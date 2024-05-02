С Чистым четвергом 2024 — трогательные поздравления, красивые стихи и открытки

Верующие в церкви на службе. Фото: pomisna.info

По православному календарю Чистый четверг 2024 года украинские верующие отмечают 2 мая. В этот день христиане вспоминают Тайную вечерю Иисуса Христа с апостолами, очищаются душой и телом перед великим праздником Пасхи и поздравляют друг друга с приближением Светлого Христова Воскресения.

Новини.LIVE подготовил для вас самые красивые поздравления с Чистым четвергом 2024 года в открытках, стихах и прозе.

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В четвер, що чистим величають,

Я вас сердечно привітаю.

Хай береже вас ангел світлий,

З Четвергом вас, із днем привітним!

***

Чую світлий благовіст,

До закінчення йде піст.

Пахнуть паски із печі,

Великодні калачі.

Всі у Чистий у Четвер

Зранку та аж дотепер

Обливаються водою

Непочатою, святою,

Щоби змити всі напасті,

На здоров’я і на щастя.

Хай молитва тихо ллється

І Господь нам усміхнеться!

***

Напередодні Великодня

У день очищення і тіла, і душі

Я привітати поспішаю вас сьогодні

І надсилаю ці прості вірші.

Нехай четвер очистить ваше серце,

Нехай омиє тіло і думки,

Як із відра вода — на вас проллється

Благословення Боже на віки!

***

Вітаю з Чистим четвергом!

Чистота буде кругом.

Ви традиції плекайте —

Дім і душі очищайте,

Даруйте всім тепло і ласку.

Зі святом! І смачної паски!

***

В Чистий Четвер рано встану,

В небо блакитне погляну,

Серце і душу відкрию,

Личенько біле умию.

Богу за всіх помолюся,

Від зла і бід відхрещуся,

Щастя й добра загадаю,

Великдень світлий стрічаю.

***

На Чистий четвер нам роботи багато:

Оселю і душу довести до ладу.

Нехай цього дня не бариться робота,

Хай будуть приємними ваші турботи,

Хай лихо і гріх обминуть вашу хату,

Хай буде здоров'я і щастя багато!

Чистый четверг 2024 года — красивые поздравления в прозе и своими словами

Поздравляю с Чистым четвергом! В этот светлый день хочу пожелать гармонии и уюта в доме, надежды в мирное будущее и любви в сердце ко всему миру.

***

С Чистым четвергом! Желаю чистых мыслей, светлых грез и положительных эмоций. Пусть вера и добро побеждают, а родные будут счастливы и здоровы.

***

В Чистый четверг хочу пожелать чистоты чувств, мыслей, счастья и любви. Пусть из вашего дома пойдут печали, а из сердца дурные мысли. Да будет больше места для доброты, надежды и удачи!

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В Великий четверг желаю вам чистоты души и помыслов, крепкой веры в сердце, внутренней гармонии и любви к ближнему. С праздником!

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Пусть в вашей семье царят мир и согласие, теплота и уют. Пусть ваша жизнь будет такой же ясной и светлой, как этот праздник. С Чистым четвергом!

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Пусть в Чистый четверг вода смоет с тебя все тревоги и печали, пусть покинут твой дом все беды и невзгоды, а в душе будет царить светлое счастье и радость. С праздником!

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Поздравляю с Чистым четвергом! Пусть дом сверкает уютом, сердце поет от любви, а душа радостно встречает весну. От всего сердца желаю счастья!

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В день Чистого четверга желаю тебе покоя на душе, гармонии и уюта. Пусть тебя сопутствует надежда и вера в лучшее, а радость и процветание будут всегда рядом.

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Поздравляю с Чистым четвергом! Желаю хорошо подготовиться к Пасхе, а в доме и в мыслях навести порядок. Пусть все дела удаются, все мечты сбываются. Удачи, здоровья, легких и увлекательных дорог!

Яркие открытки с пожеланиями к Чистому четвергу 2024 года

Поздравление с Чистым четвергом 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Чистым четвергом 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравления с Чистым четвергом 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Чистым четвергом 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Чистым четвергом 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Чистым четвергом 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Чистым четвергом 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Чистым четвергом 2024 года

Ранее мы писали, что нельзя делать в Чистый четверг, как подготовиться в этот день к Пасхе и когда купаться.

Также мы рассказывали, можно ли работать в саду и огороде в Чистый четверг.