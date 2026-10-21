Березовий сік з СРСР. Колаж: Новини.LIVE

Радянський Союз запам'ятався дефіцитом. У магазинах часто бракувало м'яса, ковбас, сиру, кави та інших продуктів. А от що на полицях можна було точно побачити, то це трилітрові банки з березовим соком. Прозорий напій продавали навіть узимку, хоча збирати його можна лише навесні.

Новини.LIVE розповідає, що насправді продавали під назвою "Березовий сік" у Радянському Союзі.

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З чого насправді робили березовий сік у СРСР

Натуральний березовий сік має ніжний, ледь солодкуватий смак. А ось радянський магазинний напій часто був значно солодшим і мав виразну кислинку.

Секрет полягав у промисловій рецептурі. До справжнього березового соку додавали цукор і лимонну кислоту. Після цього рідину нагрівали, фільтрували, розливали у скляні банки та пастеризували.

Частка натурального березового соку в такому напої могла становити лише 15–20%. Іноді його розбавляли ще більше, додаючи мінімальну кількість концентрату, щоб продукт формально відповідав своїй назві.

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Цікаво, що технологічні вимоги початку 1970-х років передбачали вміст цукру щонайменше 11,5%. Тобто у звичайній склянці такого напою могло міститися близько 23 г цукру. До слова, у склянці Кока-коли міститься близько 21 г цукру.

Чому березового соку було так багато

Головна особливість цього продукту полягала в сезонності. Збирати його можна було лише протягом короткого періоду весняного сокоруху. Свіжа рідина швидко псується, тому її потрібно було оперативно доставляти на переробку.

Однак промислові обсяги заготівлі були справді величезними. Наприклад, лише підприємства Волинської області 1970 року виготовили понад 4,5 млн умовних банок консервів із березового соку. Завдяки консервуванню весняний напій потрапляв на полиці магазинів протягом року. Водночас характерний солодко-кислий смак подобався далеко не всім. Тому в окремих гастрономах банки могли довго залишатися нерозпроданими.

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