Вчені пояснила, яку користь приносять погані сни

Чоловік спить. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Погані сни приносять неочікувану користь. Вони допомагають боротися зі страхами та покращують роботу мозку щодо реакції на лякаючі ситуації в реальному житті.

Про результати відповідного дослідження вчених зі Швейцарії та США йдеться в матеріалі BBC.

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Дослідники наголошують: варто відрізняти погані сни від нічних жахіть. Перші є помірно лякаючими, але не надто травматичними для психіки, тоді як другі впливають на людину негативно.

Погані сновидіння можуть бути навіть терапією при лікуванні тривожних розладів. Під час таких сновидінь активізуються ті ж самі ділянки мозку, що й за наявності реальної загрози.

"Сни можна розглядати як реальну підготовку для наших майбутніх реакцій. І потенційно вони здатні підготувати нас до реально небезпечних ситуацій. Якщо ж уві сні буде перевищено певний поріг страху, то цей сон втрачає свою корисну роль в якості емоційного регулятора", — вважає дослідник лабораторії сну в Женевському університеті Лампрос Перогамврос.

Нагадаємо, одним із порушень сну є сомнілоквія, тобто розмови під час сновидінь. Зазвичай такі сонні монологи не становлять загрози для здоров'я. Щоправда, якщо розмови уві сні раптово почалися в дорослому віці та супроводжуються відчуттям страху або агресивними діями, все ж таки варто проконсультуватися з лікарем.

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