С Днем друзей 2024 — поздравления своими словами, картинки и открытки с пожеланиями

Сегодня украинцы празднуют День дружбы — красивые поздравления и открытки
В воскресенье, 9 июня, Украина вместе со всем миром отмечает Международный день друзей. Этот особый праздник призван напомнить нам, как важно иметь рядом верных товарищей и единомышленников, которые могут выслушать, поддержать и будут рядом в нужную минуту. Не забудьте поздравить самых близких и дорогих людей, а также подарить им несколько теплых слов.
А поздравления и картинки на Международный день друзей ищите в материале Новини.LIVE.
День друзей 2024 — поздравление в прозе и своими словами
Поздравляю с Днем друзей. Желаю тебе здоровья, мира, добра и жизненных побед, каждую из которых мы отметим вместе!
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Поздравляю с Днем друзей! Обещаю быть твоей надежной поддержкой как по важным делам, так и в веселых затеях.
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Дорогой друг мой, на тебя я могу положиться в любой ситуации! Ты придешь на помощь в любое время дня и ночи, в стужу и в жару. Пусть все хорошее, что ты только сможешь себе нафантазировать, обязательно станет реальностью! С Международным днем друзей!
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Спасибо за то, что ты у меня есть! Я очень ценю нашу дружбу, ведь с тобой моя жизнь гораздо ярче, веселее, интереснее и счастливее! Надеюсь, что с годами наша дружба будет только крепнуть! С Международным днем друзей!
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Сегодня замечательный праздник — День друзей! Спасибо, что всегда на связи и в нужную минуту рядом. Желаю безоблачного настроения, радости и счастья во все времена. Больших успехов, подвигов и достижений. Пусть все в жизни складывается невероятно здорово!
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Поздравляю с Днем друзей! Желаю, чтобы настоящая дружба не растворялась во времени и не терялась в километрах. Пусть в любой сложной ситуации на помощь поспешит верный друг. Пусть друзья всегда остаются хорошими спутниками на твоем жизненном пути!
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С Днем друзей! Спасибо за то, что ты есть и за то, что ты всегда готов поддержать мои самые глупые идеи!
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Поздравляю с Днем друзей! Ты как Google: знаешь все обо мне и не судишь! Спасибо за дружбу!
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Привет, друг, у нас сегодня праздник — Международный день друзей! Ты мой партнер в преступлениях... И главный свидетель во всех моих приключениях. Люблю тебя!
Международный день друзей 9 июня — красивые поздравления в стихах на украинском языке
Вітаю з Днем друзів!
Разом жити нам веселіше.
Знай, хоч в радість, хоч в біду
Я тебе не підведу!
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З Днем друзів я тебе вітаю!
Міцно, міцно обіймаю,
Дякую кажу тобі,
Ти найкращий друг на Землі!
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Я бажаю вам це свято
Зустріти весело та дружно.
Сміху, радості та щастя
І великої міцної дружби!
С Днем друзей 2024 — поздравления в открытках
Видеопоздравления с Днем друзей 2024
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