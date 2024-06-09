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Сьогодні українці святкують День дружби — красиві привітання та листівки

9 червня 2024 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Днем друзів 2024 — привітання своїми словами, картинки і листівки з побажаннями
Друзі весело проводять час. Фото: istockphoto.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У цю неділю, 9 червня, Україна разом з усім світом відзначає Міжнародний день друзів. Це особливе свято покликано нагадати нам, як важливо мати поруч вірних товаришів та однодумців, які можуть вислухати, підтримати та будуть поруч у потрібну хвилину. Не забудьте привітати найближчих та найдорожчих людей, а також подарувати їм кілька теплих слів.

А привітання та картинки на Міжнародний день друзів шукайте у матеріалі Новини.LIVE.

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День друзів 2024 — привітання у прозі та своїми словами 

Вітаю з Днем друзів. Бажаю тобі здоров'я, миру, добра і життєвих перемог, кожну з яких ми відзначимо разом!

***

Вітаю з Днем друзів! Обіцяю бути твоєю надійною підтримкою як у важливих справах, так і у веселих витівках. 

***

Дорогий мій друг, на тебе я можу покластися в будь-якій ситуації! Ти прийдеш на допомогу в будь-який час дня і ночі, в холоднечу і в спеку. Нехай все хороше, що ти тільки зможеш собі нафантазувати, обов'язково стане реальністю! З Міжнародним днем друзів!

***

Вітаю з Днем друзів і хочу побажати, щоб у твоєму житті завжди поруч були ті самі люди, яких сміливо можна назвати друзями, які разом з тобою поділяють радість і перемогу, яку не відвернуться від тебе у хвилини тяжкості та життєвих негараздів, які підбадьорять тебе, якщо стане раптом нудно, які додадуть впевненості в собі, якщо у тебе виникнуть сумніви і які завжди будуть з тобою на одній хвилі. 

***

Дякую за те, що ти у мене є! Я дуже ціную нашу дружбу, адже з тобою моє життя набагато яскравіше, веселіше, цікавіше і щасливіше! Сподіваюся, що з роками наша дружба буде тільки міцнішати! З Міжнародним днем друзів!

***

Сьогодні чудове свято — День друзів! Дякую, що завжди на зв'язку і в потрібну хвилину поруч. Бажаю безхмарного настрою, радості та щастя на всі часи. Великих успіхів, подвигів і досягнень. Нехай все в житті складається неймовірно чудово!

***

Вітаю з Днем друзів! Бажаю, щоб справжня дружба не розчинялася в часі та не губилася в кілометрах. Нехай в будь-якій складній ситуації на допомогу поспішить вірний друг. Нехай друзі завжди залишаються добрими супутниками на твоєму життєвому шляху!

***

З Днем друзів! Спасибі за те, що ти є, і за те, що ти завжди готовий підтримати мої найдурніші ідеї!

***

Вітаю з Днем друзів! Ти як Google: знаєш все про мене і не судиш! Дякую за дружбу!

***

Привіт, друже, у нас сьогодні свято — Міжнародний день друзів! Ти мій партнер у злочинах... І головний свідок у всіх моїх пригодах. Люблю тебе!

Міжнародний день друзів 9 червня — красиві привітання у віршах українською мовою 

Вітаю з Днем друзів!
Разом жити нам веселіше.
Знай, хоч в радість, хоч в біду
Я тебе не підведу!

***

З Днем друзів я тебе вітаю!
Міцно, міцно обіймаю,
Дякую кажу тобі,
Ти найкращий друг на Землі!

***

Я бажаю вам це свято
Зустріти весело та дружно.
Сміху, радості та щастя
І великої міцної дружби!

З Днем друзів 2024 — привітання у листівках

З Днем друзів 2024 — привітання у листівках
Привітання з Міжнародним днем друзів 2024. Фото: Новини.LIVE
З Днем друзів 2024 — привітання
Привітання з Міжнародним днем друзів 2024. Фото: Новини.LIVE
З Днем друзів 2024 — листівки до свята
Привітання з Міжнародним днем друзів 2024. Фото: Новини.LIVE
Міжнародний день друзів: привітання 9 червня
Привітання з Міжнародним днем друзів 2024. Фото: Новини.LIVE
Міжнародний день друзів: привітання з 9 червня у листівках
Привітання з Міжнародним днем друзів 2024. Фото: Новини.LIVE
Міжнародний день друзів 2024: привітання у листівках
Привітання з Міжнародним днем друзів 2024. Фото: Новини.LIVE
Міжнародний день друзів 2024: листівки
Привітання з Міжнародним днем друзів 2024. Фото: Новини.LIVE
З Днем друзів 2024 — привітання своїми словами
Привітання з Міжнародним днем друзів 2024. Фото: Новини.LIVE
З Днем друзів 2024 — привітання у картинках
Привітання з Міжнародним днем друзів 2024. Фото: Новини.LIVE
З Днем друзів 2024 — привітання у листівках
Привітання з Міжнародним днем друзів 2024. Фото: Новини.LIVE
З Днем друзів 9 червня 2024 — листівки
Привітання з Міжнародним днем друзів 2024. Фото: Новини.LIVE
Як красиво привітати з Міжнародним днем друзів 2024 року — красиві побажання
Привітання з Міжнародним днем друзів 2024. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем друзів 2024 

 

 

 

Також пропонуємо скористатися календарем професійних, міжнародних та державних свят червня 2024 року, щоб не пропустити важливі події.

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День друзів

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