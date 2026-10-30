Одри Хепберн в фильме "Завтрак у Тиффани". Фото: shutterstock.com

Одри Хепберн запомнилась миру как талантливая актриса и икона стиля. А ее хрупкая и изящная фигура вызывала восхищение. Казалось бы, чтобы поддерживать себя в форме, голливудская звезда должна была строго ограничивать себя в еде. Однако на самом деле она любила домашнюю пищу, не отказывалась от сладостей и имела одну особую гастрономическую слабость. Это блюдо актриса могла есть хоть каждый день.

Каким же блюдом была одержима знаменитая Одри Хепберн и какими были ее повседневные пищевые привычки, рассказывает Новини.LIVE.

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Какое блюдо больше всего любила Одри Хепберн

Младший сын актрисы Лука Дотти в интервью Bon Appétit рассказал, что его мать просто обожала пасту. Особенно она любила спагетти аль помодоро — традиционное итальянское блюдо с томатным соусом, базиликом и пармезаном.

Блюдо спагетти аль помодоро. Фото: bonappetit.com

Хепберн настолько увлекалась этим блюдом, что могла съесть две порции подряд. По словам сына, ее подруги удивлялись такому аппетиту. А сама звезда шутила, что могла бы прожить только на спагетти с томатами.

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Любовь к итальянской кухне была неслучайной. Актриса почти 20 лет прожила в Риме. Она любила посещать небольшие продуктовые лавки и готовить для семьи и друзей. Именно спагетти аль помодоро стали ее коронным блюдом. Интересно, что во время одной из поездок на Ямайку актриса взяла с собой чемодан, наполненный спагетти.

Одри Хепберн ест спагетти в ресторане. Фото: Ezio Vitale

Что Одри Хэпберн ела в течение дня

Несмотря на стройность, кинозвезда не придерживалась строгих диет. По словам ее старшего сына Шона Хэпберна Феррера, она ела то, что любила, но следила за размером порций.

В биографии Intimate Audrey, подробности которой приводит ELLE, он описал привычный рацион матери:

Завтрак

Чаще всего Хепберн начинала день с вареного яйца, тостов и джема. Она считала утреннюю трапезу важной семейной традицией.

Обед

Актриса могла съесть овощной салат или суп, сэндвич, а на десерт — шарик любимого ванильного мороженого с кленовым сиропом.

Перекус

После дневного отдыха она любила кусочек черного шоколада, который называла своим лекарством от грусти.

Ужин

На столе часто появлялись спагетти с томатным соусом и свежий салат. Однако иногда звезда выбирала куриный суп с овощами.

В ее меню также были крупы, нежирное мясо и овощи из собственного огорода. Хепберн много ходила пешком, а вечером могла позволить себе немного виски.

Одри Хэпберн отдыхает дома. Фото: Mark Shaw

Какие еще продукты обожала кинозвезда

Одри любила не только пасту. Она великолепно готовила печеный картофель, который каждый член семьи мог дополнить начинкой по своему вкусу. Среди ее любимых домашних блюд также была курица с соевым соусом.

Отдельной слабостью Хэпберн оставался шоколад. У актрисы даже был собственный рецепт шоколадного торта без муки. На Рождество она готовила для семьи десерт "Павлова", который домочадцы нередко съедали еще до следующего утра.

Одри Хэпберн во время съемок фильма "Сабрина". Фото: Earl Theisen

Кстати, отношение звезды к еде во многом сформировалось в детстве. Во время Второй мировой войны она пережила голод в оккупированных Нидерландах. Ей приходилось питаться репой и вареными луковицами тюльпанов. Поэтому во взрослой жизни еда для Хепберн была не просто способом утолить голод. Она любила готовить, собирать близких за одним столом и наслаждаться даже самыми простыми блюдами.

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