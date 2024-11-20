Как побороть бессонницу — действенные лайфхаки

Девушка с блокнотом в постели. Фото: freepik

Ученые обнаружили еще один способ уснуть. В случае бессонницы помогут обычная бумага и ручка. Оформление крутящихся в голове мыслей в список помогает побороть бессонницу.

Об этом пишет издание BBC Украина.

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Проблема со сном — причины

Исследование, которое провели учёные в немецкой IT-компании, выявило, что те, у кого в конце рабочей недели остались незавершённые задачи, на выходных чаще думали о работе, чем те, кто завершил текущие дела.

Исследовательница Кристин Сирек из Трирского университета считает, что "осознание невыполненных задач подталкивает непрерывные мысли о негативных вещах у сотрудников и ухудшает сон в выходные".

Условия возникновения бессонницы

Если позволить себе утром поваляться в постели, вечером могут возникнуть проблемы с засыпанием — мозг начинает обдумывать все невыполненные, а также новые задачи, за которые вам предстоит взяться.

Что советуют ученые

Если счёт овец или книга перед сном не работают, можно включить свет и составить список всех тех дел, которые вам нужно сделать. Исследование, проведенное в США, показало, что это на удивление эффективно.

Директор лаборатории нейронауки и сна в Университете Бейлора в США Майкл Скаллин попросил одну группу добровольцев написать перед сном список всего, что они достигли за день, а вторую группу - составить список всех дел, которые им нужно сделать завтра и в последующие дни. В результате быстрее заснула именно вторая группа.

Как это работает

Учёные называют это "когнитивной разгрузкой", которая происходит, когда человек выполняет физическое действие, чтобы снять умственную нагрузку.

Составление списка дел — это выгрузка задачи из мыслей на лист бумаги, или на телефон, это тоже сработает — и мозгу больше не нужно думать о них.

Исследование американского ученого выявило, что люди, которые составляли списки из более 10 задач, засыпали в среднем на 15 минут быстрее, чем люди, которые не составляли списки дел. Они также засыпали на шесть минут быстрее, чем те, кто составлял короткие списки.

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