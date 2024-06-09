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Сегодня украинцы празднуют День дружбы — красивые поздравления и открытки

9 июня 2024 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С Днем друзей 2024 — поздравления своими словами, картинки и открытки с пожеланиями
Друзья весело проводят время. Фото: istockphoto.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В воскресенье, 9 июня, Украина вместе со всем миром отмечает Международный день друзей. Этот особый праздник призван напомнить нам, как важно иметь рядом верных товарищей и единомышленников, которые могут выслушать, поддержать и будут рядом в нужную минуту. Не забудьте поздравить самых близких и дорогих людей, а также подарить им несколько теплых слов.

А поздравления и картинки на Международный день друзей ищите в материале Новини.LIVE.

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День друзей 2024 — поздравление в прозе и своими словами

Поздравляю с Днем друзей. Желаю тебе здоровья, мира, добра и жизненных побед, каждую из которых мы отметим вместе!

***

Поздравляю с Днем друзей! Обещаю быть твоей надежной поддержкой как по важным делам, так и в веселых затеях.

***

Дорогой друг мой, на тебя я могу положиться в любой ситуации! Ты придешь на помощь в любое время дня и ночи, в стужу и в жару. Пусть все хорошее, что ты только сможешь себе нафантазировать, обязательно станет реальностью! С Международным днем друзей!

***

Спасибо за то, что ты у меня есть! Я очень ценю нашу дружбу, ведь с тобой моя жизнь гораздо ярче, веселее, интереснее и счастливее! Надеюсь, что с годами наша дружба будет только крепнуть! С Международным днем друзей!

***

Сегодня замечательный праздник — День друзей! Спасибо, что всегда на связи и в нужную минуту рядом. Желаю безоблачного настроения, радости и счастья во все времена. Больших успехов, подвигов и достижений. Пусть все в жизни складывается невероятно здорово!

***

Поздравляю с Днем друзей! Желаю, чтобы настоящая дружба не растворялась во времени и не терялась в километрах. Пусть в любой сложной ситуации на помощь поспешит верный друг. Пусть друзья всегда остаются хорошими спутниками на твоем жизненном пути!

***

С Днем друзей! Спасибо за то, что ты есть и за то, что ты всегда готов поддержать мои самые глупые идеи!

***

Поздравляю с Днем друзей! Ты как Google: знаешь все обо мне и не судишь! Спасибо за дружбу!

***

Привет, друг, у нас сегодня праздник — Международный день друзей! Ты мой партнер в преступлениях... И главный свидетель во всех моих приключениях. Люблю тебя!

Международный день друзей 9 июня — красивые поздравления в стихах на украинском языке

Вітаю з Днем друзів!
Разом жити нам веселіше.
Знай, хоч в радість, хоч в біду
Я тебе не підведу!

***

З Днем друзів я тебе вітаю!
Міцно, міцно обіймаю,
Дякую кажу тобі,
Ти найкращий друг на Землі!

***

Я бажаю вам це свято
Зустріти весело та дружно.
Сміху, радості та щастя
І великої міцної дружби!

С Днем друзей 2024 — поздравления в открытках

С Днем друзей 2024 – поздравления в открытках
Поздравление с Международным днем друзей 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Днем друзей 2024 — поздравление
Поздравление с Международным днем друзей 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Днем друзей 2024 года — открытки к празднику.
Поздравление с Международным днем друзей 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Международный день друзей: поздравление 9 июня
Поздравление с Международным днем друзей 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Международный день друзей: поздравления с 9 июня в открытках
Поздравление с Международным днем друзей 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Международный день друзей 2024: открытки.
Поздравление с Международным днем друзей 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Международный день друзей 2024: открытки.
Поздравление с Международным днем друзей 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Днем друзей 2024 – поздравление своими словами
Поздравление с Международным днем друзей 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Днем друзей 2024 — поздравления в картинках
Поздравление с Международным днем друзей 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Днем друзей 2024 – поздравления в открытках
Поздравление с Международным днем друзей 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Днем друзей 9 июня 2024 года.
Поздравление с Международным днем друзей 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Как красиво поздравить с Международным днем друзей 2024 года – красивые пожелания
Поздравление с Международным днем друзей 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем друзей 2024

 

 

 

Также предлагаем воспользоваться календарем профессиональных, международных и государственных праздников на июнь 2024, чтобы не пропустить важные события.

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