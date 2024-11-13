Кот спит рядом с хозяином – что это значит

Кот спит рядом с хозяйкой. Фото: из открытых источников

Коты известны своей независимостью и самодостаточностью. Однако многие из них с удовольствием будут спать рядом с человеком: в ногах, у головы на подушке или прижавшись сбоку хозяйки или хозяина.

Что это значит, объясняет Petslike.

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Что следует знать

Хотя котов часто считают независимыми, они являются достаточно социальными созданиями. Многие из них сильно привязываются к своим владельцам и нуждаются в контакте и внимании. Именно это объясняет привычку проводить время во сне рядом с человеком. Однако это не единственная причина такого поведения.

Существует пять общеизвестных причин, почему у пушистика такое поведение. В частности:

чувство безопасности — когда кот находится рядом с человеком, он испытывает защиту и покой;

— когда кот находится рядом с человеком, он испытывает защиту и покой; тепло — общий сон позволяет коту получить дополнительное тепло, что особенно привлекательно в прохладные дни;

— общий сон позволяет коту получить дополнительное тепло, что особенно привлекательно в прохладные дни; близость и связь — кот таким образом чувствует свою эмоциональную привязанность и связь со своим любимым хозяином;

— кот таким образом чувствует свою эмоциональную привязанность и связь со своим любимым хозяином; привычка с детства — если кот привык спать с человеком с самого детства, эта привычка сохраняется и во взрослом возрасте;

— если кот привык спать с человеком с самого детства, эта привычка сохраняется и во взрослом возрасте; забота и поддержка — коты способны чувствовать настроение человека. Если хозяин скучает или недомогает, пушистик может быть рядом, чтобы выразить свою поддержку.

Во многих культурах существует убеждение, что коты испытывают энергетику людей, поэтому выбирают спать рядом людьми с положительной аурой. Одним словом, кот таким образом показывает, что любит вас.

Напомним, что люди, которые впервые завели кота, часто удивляются, почему их новый член семьи пытается залезть им на колени или живот и начать их утаптывать лапами, что напоминает разминание теста. Что это значит — читайте в нашем материале.

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