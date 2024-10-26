Филологи ответили, как на украинском будет "имба"

Подросток за компьютером. Иллюстративное фото: pixels.com

Молодежный сленг меняется почти мгновенно и даже людям среднего возраста, у которых нет подростков, но которые просто много времени проводят в интернете, трудно понять новомодные слова. Тем более сначала нужно понять суть самого термина, а затем попытаться найти аналог в украинском.

Портал Освіторія решил вопрос с "имбой" и приводит ее украинские аналоги.

Читайте также:

Что такое "Имба"

Это сокращение от английского "imbalance" — дисбаланс. Таким термином любители компьютерных игр критиковали разработчиков, которые неправильно настраивали баланс сил в играх, из-за чего было очень тяжело или очень просто выигрывать.

Теперь "имба" обозначает что-то сверхмощное, очень сильное, крутое. Например, "имбовой" может быть новая модель смартфона или искусное владение каким-либо навыком.

В целом, "имбой" может быть крутой торт, языковой курс, качественная обувь — все что угодно крутое.

Как на украинском заменить "имбу"

В украинском языке, конечно, есть свои аналоги такому экспрессивному слову. Например, филологи советуют использовать эпитеты: роскошный или такой любимый президентом Украины эпитет — мощный.

Напомним, что в повседневном общении украинцы часто сталкиваются с проблемой перевода русских словосочетаний. Одним из распространенных случаев является выражение "сойти с ума".

Кроме того, на днях мы писали, как правильно сказать по-украински о том, что ты не можешь чего-то сделать.