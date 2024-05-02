З Чистим четвергом 2024 — зворушливі привітання, красиві вірші та листівки

Віряни у церкві на службі. Фото: pomisna.info

За православним календарем Чистий четвер 2024 року українські віряни відзначають 2 травня. Цього дня християни згадують Таємну вечерю Ісуса Христа з апостолами, очищаються душею і тілом перед великим святом Великодня та вітають один одного з наближенням Світлого Христового Воскресіння.

Новини.LIVE підготував для вас найкрасивіші привітання з Чистим четвергом 2024 року у листівках, віршах та прозі.

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Привітання з Чистим четвергом у віршах українською мовою

В четвер, що чистим величають,

Я вас сердечно привітаю.

Хай береже вас ангел світлий,

З Четвергом вас, із днем привітним!

***

Чую світлий благовіст,

До закінчення йде піст.

Пахнуть паски із печі,

Великодні калачі.

Всі у Чистий у Четвер

Зранку та аж дотепер

Обливаються водою

Непочатою, святою,

Щоби змити всі напасті,

На здоров’я і на щастя.

Хай молитва тихо ллється

І Господь нам усміхнеться!

***

Напередодні Великодня

У день очищення і тіла, і душі

Я привітати поспішаю вас сьогодні

І надсилаю ці прості вірші.

Нехай четвер очистить ваше серце,

Нехай омиє тіло і думки,

Як із відра вода — на вас проллється

Благословення Боже на віки!

***

Вітаю з Чистим четвергом!

Чистота буде кругом.

Ви традиції плекайте —

Дім і душі очищайте,

Даруйте всім тепло і ласку.

Зі святом! І смачної паски!

***

В Чистий Четвер рано встану,

В небо блакитне погляну,

Серце і душу відкрию,

Личенько біле умию.

Богу за всіх помолюся,

Від зла і бід відхрещуся,

Щастя й добра загадаю,

Великдень світлий стрічаю.

***

На Чистий четвер нам роботи багато:

Оселю і душу довести до ладу.

Нехай цього дня не бариться робота,

Хай будуть приємними ваші турботи,

Хай лихо і гріх обминуть вашу хату,

Хай буде здоров'я і щастя багато!

Чистий четвер 2024 — красиві привітання у прозі та своїми словами

Щиро вітаю з Чистим четвергом! У цей світлий день хочу побажати гармонії та затишку в оселі, надії у мирне майбутнє та любові в серці до всього світу.

***

З Чистим четвергом! Бажаю чистих думок, світлих мрій та позитивних емоцій. Нехай віра та добро перемагають, а рідні будуть щасливими та здоровими.

***

У Чистий четвер хочу побажати чистоти почуттів, думок, щастя і любові. Нехай з вашого будинку підуть печалі, а з серця погані думки. Нехай буде більше місця для доброти, надії та удачі!

***

У Великий четвер бажаю вам чистоти душі та помислів, міцної віри в серці, внутрішньої гармонії та любові до ближнього. Зі святом!

***

Нехай у вашій родині панують мир і злагода, теплота і затишок. Нехай ваше життя буде таким же ясним і світлим, як це свято. З Чистим четвергом!

***

Нехай в Чистий четвер вода змиє з тебе всі тривоги та печалі, нехай покинуть твій будинок всі біди та негаразди, а в душі пануватиме світле щастя і радість. Зі святом!

***

Вітаю з Чистим четвергом! Нехай будинок сяє затишком, серце співає від любові, а душа радісно зустрічає весну. Від щирого серця бажаю щастя!

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У день Чистого четверга бажаю тобі спокою на душі, гармонії та затишку. Нехай тебе супроводжує надія і віра в краще, а радість і процвітання будуть завжди поруч.

***

Вітаю з Чистим четвергом! Бажаю добре підготуватися до Великодня, а в домі та в думках навести лад. Нехай усі справи вдаються, всі мрії збуваються. Удачі, здоров'я, легких і цікавих доріг!

Яскраві листівки з побажаннями до Чистого четверга 2024 року

Привітання з Чистим четвергом 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Чистим четвергом 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Чистим четвергом 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Чистим четвергом 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Чистим четвергом 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Чистим четвергом 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Чистим четвергом 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Чистим четвергом 2024 року

Раніше ми писали, що не можна робити у Чистий четвер, як підготуватися у цей день до Великодня та коли купатися.

Також ми розповідали, чи можна працювати в саду та на городі у Чистий четвер.