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Головна Відкриття Три яблука заховалися серед помідорів: знайдіть за 10 секунд

Три яблука заховалися серед помідорів: знайдіть за 10 секунд

Ua ru
28 жовтня 2026 07:25
Тест на уважність: знайдіть три яблука серед червоних помідорів за 10 секунд Фото: Dudolf
Малюнок-головоломка з помідорами та яблуками. Фото: Dudolf

Художник створив хитрий малюнок, на якому серед десятків помідорів заховав три червоних яблучка. Чи зможете ви знайти фрукти всього за кілька секунд? Спробуйте перевірити свою уважність.

Як пише The Sun, цю незвичайну головоломку створив угорський художник Гергелі Дудаш, відомий під псевдонімом Дудольф.

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Головоломка на уважність — знайдіть три яблука

Перед вами яскравий малюнок із помідорами. Одні весело усміхаються, інші корчать смішні гримаси. Здається, усі вони однакові, але це не зовсім так. Серед цього овочевого натовпу заховалися три яблука. Вони мають майже такий самий колір і форму, тому знайти їх буде непросто.

Ваше завдання — відшукати всі три фрукти лише за 10 секунд. Готові до випробування? Встановіть таймер, зосередьтеся на зображенні та починайте пошуки. Уважно придивляйтеся до кожного плоду, адже навіть найменша деталь може видати яблуко.

 

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Малюнок-головоломка з помідорами та яблуками
Малюнок-головоломка з помідорами та яблуками. Фото: Dudolf

Час вийшов! Чи вдалося вам знайти всіх трьох?

Якщо ви впоралися за 10 секунд, у вас чудова спостережливість. А якщо помітили лише одне чи два яблука, спробуйте ще раз, але вже без обмеження часу.

Де заховані три яблука — правильна відповідь

Насправді художник залишив невеличку підказку. Яблука можна впізнати за плодоніжками, які відрізняються від зелених верхівок помідорів.

Перше яблуко розташоване у верхньому правому куті малюнка. Друге ховається внизу ліворуч, а третє — ближче до нижньої центральної частини зображення.

На картинці нижче всі три фрукти позначено, тому ви можете перевірити свою відповідь.

 

Малюнок-головоломка з помідорами та яблуками
Малюнок-головоломка з помідорами та яблуками. Фото: Dudolf

Ділимося з вами іншими цікавими головоломками

На картинці серед квітів потрібно знайти три маленьких сердечка, а на все у вас є лише 20 секунд.

Спробуйте знайти слово "рецепт" всього за 10 секунд.

Знайдіть три відмінності на картинках з хамелеонами.

головоломка тест на уважність
Ганна Тищук - редактор
Автор:
Ганна Тищук

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