Ученые объяснили, какую пользу приносят плохие сны

Мужчина спит. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Плохие сны приносят неожиданную пользу. Они помогают бороться со страхами и улучшают работу мозга по реакции на пугающие ситуации в реальной жизни.

О результатах соответствующего исследования ученых из Швейцарии и США говорится в материале BBC.

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Исследователи отмечают: стоит отличать плохие сны от ночных ужасов. Первые умеренно пугающие, но не слишком травматические для психики, тогда как вторые влияют на человека негативно.

Плохие сны могут являться даже терапией при лечении тревожных расстройств. Во время таких сновидений активизируются те же участки мозга, что и при наличии реальной угрозы.

"Сны можно рассматривать как реальную подготовку для наших будущих реакций. И потенциально они способны подготовить нас к реально опасным ситуациям. Если же во сне будет превышен определенный порог страха, то этот сон теряет свою полезную роль в качестве эмоционального регулятора", — считает исследователь лаборатории сна в Женевском университете Лампрос Перогамврос.

Напомним, одним из нарушений сна является сомнилоквия, то есть разговоры во время сновидений. Обычно такие сонные монологи не представляют угрозы для здоровья. Правда, если разговоры во сне внезапно начались во взрослом возрасте и сопровождаются ощущением страха или агрессивными действиями, все же следует проконсультироваться с врачом.

Ранее в Минздраве объяснили, почему кофе может не бодрить, а наоборот вызывать сонливость. В частности, такое происходит из-за дефицита сна или изменения уровня сахара в крови.