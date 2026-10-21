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Главная Открытия Березовый сок из СССР: что на самом деле продавали в банках

Березовый сок из СССР: что на самом деле продавали в банках

Ua ru
21 октября 2026 06:42
Из чего делали березовый сок в СССР: загадочное содержимое трехлитровых банок Коллаж: Новости.LIVE
Березовый сок из СССР. Коллаж: Новини.LIVE

Советский Союз запомнился дефицитом. В магазинах часто не хватало мяса, колбас, сыра, кофе и других продуктов. А вот что на полках можно было точно увидеть, так это трехлитровые банки с березовым соком. Прозрачный напиток продавали даже зимой, хотя собирать его можно только весной.

Новини.LIVE рассказывает, что на самом деле продавали под названием "Березовый сок" в Советском Союзе.

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Из чего на самом деле делали березовый сок в СССР

Натуральный березовый сок имеет нежный, едва сладковатый вкус. А вот советский магазинный напиток часто был значительно слаще и имел выраженную кислинку.

Секрет заключался в промышленной рецептуре. В настоящий березовый сок добавляли сахар и лимонную кислоту. После этого жидкость нагревали, фильтровали, разливали в стеклянные банки и пастеризовали.

Доля натурального березового сока в таком напитке могла составлять всего 15–20%. Иногда его разбавляли ещё больше, добавляя минимальное количество концентрата, чтобы продукт формально соответствовал своему названию.

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Интересно, что технологические требования начала 1970-х годов предусматривали содержание сахара не менее 11,5%. То есть в обычном стакане такого напитка могло содержаться около 23 г сахара. К слову, в стакане Кока-колы содержится около 21 г сахара.

Почему березового сока было так много

Главная особенность этого продукта заключалась в сезонности. Собирать его можно было только в течение короткого периода весеннего сокодвижения. Свежая жидкость быстро портится, поэтому ее нужно было оперативно доставлять на переработку.

Однако промышленные объемы заготовки были действительно огромными. Например, только предприятия Волынской области в 1970 году произвели более 4,5 млн условных банок консервов из березового сока. Благодаря консервированию весенний напиток попадал на полки магазинов в течение всего года. В то же время характерный сладко-кислый вкус нравился далеко не всем. Поэтому в некоторых гастрономах банки могли долго оставаться нераспроданными.

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СССР интересные факты березовый сок
Евгения Фрусевич - Редактор
Автор:
Евгения Фрусевич

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