Математична загадка із сірниками: на розв'язання лише 10 секунд
На перший погляд, це звичайне математичне рівняння, з яким легко впорався б навіть школяр. Але є одна проблема: відповідь у ньому неправильна. Виправити помилку можна, перемістивши лише один сірник. Вам доведеться проявити кмітливість. На розв'язання головоломки є лише 10 секунд.
Цей незвичайний тест на логіку запропонував 24 Канал, передає Новини.LIVE.
Головоломка із сірниками — виправте рівняння за 10 секунд
Перед вами зображення, на якому із сірників складено математичний приклад: 0 − 7 = 1.
Навіть без калькулятора зрозуміло, що рівність неправильна. Проте художник залишив можливість виправити її, перемістивши лише один сірник. Ваше завдання — зробити так, щоб рівняння стало математично правильним. При цьому не можна прибирати сірники з малюнка чи використовувати додаткові.
Готові перевірити своє логічне мислення? Встановіть таймер на 10 секунд, уважно роздивіться цифри та математичні знаки й спробуйте знайти рішення.
Не поспішайте зосереджуватися лише на числах. Можливо, секрет правильної відповіді криється зовсім не там, де ви його шукаєте.
Час вийшов! Чи вдалося вам виправити рівняння?
Якщо ви знайшли рішення за 10 секунд, можете пишатися своєю кмітливістю. А якщо завдання виявилося складнішим, ніж здавалося, спробуйте ще раз без обмеження часу.
Як правильно розв'язати головоломку із сірниками
Насправді розгадка напрочуд проста. Потрібно забрати горизонтальний сірник із верхньої частини цифри 7 та поставити його вертикально на знак мінус.
Таким чином, сімка перетвориться на одиницю, а мінус стане плюсом. У результаті отримаємо правильне рівняння: 0 + 1 = 1
На зображенні нижче показано, як саме потрібно перемістити сірник.
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