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Главная Открытия Три яблока спрятались среди помидоров: найдите их за 10 секунд

Три яблока спрятались среди помидоров: найдите их за 10 секунд

Ua ru
28 октября 2026 07:25
Тест на внимательность: найдите три яблока среди красных помидоров за 10 секунд Фото: Dudolf
Головоломка с изображением помидоров и яблок. Фото: Dudolf

Художник создал хитроумный рисунок, на котором среди десятков помидоров спрятал три красных яблочка. Сможете ли вы найти фрукты всего за несколько секунд? Попробуйте проверить свою внимательность.

Как пишет The Sun, эту необычную головоломку создал венгерский художник Гергели Дудаш, известный под псевдонимом Дудольф.

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Головоломка на внимательность — найдите три яблока

Перед вами яркий рисунок с помидорами. Одни весело улыбаются, другие корчат смешные гримасы. Кажется, что все они одинаковые, но это не совсем так. Среди этой овощной толпы спрятались три яблока. У них почти такой же цвет и форма, поэтому найти их будет непросто.

Ваша задача — найти все три фрукта всего за 10 секунд. Готовы к испытанию? Установите таймер, сосредоточьтесь на изображении и начинайте поиски. Внимательно присматривайтесь к каждому плоду, ведь даже самая маленькая деталь может выдать яблоко.

 

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Рисунок-головоломка с помидорами и яблоками. Фото: Dudolf

Время истекло! Удалось ли вам найти все три?

Если вы справились за 10 секунд, у вас отличная наблюдательность. А если заметили только одно или два яблока, попробуйте еще раз, но уже без ограничения по времени.

Где спрятаны три яблока — правильный ответ

На самом деле художник оставил небольшую подсказку. Яблоки можно узнать по плодоножкам, которые отличаются от зеленых верхушек помидоров.

Первое яблоко расположено в верхнем правом углу рисунка. Второе спрятано внизу слева, а третье — ближе к нижней центральной части изображения.

На картинке ниже все три фрукта отмечены, поэтому вы можете проверить свой ответ.

 

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Рисунок-головоломка с помидорами и яблоками. Фото: Dudolf

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головоломка тест на внимательность
Анна Тищук - редактор
Автор:
Анна Тищук

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