Філологи дали відповідь, як українською буде "імба"

Підліток за комп'ютером. Ілюстративне фото: pixels.com

Молодіжний сленг змінюється майже миттєво і навіть людям середнього віку, які не мають підлітків, але які просто багато проводять часу в інтернеті, важко зрозуміти новомодні слова. Тим більше спочатку треба зрозуміти суть самого терміну, а потім спробувати знайти аналог в українській.

Портал Освіторія розв'язує питання з "імбою" і наводить її українські аналоги.

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Що таке "Імба"

Це скорочення від англійської "imbalance" — дисбаланс. Таким терміном любителі комп'ютерних ігор критикували розробників, які неправильно налаштовували баланс сил в іграх, через що було дуже важко, або дуже просто вигравати.

Тепер "імба" позначає щось надпотужне, дуже сильне, круте. Наприклад, "імбовою" може бути нова модель смартфона чи майстерне володіння якимось вмінням.

В цілому, "імбою" може бути крутий торт, мовний курс, якісне взуття — все що завгодно круте.

Як українською замінити "імбу"

В українській мові, звичайно, є свої аналоги такому експресивному слову. Наприклад, філологи радять використовувати епітети: розкішний, файний, або такий улюблений президентом України епітет — потужний.

Нагадаємо, що у повсякденному спілкуванні українці часто стикаються з проблемою перекладу російських словосполучень. Одним із поширених випадків є вираз "сойти с ума", який деякі помилково перекладають дослівно як "зійти з розуму". Однак така калька не відповідає нормам української мови.

Крім того, днями раніше ми писали, як правильно сказати українською мовою про те, що ти не можеш чогось зробити.