Звон и шум в ушах — каковы причины явления

Девушка страдает от шума в ушах. Фото: freepik

Звон в ушах может означать незначительную инфекцию или наличие серной пробки, но также может быть признаком серьезного заболевания или даже первым признаком потери слух. Некоторые проблемы можно решить в домашних условиях, но если симптомы серьезные или не исчезают, специалисты советуют обратиться к ЛОР-врачу.

Об этом пишет издание Verywell Health.

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Шум или звон в ушах может быть вызван целым рядом причин, включая накопление ушной серы, инфекцию среднего уха, изменения кровотока, воздействие громких звуков, потерю слуха, прием лекарств и определенные хронические заболевания. В зависимости от основной причины, шум в ушах может быть временным или постоянным.

Врач осматривает пациента. Фото: freepik

Избыток ушной серы



Избыточное количество ушной серы может вызвать звон в ушах. Шум исчезает, как только ушная сера удаляется. Медики не советуют удалять ушную серу самостоятельно — безопаснее всего обратиться за профессиональной помощью к врачу.

"Если вы пытаетесь удалить ушную серу самостоятельно, вам следует избегать использования ушных палочек. Безрецептурные средства для удаления ушной серы не следует использовать тем, у кого в ушах хирургически установлены вентиляционные трубки или у кого может быть разрыв барабанной перепонки", — говорится в публикации.

Инфекция среднего уха

Отит (инфекция среднего уха) возникает, когда евстахиева труба отекает или воспаляется в результате различных заболеваний, таких как аллергия или простуда.

Потеря слуха

Звон в ушах может быть ранним признаком потери слуха и является распространенным симптомом у пожилых людей. Но старение — не единственная причина звона в ушах и потери слуха.

Мужчине устанавливают слуховой аппарат. Фото: uineu.org

Воздействие громкого шума

Воздействие громкого шума в течение длительного промежутка времени является основной причиной потери слуха и может привести к появлению шума в ушах.

"Звон в ушах, который появляется после посещения концерта или стрельбища, довольно легко определить, но вы можете удивиться, узнав, что длительное воздействие шума даже 80 децибел и более также может вызвать звон в ушах и последующую потерю слуха. Этот тип потери слуха, как правило, является необратимым", — говорится в статье.

Даже прослушивание наушников на слишком высокой громкости может повредить ваш слух.

Изменения кровотока

Изменения кровотока, например, высокое кровяное давление, могут вызывать звон в ушах. Иногда изменения кровотока могут вызвать тип звона в ушах, который называется пульсирующий шум в ушах, когда в ушах ощущается, что в ушах бьется ваше сердце. Реже пульсирующий шум в ушах может быть вызван опухолями в ухе или вокруг него.

Врач осматривает девушку. Фото: freepik

Болезнь Меньера

Болезнь Меньера — малоизученное состояние, которое преимущественно поражает только одно ухо. Кроме шума в ушах, она вызывает головокружение, головную боль, потерю слуха, тошноту и рвоту.

Причина болезни Меньера неизвестна, но она может иметь генетическую составляющую, и многие люди с болезнью Меньера в анамнезе страдают мигренью.

Хотя болезнь Меньера не излечима, существуют методы лечения, которые помогают контролировать симптомы заболевания. Звон в ушах может стать постоянным по мере прогрессирования болезни.

Лекарства, влияющие на слух

Некоторые лекарства могут вызывать звон в ушах. К ним относятся некоторые противовоспалительные средства, назальные противоотечные средства.

Лекарства, которые на самом деле вредны для ушей, называются ототоксичными — они могут повредить внутреннее ухо и вызвать потерю слуха.

Заболевания кровеносных сосудов

Заболевания, которые влияют на кровеносные сосуды, могут привести к пульсирующему шуму в ушах. Атеросклероз - хроническое заболевание, вызывающее накопление бляшек в артериях - может ограничивать приток крови к частям тела, включая шею и голову. Это может вызвать ритмичный стук или свист в одном или обоих ушах.

Хронические заболевания

Хронические заболевания, которые могут вызывать шум в ушах, включают:

диабет;

проблемы со щитовидной железой;

мигрень;

анемия;

травмы головы и шеи.

Заключение

В зависимости от основной причины, шум в ушах может быть временным или постоянным. Если человек испытывает шум в ушах регулярно и имеет другие симптомы, важно немедленно обратиться к врачу.

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