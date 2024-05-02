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Сьогодні Чистий четвер — красиві побажання добра та миру у прозі та листівках

2 травня 2024 05:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Чистим четвергом 2024 — зворушливі привітання, красиві вірші та листівки
Віряни у церкві на службі. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

За православним календарем Чистий четвер 2024 року українські віряни відзначають 2 травня. Цього дня християни згадують Таємну вечерю Ісуса Христа з апостолами, очищаються душею і тілом перед великим святом Великодня та вітають один одного з наближенням Світлого Христового Воскресіння.  

Новини.LIVE підготував для вас найкрасивіші привітання з Чистим четвергом 2024 року у листівках, віршах та прозі.

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Привітання з Чистим четвергом у віршах українською мовою

В четвер, що чистим величають,
Я вас сердечно привітаю.
Хай береже вас ангел світлий,
З Четвергом вас, із днем привітним!

***

Чую світлий благовіст,
До закінчення йде піст.
Пахнуть паски із печі,
Великодні калачі.
Всі у Чистий у Четвер
Зранку та аж дотепер
Обливаються водою
Непочатою, святою,
Щоби змити всі напасті,
На здоров’я і на щастя.
Хай молитва тихо ллється
І Господь нам усміхнеться!

***

Напередодні Великодня
У день очищення і тіла, і душі
Я привітати поспішаю вас сьогодні
І надсилаю ці прості вірші.
Нехай четвер очистить ваше серце,
Нехай омиє тіло і думки,
Як із відра вода — на вас проллється
Благословення Боже на віки!

***

Вітаю з Чистим четвергом!
Чистота буде кругом.
Ви традиції плекайте —
Дім і душі очищайте,
Даруйте всім тепло і ласку.
Зі святом! І смачної паски!

***

В Чистий Четвер рано встану,
В небо блакитне погляну,
Серце і душу відкрию,
Личенько біле умию.
Богу за всіх помолюся,
Від зла і бід відхрещуся,
Щастя й добра загадаю,
Великдень світлий стрічаю.

***

На Чистий четвер нам роботи багато:
Оселю і душу довести до ладу.
Нехай цього дня не бариться робота,
Хай будуть приємними ваші турботи,
Хай лихо і гріх обминуть вашу хату,
Хай буде здоров'я і щастя багато!

Чистий четвер 2024 — красиві привітання у прозі та своїми словами

Щиро вітаю з Чистим четвергом! У цей світлий день хочу побажати гармонії та затишку в оселі, надії у мирне майбутнє та любові в серці до всього світу.

***

З Чистим четвергом! Бажаю чистих думок, світлих мрій та позитивних емоцій. Нехай віра та добро перемагають, а рідні будуть щасливими та здоровими.

***

У Чистий четвер хочу побажати чистоти почуттів, думок, щастя і любові. Нехай з вашого будинку підуть печалі, а з серця погані думки. Нехай буде більше місця для доброти, надії та удачі!

***

У Великий четвер бажаю вам чистоти душі та помислів, міцної віри в серці, внутрішньої гармонії та любові до ближнього. Зі святом!

***

Нехай у вашій родині панують мир і злагода, теплота і затишок. Нехай ваше життя буде таким же ясним і світлим, як це свято. З Чистим четвергом!

***

Нехай в Чистий четвер вода змиє з тебе всі тривоги та печалі, нехай покинуть твій будинок всі біди та негаразди, а в душі пануватиме світле щастя і радість. Зі святом!

***

Вітаю з Чистим четвергом! Нехай будинок сяє затишком, серце співає від любові, а душа радісно зустрічає весну. Від щирого серця бажаю щастя!

***

У день Чистого четверга бажаю тобі спокою на душі, гармонії та затишку. Нехай тебе супроводжує надія і віра в краще, а радість і процвітання будуть завжди поруч.

***

Вітаю з Чистим четвергом! Бажаю добре підготуватися до Великодня, а в домі та в думках навести лад. Нехай усі справи вдаються, всі мрії збуваються. Удачі, здоров'я, легких і цікавих доріг!

Яскраві листівки з побажаннями до Чистого четверга 2024 року 

Привітання з Чистим четвергом 2024 року
Привітання з Чистим четвергом 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Яскраві листівки з побажаннями до Чистого четверга 2024 року
Привітання з Чистим четвергом 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Чистий четвер 2024 — красиві привітання у листівках
Привітання з Чистим четвергом 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Чистий четвер 2024 — красиві привітання
Привітання з Чистим четвергом 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Чистий четвер 2024 — щирі привітання на 2 травня
Привітання з Чистим четвергом 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Чистий четвер — красиві побажання добра та миру у листівках
Привітання з Чистим четвергом 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Чистим четвергом 2024 — зворушливі привітання
Привітання з Чистим четвергом 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Чистим четвергом 2024 року 

 

 

 

Раніше ми писали, що не можна робити у Чистий четвер, як підготуватися у цей день до Великодня та коли купатися.

Також ми розповідали, чи можна працювати в саду та на городі у Чистий четвер. 

свята
привітання
листівки
релігія
Чистий четвер
Великдень-2024

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