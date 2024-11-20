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Что делать при бессоннице — действенный лайфхак

20 ноября 2024 22:23
Галина Шподарева - редактор
Как побороть бессонницу — действенные лайфхаки
Девушка с блокнотом в постели. Фото: freepik
Галина Шподарева - редактор

Ученые обнаружили еще один способ уснуть. В случае бессонницы помогут обычная бумага и ручка. Оформление крутящихся в голове мыслей в список помогает побороть бессонницу.

Об этом пишет издание BBC Украина.

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Исследование, которое провели учёные в немецкой IT-компании, выявило, что те, у кого в конце рабочей недели остались незавершённые задачи, на выходных чаще думали о работе, чем те, кто завершил текущие дела.

Исследовательница Кристин Сирек из Трирского университета считает, что "осознание невыполненных задач подталкивает непрерывные мысли о негативных вещах у сотрудников и ухудшает сон в выходные".

Условия возникновения бессонницы

Если позволить себе утром поваляться в постели, вечером могут возникнуть проблемы с засыпанием — мозг начинает обдумывать все невыполненные, а также новые задачи, за которые вам предстоит взяться.

Что советуют ученые

Если счёт овец или книга перед сном не работают, можно включить свет и составить список всех тех дел, которые вам нужно сделать. Исследование, проведенное в США, показало, что это на удивление эффективно.

Директор лаборатории нейронауки и сна в Университете Бейлора в США Майкл Скаллин попросил одну группу добровольцев написать перед сном список всего, что они достигли за день, а вторую группу - составить список всех дел, которые им нужно сделать завтра и в последующие дни. В результате быстрее заснула именно вторая группа.

Как это работает

Учёные называют это "когнитивной разгрузкой", которая происходит, когда человек выполняет физическое действие, чтобы снять умственную нагрузку.

Составление списка дел — это выгрузка задачи из мыслей на лист бумаги, или на телефон, это тоже сработает — и мозгу больше не нужно думать о них.

Исследование американского ученого выявило, что люди, которые составляли списки из более 10 задач, засыпали в среднем на 15 минут быстрее, чем люди, которые не составляли списки дел. Они также засыпали на шесть минут быстрее, чем те, кто составлял короткие списки.

Напомним, диетолог Райан Гейгер рассказал, как мята влияет на здоровье и почему ее следует добавить в свой рацион.

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые люди сталкивались с таким состоянием как сонный паралич, что может свидетельствовать о наличии некоторых болезней.

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