Математична загадка із сірниками. Фото: 24tv.ua

На перший погляд, це звичайне математичне рівняння, з яким легко впорався б навіть школяр. Але є одна проблема: відповідь у ньому неправильна. Виправити помилку можна, перемістивши лише один сірник. Вам доведеться проявити кмітливість. На розв'язання головоломки є лише 10 секунд.

Цей незвичайний тест на логіку запропонував 24 Канал, передає Новини.LIVE.

Реклама

Головоломка із сірниками — виправте рівняння за 10 секунд

Перед вами зображення, на якому із сірників складено математичний приклад: 0 − 7 = 1.

Навіть без калькулятора зрозуміло, що рівність неправильна. Проте художник залишив можливість виправити її, перемістивши лише один сірник. Ваше завдання — зробити так, щоб рівняння стало математично правильним. При цьому не можна прибирати сірники з малюнка чи використовувати додаткові.

Готові перевірити своє логічне мислення? Встановіть таймер на 10 секунд, уважно роздивіться цифри та математичні знаки й спробуйте знайти рішення.

Читайте також:

Не поспішайте зосереджуватися лише на числах. Можливо, секрет правильної відповіді криється зовсім не там, де ви його шукаєте.

Математична загадка із сірниками. Фото: 24tv.ua

Час вийшов! Чи вдалося вам виправити рівняння?

Якщо ви знайшли рішення за 10 секунд, можете пишатися своєю кмітливістю. А якщо завдання виявилося складнішим, ніж здавалося, спробуйте ще раз без обмеження часу.

Як правильно розв'язати головоломку із сірниками

Насправді розгадка напрочуд проста. Потрібно забрати горизонтальний сірник із верхньої частини цифри 7 та поставити його вертикально на знак мінус.

Таким чином, сімка перетвориться на одиницю, а мінус стане плюсом. У результаті отримаємо правильне рівняння: 0 + 1 = 1

На зображенні нижче показано, як саме потрібно перемістити сірник.

Математична загадка із сірниками. Фото: 24tv.ua

Ділимося з вами іншими цікавими головоломками

На картинці серед квітів потрібно знайти три маленьких сердечка, а на все у вас є лише 20 секунд.

Спробуйте знайти слово "рецепт" всього за 10 секунд.

На хитрому малюнку знайдіть три яблука, які заховалися серед помідорів за 10 секунд.