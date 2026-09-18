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Главная Открытия Сахара в Украине: как появилась пустыня, которую видно из космоса

Сахара в Украине: как появилась пустыня, которую видно из космоса

Ua ru
18 сентября 2026 06:05
Где в Украине находится пустыня, которую видно из космоса, и как она появилась
Олешковские пески в Херсонской области. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине есть особое место, где среди привычной степи внезапно открываются настоящие песчаные дюны. Этот массив настолько велик, что хорошо заметен даже из космоса. Но эта территория не всегда была пустыней. К изменению ландшафта приложил руку человек. Речь идет об Олешковских песках в Херсонской области, которые часто называют украинской Сахарой.

Об этом уникальном месте в Украине рассказала независимая украинская организация Ukraїner, передает Новини.LIVE.

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Что такое Олешковские пески и где они находятся

Олешковские пески расположены в левобережной части низовья Днепра в Херсонской области. Это огромный песчаный массив, окруженный лесами.

В 2019 году NASA опубликовало снимок территории, сделанный спутником Landsat 8. На нем песчаный участок имеет характерную овальную форму и четко выделяется среди зеленых насаждений.

 

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Вид на Олешковские пески из космоса. Фото: science.nasa.gov

Как посреди украинской степи появилось море песка

История этого места началась задолго до появления людей. Основу массива составили древние песчаные отложения, связанные с ледниковыми процессами и водами Днепра. После таяния ледников мощные потоки переносили огромное количество осадочных пород. Песок накапливался на террасах Днепра, а впоследствии территорию покрыла степная растительность. То есть сначала здесь не было бескрайних движущихся дюн.

Ситуация резко изменилась из-за хозяйственной деятельности. В XVIII-XIX веках на этих землях массово выпасали овец. Животные уничтожали растительный покров и разбивали почву копытами. Когда песок остался без естественной защиты, его подхватил ветер. Так начали формироваться движущиеся дюны и песчаные сугробы. NASA также называет чрезмерный выпас одной из главных причин превращения этой территории в современный полупустынный ландшафт.

Зачем вокруг песков высаживали сосны

Со временем движущийся песок начал угрожать полям и населенным пунктам. Чтобы его остановить, вокруг открытых участков высаживали обширные массивы сосен. Так образовался зеленый пояс, который и сегодня хорошо заметен с высоты. Лес должен был уменьшать силу ветра и сдерживать распространение песка. Хотя спутниковые наблюдения NASA показывали, что песок все равно местами продолжал проникать в лесные участки.

Чем особенна природа украинской Сахары

Олешковские пески лишь на первый взгляд кажутся безжизненными и пустыми. На самом деле среди дюн растут редкие растения, грибы и лишайники. Есть небольшие водоемы и даже заболоченные участки. А в понижениях часто возникают так называемые саги — временные или постоянные озерца. И, конечно, необычный ландшафт стал домом и для редких животных.

Так, на песках растут:

  • тимьян днепровский;
  • василек короткоголовый;
  • житовик пушистоцветковый;
  • юринея пушистая.

Среди животных здесь можно встретить песчаного слепня. Этот вид приспособлен именно к жизни на песчаных почвах Нижнего Днепра. Также обитателями украинской пустыни являются грызун кандибка обыкновенная и небольшой тушканчик. Здесь обитает много краснокнижных животных, в частности степная гадюка, орлан-белохвост и лежень.

Именно этот контраст делает Олешковские пески особенными. Украинская Сахара — это уникальная экосистема, где рядом с морем песка можно увидеть озера, степную растительность и животных, приспособившихся к необычным условиям.

 

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пустыня интересные факты Олешковские пески
Евгения Фрусевич - Редактор
Автор:
Евгения Фрусевич

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