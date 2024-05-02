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Сегодня Чистый четверг — красивые пожелания добра и мира в прозе и открытках

2 мая 2024 05:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С Чистым четвергом 2024 — трогательные поздравления, красивые стихи и открытки
Верующие в церкви на службе. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

По православному календарю Чистый четверг 2024 года украинские верующие отмечают 2 мая. В этот день христиане вспоминают Тайную вечерю Иисуса Христа с апостолами, очищаются душой и телом перед великим праздником Пасхи и поздравляют друг друга с приближением Светлого Христова Воскресения.

Новини.LIVE подготовил для вас самые красивые поздравления с Чистым четвергом 2024 года в открытках, стихах и прозе.

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Поздравления с Чистым четвергом в стихах на украинском языке

В четвер, що чистим величають,
Я вас сердечно привітаю.
Хай береже вас ангел світлий,
З Четвергом вас, із днем привітним!

***

Чую світлий благовіст,
До закінчення йде піст.
Пахнуть паски із печі,
Великодні калачі.
Всі у Чистий у Четвер
Зранку та аж дотепер
Обливаються водою
Непочатою, святою,
Щоби змити всі напасті,
На здоров’я і на щастя.
Хай молитва тихо ллється
І Господь нам усміхнеться!

***

Напередодні Великодня
У день очищення і тіла, і душі
Я привітати поспішаю вас сьогодні
І надсилаю ці прості вірші.
Нехай четвер очистить ваше серце,
Нехай омиє тіло і думки,
Як із відра вода — на вас проллється
Благословення Боже на віки!

***

Вітаю з Чистим четвергом!
Чистота буде кругом.
Ви традиції плекайте —
Дім і душі очищайте,
Даруйте всім тепло і ласку.
Зі святом! І смачної паски!

***

В Чистий Четвер рано встану,
В небо блакитне погляну,
Серце і душу відкрию,
Личенько біле умию.
Богу за всіх помолюся,
Від зла і бід відхрещуся,
Щастя й добра загадаю,
Великдень світлий стрічаю.

***

На Чистий четвер нам роботи багато:
Оселю і душу довести до ладу.
Нехай цього дня не бариться робота,
Хай будуть приємними ваші турботи,
Хай лихо і гріх обминуть вашу хату,
Хай буде здоров'я і щастя багато!

Чистый четверг 2024 года — красивые поздравления в прозе и своими словами

Поздравляю с Чистым четвергом! В этот светлый день хочу пожелать гармонии и уюта в доме, надежды в мирное будущее и любви в сердце ко всему миру.

***

С Чистым четвергом! Желаю чистых мыслей, светлых грез и положительных эмоций. Пусть вера и добро побеждают, а родные будут счастливы и здоровы.

***

В Чистый четверг хочу пожелать чистоты чувств, мыслей, счастья и любви. Пусть из вашего дома пойдут печали, а из сердца дурные мысли. Да будет больше места для доброты, надежды и удачи!

***

В Великий четверг желаю вам чистоты души и помыслов, крепкой веры в сердце, внутренней гармонии и любви к ближнему. С праздником!

***

Пусть в вашей семье царят мир и согласие, теплота и уют. Пусть ваша жизнь будет такой же ясной и светлой, как этот праздник. С Чистым четвергом!

***

Пусть в Чистый четверг вода смоет с тебя все тревоги и печали, пусть покинут твой дом все беды и невзгоды, а в душе будет царить светлое счастье и радость. С праздником!

***

Поздравляю с Чистым четвергом! Пусть дом сверкает уютом, сердце поет от любви, а душа радостно встречает весну. От всего сердца желаю счастья!

***

В день Чистого четверга желаю тебе покоя на душе, гармонии и уюта. Пусть тебя сопутствует надежда и вера в лучшее, а радость и процветание будут всегда рядом.

***

Поздравляю с Чистым четвергом! Желаю хорошо подготовиться к Пасхе, а в доме и в мыслях навести порядок. Пусть все дела удаются, все мечты сбываются. Удачи, здоровья, легких и увлекательных дорог!

Яркие открытки с пожеланиями к Чистому четвергу 2024 года

Поздравления с Чистым четвергом 2024 года
Поздравление с Чистым четвергом 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Яркие открытки с пожеланиями к Чистому четвергу 2024 года
Поздравление с Чистым четвергом 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Чистый четверг 2024 — красивые поздравления в открытках
Поздравления с Чистым четвергом 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Чистый четверг 2024 — красивые поздравления
Поздравление с Чистым четвергом 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Чистый четверг 2024 — искренние поздравления на 2 мая
Поздравление с Чистым четвергом 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Чистый четверг – красивые пожелания добра и мира в открытках
Поздравление с Чистым четвергом 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Чистым четвергом 2024 — трогательные поздравления
Поздравление с Чистым четвергом 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Чистым четвергом 2024 года

 

 

 

Ранее мы писали, что нельзя делать в Чистый четверг, как подготовиться в этот день к Пасхе и когда купаться.

Также мы рассказывали, можно ли работать в саду и огороде в Чистый четверг.

праздники
поздравления
открытки
религия
Чистый четверг
Пасха-2024

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