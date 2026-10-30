Одрі Гепберн у фільмі "Сніданок у Тіффані". Фото: shutterstock.com

Одрі Гепберн запам'яталася світу як талановита акторка та ікона стилю. А її тендітна й витончена фігура викликала захоплення. Здавалося б, щоб тримати себе у формі, голлівудська зірка мала суворо обмежувати себе в їжі. Проте насправді вона любила домашні страви, не відмовлялася від солодощів і мала одну особливу гастрономічну слабкість. Це акторка могла їсти хоч щодня.

Якою ж стравою була одержима знаменита Одрі Гепберн та якими були її повсякденні харчові звички, розповідає Новини.LIVE.

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Яку страву найбільше любила Одрі Гепберн

Молодший син акторки Лука Дотті в інтерв'ю Bon Appétit розповів, що його мати просто обожнювала пасту. Особливо вона любила спагеті аль помодоро — традиційну італійську страву з томатним соусом, базиліком і пармезаном.

Страва спагеті аль помодоро. Фото: bonappetit.com

Гепберн настільки захоплювалася цією їжею, що могла з'їсти дві порції поспіль. За словами сина, її подруг дивував такий апетит. А сама зірка жартувала, що могла б прожити лише на спагеті з томатами.

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Любов до італійської кухні була невипадковою. Акторка майже 20 років прожила в Римі. Вона любила відвідувати невеликі продуктові крамниці та готувати для родини й друзів. Саме спагеті аль помодоро стали її коронною стравою. Цікаво, що під час однієї з подорожей на Ямайку акторка взяла із собою валізу, наповнену спагеті.

Одрі Гепберн у ресторані їсть спагеті. Фото: Ezio Vitale

Що Одрі Гепберн їла протягом дня

Попри стрункість, кінозірка не дотримувалася жорстких дієт. За словами її старшого сина Шона Гепберна Феррера, вона їла те, що любила, але стежила за розміром порцій.

У біографії Intimate Audrey, подробиці якої наводять ELLE, він описав звичний раціон матері:

Сніданок

Найчастіше Гепберн починала день із вареного яйця, тостів і джему. Вона вважала ранкову трапезу важливою сімейною традицією.

Обід

Акторка могла з'їсти овочевий салат або суп, сендвіч, а на десерт — кульку улюбленого ванільного морозива з кленовим сиропом.

Перекус

Після денного відпочинку вона полюбляла шматочок чорного шоколаду, який називала своїми ліками проти смутку.

Вечеря

На столі часто з'являлися спагеті з томатним соусом і свіжий салат. Проте іноді зірка обирала курячий суп з овочами.

У її меню також були крупи, нежирне м'ясо та овочі з власного городу. Гепберн багато ходила пішки, а ввечері могла дозволити собі трохи віскі.

Одрі Гепберн відпочиває вдома. Фото: Mark Shaw

Які ще продукти обожнювала кінозірка

Одрі любила не лише пасту. Вона чудово готувала печену картоплю, яку кожен член родини міг доповнити начинкою на власний смак. Серед її улюблених домашніх страв також була курка із соєвим соусом.

Окремою слабкістю Гепберн залишався шоколад. Акторка навіть мала власний рецепт шоколадного торта без борошна. На Різдво вона готувала для родини десерт павлова, який домашні нерідко з'їдали ще до наступного ранку.

Одрі Гепберн під час зйомок фільму "Сабрина". Фото: Earl Theisen

До речі, ставлення зірки до їжі багато в чому сформувалося в дитинстві. Під час Другої світової війни вона пережила голод в окупованих Нідерландах. Їй доводилося харчуватися ріпою та вареними цибулинами тюльпанів. Тому в дорослому житті їжа для Гепберн була не просто способом втамувати голод. Вона любила готувати, збирати близьких за одним столом і насолоджуватися навіть найпростішими стравами.

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