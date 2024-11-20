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Що робити при безсонні — дієвий лайфхак

20 листопада 2024 22:23
Галина Шподарева - редактор
Як побороти безсоння — дієві лайфхаки
Дівчина з блокнотом в ліжку. Фото: freepik
Галина Шподарева - редактор

Вчені виявили ще один спосіб заснути. У разі безсоння допоможуть звичайні папір та ручка. Оформлення думок, що крутяться в голові, у список, допомагає подолати безсоння. 

Про це пише видання BBC Україна

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Проблема зі сном — причини

Дослідження, яке провели вчені в німецькій IT-компанії, виявило, що ті, у кого наприкінці робочого тижня залишилися незавершені завдання, на вихідних частіше думали про роботу, ніж ті, хто завершив поточні справи.

Дослідниця Крістін Сірек з Трірського університету вважає, що "усвідомлення невиконаних задач підштовхує безперервні думки про негативні речі у співробітників і погіршує сон у вихідні".

Умови виникнення безсоння

Якщо дозволити собі вранці повалятися в ліжку,  ввечері можуть виникнути проблеми із засинанням — мозок починає обмірковувати усі невиконані, а також нові завдання, за які вам належить взятися.

Що радять вчені

Якщо рахування овець або книжка перед сном не працюють, можна увімкнути світло і скласти список усіх тих справ, які вам потрібно зробити. Дослідження, проведене в США, показало, що це напрочуд ефективно.

Директор лабораторії нейронауки та сну в Університеті Бейлора в США Майкл Скаллін попросив одну групу добровольців написати перед сном список усього, що вони досягли за день, а другу групу — скласти список усіх справ, які їм потрібно зробити завтра і в наступні дні. В результаті швидше заснула саме друга група.

Як це працює

Вчені називають це "когнітивним розвантаженням", яке відбувається, коли людина виконує фізичну дію, щоб зняти розумове навантаження.

Складання списку справ — це вивантаження завдання з думок на аркуш паперу, або на телефон, це теж спрацює — і мозку більше не потрібно думати про них.

Дослідження американського вченого виявило, що люди, які складали списки з понад 10 завдань, засинали в середньому на 15 хвилин швидше, ніж люди, які не складали списки справ. Вони також засинали на шість хвилин швидше, ніж ті, хто складав короткі списки.

Нагадаємо, дієтолог Раян Гейгер розповів, як м'ята впливає на здоров’я і чому її варто додати до свого раціону. 

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі люди зіштовхувалися з таким станом, як сонний параліч, що може свідчити про наявність деяких хвороб.

здоров'я психологія сон лайфхаки стрес дієві лайфхаки

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