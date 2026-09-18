Де в Україні знаходиться пустеля, яку видно з космосу, і як вона з'явилася

Олешківські піски на Херсонщині. Колаж: Новини.LIVE

В Україні є особливе місце, де серед звичного степу раптом відкриваються справжні піщані дюни. Масив настільки великий, що добре помітний навіть із космосу. Але ця територія не завжди була пустелею. До зміни ландшафту долучилася рука людини. Йдеться про Олешківські піски на Херсонщині, які часто називають українською Сахарою.

Про унікальне місце в Україні розповіла незалежна українська організація Ukraїner, передає Новини.LIVE.

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Що таке Олешківські піски та де вони знаходяться

Олешківські піски розташовані в лівобережній частині пониззя Дніпра в Херсонскій області. Це величезний піщаний масив, оточений лісами.

У 2019 році NASA опублікувало знімок території, зроблений супутником Landsat 8. На ньому піщана ділянка має характерну овальну форму й чітко виділяється серед зелених насаджень.

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Вигляд Олешківських пісків з космосу. Фото: science.nasa.gov

Як посеред українського степу з'явилося море піску

Історія цього місця почалася задовго до появи людей. Основу масиву утворили давні піщані відклади, пов'язані з льодовиковими процесами та водами Дніпра. Після танення льодовиків потужні потоки переносили величезну кількість осадових порід. Пісок накопичувався на терасах Дніпра, а згодом територію вкрила степова рослинність. Тобто спочатку тут не було безкраїх рухомих дюн.

Ситуація різко змінилася через господарську діяльність. У XVIII-XIX століттях на цих землях масово випасали овець. Тварини знищували рослинний покрив і розбивали ґрунт копитами. Коли пісок залишився без природного захисту, його підхопив вітер. Так почали формуватися рухомі дюни й піщані кучугури. NASA також називає надмірний випас однією з головних версій перетворення цієї території на сучасний напівпустельний ландшафт.

Навіщо навколо пісків висаджували сосни

Згодом рухомий пісок почав загрожувати полям і населеним пунктам. Щоб його зупинити, навколо відкритих ділянок висаджували великі масиви сосни. Так утворився зелений пояс, який і сьогодні добре помітний із висоти. Ліс повинен був зменшувати силу вітру та стримувати поширення піску. Хоча супутникові спостереження NASA показували, що пісок усе одно місцями продовжував просуватися в лісові ділянки.

Чим особлива природа української Сахари

Олешківські піски лише на перший погляд неживі та пусті. Насправді серед дюн ростуть рідкісні рослини, гриби та лишайники. Є невеликі водойми й навіть заболочені ділянки. А у пониженнях часто виникають так звані саги — тимчасові або постійні озерця. І, звичайно, незвичайний ландшафт став домівкою і для рідкісних тварин.

Так, на пісках ростуть:

чебрець дніпровський;

волошка короткоголова;

житняк пухнастоквітковий;

юринея пухка.

Серед тварин тут можна зустріти сліпака піщаного. Цей вид пристосований саме до життя на піщаних ґрунтах Нижнього Дніпра. Також мешканцями української пустелі є гризун кандибка звичайна і невеликий тушканчик. Є багато червонокнижних тварин, зокрема степова гадюка, орлан-білохвіст та лежень.

Цей контраст і робить Олешківські піски особливими. Українська Сахара — це унікальна екосистема, де поруч із морем піску можна побачити озера, степову рослинність і тварин, які пристосувалися до незвичайних умов.

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