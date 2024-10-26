Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Что такое "имба" — как переводится этот сленг на украинский arrow

Что такое "имба" — как переводится этот сленг на украинский

26 октября 2024 07:03
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Филологи ответили, как на украинском будет "имба"
Подросток за компьютером. Иллюстративное фото: pixels.com
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Молодежный сленг меняется почти мгновенно и даже людям среднего возраста, у которых нет подростков, но которые просто много времени проводят в интернете, трудно понять новомодные слова. Тем более сначала нужно понять суть самого термина, а затем попытаться найти аналог в украинском.

Портал Освіторія решил вопрос с "имбой" и приводит ее украинские аналоги.

Читайте также:

Что такое "Имба"

Это сокращение от английского "imbalance" — дисбаланс. Таким термином любители компьютерных игр критиковали разработчиков, которые неправильно настраивали баланс сил в играх, из-за чего было очень тяжело или очень просто выигрывать.

Теперь "имба" обозначает что-то сверхмощное, очень сильное, крутое. Например, "имбовой" может быть новая модель смартфона или искусное владение каким-либо навыком.

В целом, "имбой" может быть крутой торт, языковой курс, качественная обувь — все что угодно крутое.

Как на украинском заменить "имбу"

В украинском языке, конечно, есть свои аналоги такому экспрессивному слову. Например, филологи советуют использовать эпитеты: роскошный или такой любимый президентом Украины эпитет — мощный.

Напомним, что в повседневном общении украинцы часто сталкиваются с проблемой перевода русских словосочетаний. Одним из распространенных случаев является выражение "сойти с ума"

Кроме того, на днях мы писали, как правильно сказать по-украински о том, что ты не можешь чего-то сделать.

подростки Украина слово перевод украинский язык

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:23 В Украине подорожал популярный овощ — какой именно и на сколько

14:22 Во Львове задержали чиновника ТЦК по подозрению во взяточничестве

14:12 Йожеф Сабо дал прогноз на матч Динамо — Шахтер

14:04 Украина ночью переходит на зимнее время

14:00 Одесситка предлагала взятки пограничникам в Орловке

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

13:54 Пограничники разгромили позиции россиян под Купянском — видео

13:49 В Днепре возросло количество жертв ночной атаки — фото

13:44 В Украине сделали заявление после встречи генсека ООН и Путина

13:27 В Одессе отремонтируют кровлю пострадавшего от атаки колледжа

Text

13:23 Попенко назвал области, которые под угрозой полного блэкаута

14:23 В Украине подорожал популярный овощ — какой именно и на сколько

14:22 Во Львове задержали чиновника ТЦК по подозрению во взяточничестве

14:12 Йожеф Сабо дал прогноз на матч Динамо — Шахтер

14:04 Украина ночью переходит на зимнее время

14:00 Одесситка предлагала взятки пограничникам в Орловке

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

13:54 Пограничники разгромили позиции россиян под Купянском — видео

13:49 В Днепре возросло количество жертв ночной атаки — фото

13:44 В Украине сделали заявление после встречи генсека ООН и Путина

13:27 В Одессе отремонтируют кровлю пострадавшего от атаки колледжа

13:17 "Шахеды" атаковали Хмельнитчину — нет света, есть разрушения

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

Text

13:23 Попенко назвал области, которые под угрозой полного блэкаута

25 октября 2024
Text

21:07 Нардеп назвал, из-за чего в Украине повысится показатель ВВП

Text

19:46 Эксперт заявил о критической нехватке специалистов-коммунальщиков

Text

17:56 Сырский раскрыл правду о боях в Курской области — эфир Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп резко высказался относительно реформы МСЭК

Text

13:59 Кремень объяснил, какие штрафы ждут нарушителей языкового закона

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

Text

13:20 Зеленский сделал резкое заявление об ООН — эфир День.LIVE

Text

13:01 Кремень объяснил, как будут наказывать нарушителей закона о языке

Text

11:25 Кремень объяснил, почему радиодиктант читает лучший тандем

Text

08:04 За кого в США будут голосовать на выборах — результаты опроса

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре