Где похоронен Олекса Довбуш и почему его могила остается загадкой

Олекса Довбуш на фоне Карпат. Скриншот из видео на YouTube

Карпаты помнят Олексу Довбуша уже почти три столетия. Об этом предводителе опришков сочиняли песни, легенды и предания. А его именем названы скалы и пещеры. Известно даже, где и при каких обстоятельствах он получил смертельное ранение. Однако одна деталь его истории до сих пор остается загадкой. Историки точно не знают, где похоронена легенда и что случилось с его телом после смерти.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о последних часах жизни Олексы Довбуша и почему его могилу до сих пор не нашли.

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Кто такой Олекса Довбуш

Олекса Довбуш жил примерно в 1700–1745 годах. Чаще всего местом его рождения называют Печенежин на территории современной Ивано-Франковской области. Он происходил из бедной крестьянской семьи, имел брата Ивана, а впоследствии возглавил отряд опришков.

Первое документально зафиксированное упоминание о деятельности его отряда датируется 1738 годом. Отряд, по разным данным, насчитывал около 30–50 человек и действовал преимущественно на Гуцульщине и в Покутье.

В народных преданиях Довбуш превратился в своеобразного карпатского Робина Гуда и защитника бедных. Однако его реальная биография сложнее. Опришки нападали на поместья, дворы, корчмы и богатых людей.

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Как погиб Олекса Довбуш

24 августа 1745 года предводитель опришков получил смертельное ранение в Космаче. Согласно протоколу допроса Стефана Дзвинки, Довбуш пришел к его двору вместе с Василием Баюраком и Павлом Орфенюком. Когда он начал поддевать дверь, хозяин выстрелил из ружья. Пуля попала вождю в плечо.

Побратимы отнесли тяжело раненого Довбуша в лес и прикрыли хмизом. Из-за значительной потери крови он уже не мог далеко идти. Впоследствии его отнесли в ближайшую корчму, чтобы оказать помощь. Но его уже было не спасти.

Популярная легенда гласит, что причиной конфликта стала жена Дзвинка, якобы возлюбленная Довбуша. Однако документального подтверждения этой романтической истории нет.

Что случилось с телом Довбуша после смерти

Именно здесь факты постепенно сменяются преданиями. Одна из самых известных версий гласит, что тело Довбуша после смерти привезли в Коломыю, разрубили на двенадцать частей и выставили в разных населенных пунктах. Так власти якобы хотели запугать людей и других опришков.

Эта история десятилетиями повторяется в краеведческих и популярных публикациях. В то же время списки мест, куда якобы отправили части тела, различаются, а доступный протокол допроса Стефана Дзвинки таких подробностей не подтверждает.

Где похоронен Олекса Довбуш

Точного места захоронения Олексы Довбуша историки не установили. Нет общепризнанной могилы или захоронения, которое удалось бы документально связать с его останками.

В Карпатах можно услышать различные легенды о тайной могиле предводителя. С его именем связывают скалы, пещеры, кресты и другие места. Однако они скорее являются памятниками народной памяти, чем доказанными местами захоронения.

Также легендами остаются рассказы об огромных сокровищах Довбуша, якобы спрятанных в горных пещерах или под скалами.

Спустя почти три столетия мы точно знаем одно: жизнь Олексы Довбуша закончилась в Космаче в августе 1745 года. А вот что произошло с его останками дальше, до сих пор остается одной из величайших тайн карпатской истории.

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