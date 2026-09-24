Чому Стіва Джобса поховали у безіменній могилі, яку неможливо знайти: таємниця генія

Засновник компанії Apple Стів Джобс. Фото: merca20.com

Його ім'я відоме на увесь світ, а створені за його участі пристрої назавжди змінили технологічну індустрію. Проте, якщо ви захочете прийти до могили Стіва Джобса, щоб вшанувати генія, знайти її вам не вдасться. На місці поховання немає ані імені, ані пам'ятника.

Чому місце поховання Стіва Джобса залишилося таємницею, Новини.LIVE розповідає далі у статті.

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Хто такий Стів Джобс і як він змінив світ

Стів Джобс був одним зі співзасновників Apple. Одну з найвідоміших технологічних корпорацій він заснував разом зі Стівом Возняком у 1976 році. Його сила була не стільки у створенні технологій власноруч, скільки у здатності побачити, якими вони мають стати для користувача. За участі Джобса з'явилися Macintosh, iPod, iPhone та iPad. Також він заснував NeXT та очолював Pixar, яка стала однією з найвідоміших анімаційних студій світу.

Хвороба, з якою Джобс боровся роками

У 2003 році у Стіва Джобса виявили рідкісну нейроендокринну пухлину підшлункової залози. У 2004 році він переніс операцію, а у 2009 році йому зробили трансплантацію печінки. Попри проблеми зі здоров'ям, Джобс ще роками залишався обличчям Apple і особисто представляв нові продукти. У серпні 2011 року він залишив посаду генерального директора компанії.

5 жовтня 2011 року Стів Джобс помер у своєму будинку в Пало-Альто у віці 56 років в оточенні дружини Лорен Павелл Джобс, дітей та найближчих родичів. За словами його сестри, відомої письменниці Мони Сімпсон, яка опублікувала зворушливий некролог у The New York Times, його останніми словами були: "Oh wow. Oh wow. Oh wow" — "О, вау. О, вау. О, вау", вимовлені з поглядом, спрямованим кудись поверх голів присутніх у кімнаті.

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Де похований Стів Джобс

Похорон відбувся 7 жовтня у вузькому колі. Джобса поховали на кладовищі Alta Mesa Memorial Park у Пало-Альто, Каліфорнія.

Це неконфесійне кладовище, засноване у 1904 році, є місцем спочинку багатьох видатних діячів Кремнієвої долини та культури, зокрема співзасновника Hewlett-Packard Девіда Паккарда, інженера Льюїса Термана та голлівудської зірки Ширлі Темпл. Але якщо ви приїдете до Alta Mesa, могили з надкушеним яблуком та написом Steve Jobs не знайдете.

Чому могилу Джобса неможливо знайти

Місце поховання Стіва Джобса не має надгробка чи іншого видимого позначення. Представники кладовища підтверджували, що на прохання його родини точну ділянку не розголошують. Навіть через роки після смерті засновника Apple шанувальники приїжджали сюди з різних країн у спробах знайти могилу. Для них у приміщенні кладовища навіть залишили спеціальну книгу, де можна написати слова пам'яті.

Попри всесвітню відомість, його могила залишилася безіменною. Є кілька причин, які стоять за цією таємницею. Родина Джобса хотіла зберегти приватність та уникнути перетворення місця спочинку на туристичну атракцію або на місце масового паломництва фанатів.

Важливим були й світогляд Стіва Джобса. Він був послідовником дзен-буддизму, вчення, яке вчить, що смерть — це лише природне повернення до небуття, де матеріальні пам'ятники не мають жодного сенсу. Тож, людина, яка створила найвпізнаваніший дизайн у світі, обрала для своєї вічності абсолютну відсутність дизайну.

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