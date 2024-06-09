С Днем друзей 2024 — поздравления своими словами, картинки и открытки с пожеланиями

Друзья весело проводят время. Фото: istockphoto.com

В воскресенье, 9 июня, Украина вместе со всем миром отмечает Международный день друзей. Этот особый праздник призван напомнить нам, как важно иметь рядом верных товарищей и единомышленников, которые могут выслушать, поддержать и будут рядом в нужную минуту. Не забудьте поздравить самых близких и дорогих людей, а также подарить им несколько теплых слов.

А поздравления и картинки на Международный день друзей ищите в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

День друзей 2024 — поздравление в прозе и своими словами

Поздравляю с Днем друзей. Желаю тебе здоровья, мира, добра и жизненных побед, каждую из которых мы отметим вместе!

***

Поздравляю с Днем друзей! Обещаю быть твоей надежной поддержкой как по важным делам, так и в веселых затеях.

***

Дорогой друг мой, на тебя я могу положиться в любой ситуации! Ты придешь на помощь в любое время дня и ночи, в стужу и в жару. Пусть все хорошее, что ты только сможешь себе нафантазировать, обязательно станет реальностью! С Международным днем друзей!

***

Спасибо за то, что ты у меня есть! Я очень ценю нашу дружбу, ведь с тобой моя жизнь гораздо ярче, веселее, интереснее и счастливее! Надеюсь, что с годами наша дружба будет только крепнуть! С Международным днем друзей!

***

Сегодня замечательный праздник — День друзей! Спасибо, что всегда на связи и в нужную минуту рядом. Желаю безоблачного настроения, радости и счастья во все времена. Больших успехов, подвигов и достижений. Пусть все в жизни складывается невероятно здорово!

***

Поздравляю с Днем друзей! Желаю, чтобы настоящая дружба не растворялась во времени и не терялась в километрах. Пусть в любой сложной ситуации на помощь поспешит верный друг. Пусть друзья всегда остаются хорошими спутниками на твоем жизненном пути!

***

С Днем друзей! Спасибо за то, что ты есть и за то, что ты всегда готов поддержать мои самые глупые идеи!

***

Поздравляю с Днем друзей! Ты как Google: знаешь все обо мне и не судишь! Спасибо за дружбу!

***

Привет, друг, у нас сегодня праздник — Международный день друзей! Ты мой партнер в преступлениях... И главный свидетель во всех моих приключениях. Люблю тебя!

Международный день друзей 9 июня — красивые поздравления в стихах на украинском языке

Вітаю з Днем друзів!

Разом жити нам веселіше.

Знай, хоч в радість, хоч в біду

Я тебе не підведу!

***

З Днем друзів я тебе вітаю!

Міцно, міцно обіймаю,

Дякую кажу тобі,

Ти найкращий друг на Землі!

***

Я бажаю вам це свято

Зустріти весело та дружно.

Сміху, радості та щастя

І великої міцної дружби!

С Днем друзей 2024 — поздравления в открытках

Поздравление с Международным днем друзей 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Международным днем друзей 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Международным днем друзей 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Международным днем друзей 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Международным днем друзей 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Международным днем друзей 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Международным днем друзей 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Международным днем друзей 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Международным днем друзей 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Международным днем друзей 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Международным днем друзей 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Международным днем друзей 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем друзей 2024

Также предлагаем воспользоваться календарем профессиональных, международных и государственных праздников на июнь 2024, чтобы не пропустить важные события.