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Що означає дзвін у вухах — фахівці назвали кілька небезпечних причин

5 жовтня 2024 07:03
Галина Шподарева - редактор
Дзвін та шум у вухах — які причини явища
Дівчина страждає від шуму у вухах. Фото: freepik
Галина Шподарева - редактор

Дзвін у вухах може означати незначну інфекцію або наявність сірчаної пробки, але також може бути ознакою серйозного захворювання або навіть першою ознакою втрати слуху. Деякі проблеми можна вирішити в домашніх умовах, але, якщо симптоми серйозні або не зникають, фахівці радять звернутися до ЛОР-спеціаліста. 

Про це пише видання Verywell Health

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Шум або дзвін у вухах може бути спричинений цілою низкою причин, включаючи накопичення вушної сірки, інфекцію середнього вуха, зміни кровотоку, вплив гучних звуків, втрату слуху, приймання ліків та певні хронічні захворювання. Залежно від основної причини, шум у вухах може бути тимчасовим або постійним.

ЛОР-лікар
Лікар оглядає пацієнта. Фото: freepik

Надлишок вушної сірки

Надмірна кількість вушної сірки може спричинити дзвін у вухах. Шум зникає, як тільки вушна сірка видаляється. Медики не радять видаляти вушну сірку самостійно — найбезпечніше звернутися за професійною допомогою до лікаря.

"Якщо ви намагаєтеся видалити вушну сірку самостійно, вам слід уникати використання вушних паличок. Безрецептурні засоби для видалення вушної сірки не слід використовувати тим, у кого у вухах хірургічно встановлені вентиляційні трубки або у кого може бути розрив барабанної перетинки", — йдеться в публікації.

Інфекція середнього вуха

Отит (інфекція середнього вуха) виникає, коли євстахієва труба набрякає або запалюється внаслідок різних захворювань, таких як алергія або застуда.

Втрата слуху

Дзвін у вухах може бути ранньою ознакою втрати слуху та є поширеним симптомом у літніх людей. Але старіння — не єдина причина дзвону у вухах і втрати слуху.

Слуховий апарат
Чоловіку встановлюють слуховий апарат. Фото: uineu.org

Вплив гучного шуму

Вплив гучного шуму протягом тривалого проміжку часу є основною причиною втрати слуху і може призвести до появи шуму у вухах.

"Дзвін у вухах, який з'являється після відвідування концерту або стрільбища, досить легко визначити, але ви можете здивуватися, дізнавшись, що тривалий вплив шуму навіть 80 децибелів і більше також може викликати дзвін у вухах і подальшу втрату слуху. Цей тип втрати слуху, як правило, є незворотнім", — йдеться в статті.

Навіть прослуховування навушників на занадто високій гучності може пошкодити ваш слух.

Зміни кровотоку

Зміни кровотоку, наприклад, високий кров'яний тиск, можуть викликати дзвін у вухах. Іноді зміни кровотоку можуть спричинити тип дзвону у вухах, який називається пульсуючий шум у вухах, коли у вухах відчувається, що б'ється ваше серце. Рідше пульсуючий шум у вухах може бути спричинений пухлинами у вусі або навколо нього.

Лікар проводить прийом
Лікар оглядає дівчину. Фото: freepik

Хвороба Меньєра

Хвороба Меньєра — маловивчений стан, який зазвичай вражає лише одне вухо. Окрім шуму у вухах, вона викликає запаморочення, головний біль, втрату слуху, нудоту та блювання.

Причина хвороби Меньєра невідома, але вона може мати генетичну складову, і багато людей з хворобою Меньєра в анамнезі страждають на мігрень.

Хоча хвороба Меньєра не виліковна, існують методи лікування, які допомагають контролювати симптоми захворювання. Дзвін у вухах може стати постійним у міру прогресування хвороби.

Ліки, що впливають на слух

Деякі ліки можуть викликати дзвін у вухах. До них належать деякі протизапальні засоби, назальні протинабрякові засоби.

Ліки, які насправді шкідливі для вух, називаються ототоксичними — вони можуть пошкодити внутрішнє вухо і спричинити втрату слуху.

Захворювання кровоносних судин

Захворювання, які впливають на кровоносні судини, можуть призвести до пульсуючого шуму у вухах. Атеросклероз — хронічне захворювання, яке спричиняє накопичення бляшок в артеріях — може обмежувати приплив крові до частин тіла, включаючи шию та голову. Це може викликати ритмічний стукіт або свист в одному або обох вухах.

Хронічні захворювання

Хронічні захворювання, які можуть спричиняти шум у вухах, включають:

  • діабет;
  • проблеми зі щитоподібною залозою;
  • мігрень;
  • анемія;
  • травми голови та шиї.

Висновок

Залежно від основної причини, шум у вухах може бути тимчасовим або постійним. Якщо людина відчуває шум у вухах регулярно та має інші симптоми, важливо негайно звернутися до лікаря.

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