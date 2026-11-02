Математическая загадка со спичками. Фото: 24tv.ua

На первый взгляд, это обычное математическое уравнение, с которым легко справился бы даже школьник. Но есть одна проблема: ответ в нем неверный. Исправить ошибку можно, переместив всего одну спичку. Вам придется проявить сообразительность. На решение головоломки у вас есть всего 10 секунд.

Этот необычный тест на логику предложил 24 Канал, передает Новини.LIVE.

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Головоломка со спичками — исправьте уравнение за 10 секунд

Перед вами изображение, на котором из спичек составлено математическое уравнение: 0 − 7 = 1.

Даже без калькулятора понятно, что уравнение неверно. Однако художник оставил возможность исправить его, переместив всего одну спичку. Ваша задача — сделать так, чтобы уравнение стало математически верным. При этом нельзя убирать спички с рисунка или использовать дополнительные.

Готовы проверить свое логическое мышление? Установите таймер на 10 секунд, внимательно рассмотрите цифры и математические знаки и попробуйте найти решение.

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Не спешите сосредотачиваться только на числах. Возможно, секрет правильного ответа кроется совсем не там, где вы его ищете.

Математическая загадка со спичками. Фото: 24tv.ua

Время истекло! Удалось ли вам решить уравнение?

Если вы нашли решение за 10 секунд, можете гордиться своей сообразительностью. А если задача оказалась сложнее, чем казалось, попробуйте еще раз без ограничения по времени.

Как правильно решить головоломку со спичками

На самом деле разгадка удивительно проста. Нужно убрать горизонтальную спичку из верхней части цифры 7 и поставить ее вертикально на знак минус.

Таким образом, семерка превратится в единицу, а минус станет плюсом. В результате получим правильное уравнение: 0 + 1 = 1

На изображении ниже показано, как именно нужно переместить спичку.

Математическая загадка со спичками. Фото: 24tv.ua

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