доме в Пало-Альто в возрасте 56 лет в окружении жены Лорен Павелл Джобс, детей и ближайших родственников. По словам его сестры, известной писательницы Моны Симпсон, которая опубликовала трогательный некролог в The New York Times, его последними словами были: "Oh wow. Oh wow. Oh wow" — "О, вау. О, вау. О, вау", произнесенные со взглядом, устремленным куда-то над головами присутствующих в комнате.

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Где похоронен Стив Джобс

Похороны состоялись 7 октября в узком кругу. Джобса похоронили на кладбище Alta Mesa Memorial Park в Пало-Альто, Калифорния.

Это неконфессиональное кладбище, основанное в 1904 году, является местом упокоения многих выдающихся деятелей Кремниевой долины и культуры, в частности соучредителя Hewlett-Packard Дэвида Паккарда, инженера Льюиса Термана и голливудской звезды Ширли Темпл. Но если вы приедете в Alta Mesa, могилы с надкушенным яблоком и надписью "Steve Jobs" вы не найдете.

Почему могилу Джобса невозможно найти

Место захоронения Стива Джобса не имеет надгробия или другого видимого обозначения. Представители кладбища подтверждали, что по просьбе его семьи точное место не разглашается. Даже спустя годы после смерти основателя Apple поклонники приезжали сюда из разных стран в попытках найти могилу. Для них в здании кладбища даже оставили специальную книгу, где можно написать слова памяти.

Несмотря на всемирную известность, его могила осталась безымянной. Есть несколько причин, стоящих за этой тайной. Семья Джобса хотела сохранить частную жизнь и избежать превращения места упокоения в туристическую достопримечательность или место массового паломничества фанатов.

Важную роль сыграло и мировоззрение Стива Джобса. Он был последователем дзен-буддизма — учения, согласно которому смерть — это лишь естественное возвращение в небытие, где материальные памятники не имеют никакого смысла. Таким образом, человек, создавший самый узнаваемый дизайн в мире, выбрал для своей вечности абсолютное отсутствие дизайна.

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