Як побороти безсоння — дієві лайфхаки

Дівчина з блокнотом в ліжку. Фото: freepik

Вчені виявили ще один спосіб заснути. У разі безсоння допоможуть звичайні папір та ручка. Оформлення думок, що крутяться в голові, у список, допомагає подолати безсоння.

Про це пише видання BBC Україна.

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Проблема зі сном — причини

Дослідження, яке провели вчені в німецькій IT-компанії, виявило, що ті, у кого наприкінці робочого тижня залишилися незавершені завдання, на вихідних частіше думали про роботу, ніж ті, хто завершив поточні справи.

Дослідниця Крістін Сірек з Трірського університету вважає, що "усвідомлення невиконаних задач підштовхує безперервні думки про негативні речі у співробітників і погіршує сон у вихідні".

Умови виникнення безсоння

Якщо дозволити собі вранці повалятися в ліжку, ввечері можуть виникнути проблеми із засинанням — мозок починає обмірковувати усі невиконані, а також нові завдання, за які вам належить взятися.

Що радять вчені

Якщо рахування овець або книжка перед сном не працюють, можна увімкнути світло і скласти список усіх тих справ, які вам потрібно зробити. Дослідження, проведене в США, показало, що це напрочуд ефективно.

Директор лабораторії нейронауки та сну в Університеті Бейлора в США Майкл Скаллін попросив одну групу добровольців написати перед сном список усього, що вони досягли за день, а другу групу — скласти список усіх справ, які їм потрібно зробити завтра і в наступні дні. В результаті швидше заснула саме друга група.

Як це працює

Вчені називають це "когнітивним розвантаженням", яке відбувається, коли людина виконує фізичну дію, щоб зняти розумове навантаження.

Складання списку справ — це вивантаження завдання з думок на аркуш паперу, або на телефон, це теж спрацює — і мозку більше не потрібно думати про них.

Дослідження американського вченого виявило, що люди, які складали списки з понад 10 завдань, засинали в середньому на 15 хвилин швидше, ніж люди, які не складали списки справ. Вони також засинали на шість хвилин швидше, ніж ті, хто складав короткі списки.

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