З Днем друзів 2024 — привітання своїми словами, картинки і листівки з побажаннями

Сьогодні українці святкують День дружби — красиві привітання та листівки
У цю неділю, 9 червня, Україна разом з усім світом відзначає Міжнародний день друзів. Це особливе свято покликано нагадати нам, як важливо мати поруч вірних товаришів та однодумців, які можуть вислухати, підтримати та будуть поруч у потрібну хвилину. Не забудьте привітати найближчих та найдорожчих людей, а також подарувати їм кілька теплих слів.
А привітання та картинки на Міжнародний день друзів шукайте у матеріалі Новини.LIVE.
День друзів 2024 — привітання у прозі та своїми словами
Вітаю з Днем друзів. Бажаю тобі здоров'я, миру, добра і життєвих перемог, кожну з яких ми відзначимо разом!
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Вітаю з Днем друзів! Обіцяю бути твоєю надійною підтримкою як у важливих справах, так і у веселих витівках.
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Дорогий мій друг, на тебе я можу покластися в будь-якій ситуації! Ти прийдеш на допомогу в будь-який час дня і ночі, в холоднечу і в спеку. Нехай все хороше, що ти тільки зможеш собі нафантазувати, обов'язково стане реальністю! З Міжнародним днем друзів!
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Вітаю з Днем друзів і хочу побажати, щоб у твоєму житті завжди поруч були ті самі люди, яких сміливо можна назвати друзями, які разом з тобою поділяють радість і перемогу, яку не відвернуться від тебе у хвилини тяжкості та життєвих негараздів, які підбадьорять тебе, якщо стане раптом нудно, які додадуть впевненості в собі, якщо у тебе виникнуть сумніви і які завжди будуть з тобою на одній хвилі.
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Дякую за те, що ти у мене є! Я дуже ціную нашу дружбу, адже з тобою моє життя набагато яскравіше, веселіше, цікавіше і щасливіше! Сподіваюся, що з роками наша дружба буде тільки міцнішати! З Міжнародним днем друзів!
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Сьогодні чудове свято — День друзів! Дякую, що завжди на зв'язку і в потрібну хвилину поруч. Бажаю безхмарного настрою, радості та щастя на всі часи. Великих успіхів, подвигів і досягнень. Нехай все в житті складається неймовірно чудово!
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Вітаю з Днем друзів! Бажаю, щоб справжня дружба не розчинялася в часі та не губилася в кілометрах. Нехай в будь-якій складній ситуації на допомогу поспішить вірний друг. Нехай друзі завжди залишаються добрими супутниками на твоєму життєвому шляху!
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З Днем друзів! Спасибі за те, що ти є, і за те, що ти завжди готовий підтримати мої найдурніші ідеї!
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Вітаю з Днем друзів! Ти як Google: знаєш все про мене і не судиш! Дякую за дружбу!
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Привіт, друже, у нас сьогодні свято — Міжнародний день друзів! Ти мій партнер у злочинах... І головний свідок у всіх моїх пригодах. Люблю тебе!
Міжнародний день друзів 9 червня — красиві привітання у віршах українською мовою
Вітаю з Днем друзів!
Разом жити нам веселіше.
Знай, хоч в радість, хоч в біду
Я тебе не підведу!
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З Днем друзів я тебе вітаю!
Міцно, міцно обіймаю,
Дякую кажу тобі,
Ти найкращий друг на Землі!
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Я бажаю вам це свято
Зустріти весело та дружно.
Сміху, радості та щастя
І великої міцної дружби!
З Днем друзів 2024 — привітання у листівках
Відеопривітання з Днем друзів 2024
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