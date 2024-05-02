С Чистым четвергом 2024 — трогательные поздравления, красивые стихи и открытки

Сегодня Чистый четверг — красивые пожелания добра и мира в прозе и открытках
По православному календарю Чистый четверг 2024 года украинские верующие отмечают 2 мая. В этот день христиане вспоминают Тайную вечерю Иисуса Христа с апостолами, очищаются душой и телом перед великим праздником Пасхи и поздравляют друг друга с приближением Светлого Христова Воскресения.
Новини.LIVE подготовил для вас самые красивые поздравления с Чистым четвергом 2024 года в открытках, стихах и прозе.
Поздравления с Чистым четвергом в стихах на украинском языке
В четвер, що чистим величають,
Я вас сердечно привітаю.
Хай береже вас ангел світлий,
З Четвергом вас, із днем привітним!
***
Чую світлий благовіст,
До закінчення йде піст.
Пахнуть паски із печі,
Великодні калачі.
Всі у Чистий у Четвер
Зранку та аж дотепер
Обливаються водою
Непочатою, святою,
Щоби змити всі напасті,
На здоров’я і на щастя.
Хай молитва тихо ллється
І Господь нам усміхнеться!
***
Напередодні Великодня
У день очищення і тіла, і душі
Я привітати поспішаю вас сьогодні
І надсилаю ці прості вірші.
Нехай четвер очистить ваше серце,
Нехай омиє тіло і думки,
Як із відра вода — на вас проллється
Благословення Боже на віки!
***
Вітаю з Чистим четвергом!
Чистота буде кругом.
Ви традиції плекайте —
Дім і душі очищайте,
Даруйте всім тепло і ласку.
Зі святом! І смачної паски!
***
В Чистий Четвер рано встану,
В небо блакитне погляну,
Серце і душу відкрию,
Личенько біле умию.
Богу за всіх помолюся,
Від зла і бід відхрещуся,
Щастя й добра загадаю,
Великдень світлий стрічаю.
***
На Чистий четвер нам роботи багато:
Оселю і душу довести до ладу.
Нехай цього дня не бариться робота,
Хай будуть приємними ваші турботи,
Хай лихо і гріх обминуть вашу хату,
Хай буде здоров'я і щастя багато!
Чистый четверг 2024 года — красивые поздравления в прозе и своими словами
Поздравляю с Чистым четвергом! В этот светлый день хочу пожелать гармонии и уюта в доме, надежды в мирное будущее и любви в сердце ко всему миру.
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С Чистым четвергом! Желаю чистых мыслей, светлых грез и положительных эмоций. Пусть вера и добро побеждают, а родные будут счастливы и здоровы.
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В Чистый четверг хочу пожелать чистоты чувств, мыслей, счастья и любви. Пусть из вашего дома пойдут печали, а из сердца дурные мысли. Да будет больше места для доброты, надежды и удачи!
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В Великий четверг желаю вам чистоты души и помыслов, крепкой веры в сердце, внутренней гармонии и любви к ближнему. С праздником!
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Пусть в вашей семье царят мир и согласие, теплота и уют. Пусть ваша жизнь будет такой же ясной и светлой, как этот праздник. С Чистым четвергом!
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Пусть в Чистый четверг вода смоет с тебя все тревоги и печали, пусть покинут твой дом все беды и невзгоды, а в душе будет царить светлое счастье и радость. С праздником!
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Поздравляю с Чистым четвергом! Пусть дом сверкает уютом, сердце поет от любви, а душа радостно встречает весну. От всего сердца желаю счастья!
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В день Чистого четверга желаю тебе покоя на душе, гармонии и уюта. Пусть тебя сопутствует надежда и вера в лучшее, а радость и процветание будут всегда рядом.
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Поздравляю с Чистым четвергом! Желаю хорошо подготовиться к Пасхе, а в доме и в мыслях навести порядок. Пусть все дела удаются, все мечты сбываются. Удачи, здоровья, легких и увлекательных дорог!
Яркие открытки с пожеланиями к Чистому четвергу 2024 года
Видеопоздравления с Чистым четвергом 2024 года
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