Как викинги не терялись в океане без карт и компаса: секрет навигации

Викинги плывут на корабле по океану. Фото: shutterstock.com

Для современного человека оказаться посреди Атлантического океана без карт, компаса, GPS, радиосвязи и другого профессионального оборудования — это верная гибель. А для викингов еще более тысячи лет назад такие путешествия были обычным делом. Они добирались до отдаленных островов и даже до берегов Северной Америки. А главное — знали, как вернуться домой.

Как мореплавателям удавалось находить правильный путь и что помогало им не сбиться с курса? Об удивительных секретах навигации викингов рассказывает издание Atlas Obscura, передает Новини.LIVE.

Реклама

Как викинги ориентировались в открытом океане

В X веке скандинавские мореплаватели уже совершали длительные плавания в Исландию и Гренландию. Путешествие могло длиться несколько недель, причем большую часть времени экипаж не видел суши. Секрет заключался в умении замечать то, на что современный человек вряд ли обратил бы внимание.

Викинги использовали природные подсказки:

Солнце. По его положению определяли стороны света и приблизительное направление движения. Звезды. В темное время суток ориентиром могла служить Полярная звезда. Волны и ветер. Опытные моряки знали характерные направления волн и преобладающих ветров. Птицы. Их появление и направление полета могли подсказывать, где находится суша. Облака. Скопления облаков над островами иногда помогали заметить землю еще до появления берегов на горизонте.

Как объясняет World History Encyclopedia, скандинавы также пытались прокладывать маршруты через знакомые острова, которые служили естественными ориентирами.

Читайте также:

Что такое солнечный камень викингов: загадочный инструмент навигации

Существует предположение, что для навигации викинги использовали прозрачные кристаллы, в частности исландский шпат. Такой минерал обладает необычным свойством: он расщепляет свет на два луча. Если правильно поворачивать кристалл и наблюдать за изменением яркости, можно примерно определить положение Солнца, даже когда его закрывают облака.

Прозрачный кристалл. Фото: Pinterest

В 2018 году ученые проверили эту идею с помощью компьютерного моделирования. И выяснили, что при определенных условиях, если определять направление по кристаллу каждые три часа, смоделированные корабли достигали района Гренландии более чем в 90% случаев. Однако археологи до сих пор не нашли неопровержимого доказательства использования таких камней для навигации викингами.

Почему викинги все-таки могли заблудиться в океане

Несмотря на мастерство мореплавателей, Атлантический океан оставался опасным. Густой туман, штормы и длительная облачность могли лишить экипаж привычных ориентиров. В древнескандинавских сагах даже встречается слово "hafvilla" (блуждание в море). Оно буквально описывает состояние, когда моряки теряли представление о своем местонахождении и направлении движения.

Поэтому у викингов не было одного универсального способа навигации. Они сочетали наблюдения за небом, морем, погодой и собственный опыт.

Делимся другими интересными фактами и историями

Почему британским морякам ежедневно выдавали ром прямо во время службы и как эта традиция просуществовала более 300 лет.

Почему моряки в прошлом могли умирать от голода во время плавания, несмотря на то, что в океане полно рыбы.