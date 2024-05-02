З Чистим четвергом 2024 — зворушливі привітання, красиві вірші та листівки

Сьогодні Чистий четвер — красиві побажання добра та миру у прозі та листівках
За православним календарем Чистий четвер 2024 року українські віряни відзначають 2 травня. Цього дня християни згадують Таємну вечерю Ісуса Христа з апостолами, очищаються душею і тілом перед великим святом Великодня та вітають один одного з наближенням Світлого Христового Воскресіння.
Новини.LIVE підготував для вас найкрасивіші привітання з Чистим четвергом 2024 року у листівках, віршах та прозі.
Привітання з Чистим четвергом у віршах українською мовою
В четвер, що чистим величають,
Я вас сердечно привітаю.
Хай береже вас ангел світлий,
З Четвергом вас, із днем привітним!
***
Чую світлий благовіст,
До закінчення йде піст.
Пахнуть паски із печі,
Великодні калачі.
Всі у Чистий у Четвер
Зранку та аж дотепер
Обливаються водою
Непочатою, святою,
Щоби змити всі напасті,
На здоров’я і на щастя.
Хай молитва тихо ллється
І Господь нам усміхнеться!
***
Напередодні Великодня
У день очищення і тіла, і душі
Я привітати поспішаю вас сьогодні
І надсилаю ці прості вірші.
Нехай четвер очистить ваше серце,
Нехай омиє тіло і думки,
Як із відра вода — на вас проллється
Благословення Боже на віки!
***
Вітаю з Чистим четвергом!
Чистота буде кругом.
Ви традиції плекайте —
Дім і душі очищайте,
Даруйте всім тепло і ласку.
Зі святом! І смачної паски!
***
В Чистий Четвер рано встану,
В небо блакитне погляну,
Серце і душу відкрию,
Личенько біле умию.
Богу за всіх помолюся,
Від зла і бід відхрещуся,
Щастя й добра загадаю,
Великдень світлий стрічаю.
***
На Чистий четвер нам роботи багато:
Оселю і душу довести до ладу.
Нехай цього дня не бариться робота,
Хай будуть приємними ваші турботи,
Хай лихо і гріх обминуть вашу хату,
Хай буде здоров'я і щастя багато!
Чистий четвер 2024 — красиві привітання у прозі та своїми словами
Щиро вітаю з Чистим четвергом! У цей світлий день хочу побажати гармонії та затишку в оселі, надії у мирне майбутнє та любові в серці до всього світу.
***
З Чистим четвергом! Бажаю чистих думок, світлих мрій та позитивних емоцій. Нехай віра та добро перемагають, а рідні будуть щасливими та здоровими.
***
У Чистий четвер хочу побажати чистоти почуттів, думок, щастя і любові. Нехай з вашого будинку підуть печалі, а з серця погані думки. Нехай буде більше місця для доброти, надії та удачі!
***
У Великий четвер бажаю вам чистоти душі та помислів, міцної віри в серці, внутрішньої гармонії та любові до ближнього. Зі святом!
***
Нехай у вашій родині панують мир і злагода, теплота і затишок. Нехай ваше життя буде таким же ясним і світлим, як це свято. З Чистим четвергом!
***
Нехай в Чистий четвер вода змиє з тебе всі тривоги та печалі, нехай покинуть твій будинок всі біди та негаразди, а в душі пануватиме світле щастя і радість. Зі святом!
***
Вітаю з Чистим четвергом! Нехай будинок сяє затишком, серце співає від любові, а душа радісно зустрічає весну. Від щирого серця бажаю щастя!
***
У день Чистого четверга бажаю тобі спокою на душі, гармонії та затишку. Нехай тебе супроводжує надія і віра в краще, а радість і процвітання будуть завжди поруч.
***
Вітаю з Чистим четвергом! Бажаю добре підготуватися до Великодня, а в домі та в думках навести лад. Нехай усі справи вдаються, всі мрії збуваються. Удачі, здоров'я, легких і цікавих доріг!
Яскраві листівки з побажаннями до Чистого четверга 2024 року
Відеопривітання з Чистим четвергом 2024 року
Раніше ми писали, що не можна робити у Чистий четвер, як підготуватися у цей день до Великодня та коли купатися.
Також ми розповідали, чи можна працювати в саду та на городі у Чистий четвер.
Читайте Новини.LIVE!