З Днем друзів 2024 — привітання своїми словами, картинки і листівки з побажаннями

Друзі весело проводять час. Фото: istockphoto.com

У цю неділю, 9 червня, Україна разом з усім світом відзначає Міжнародний день друзів. Це особливе свято покликано нагадати нам, як важливо мати поруч вірних товаришів та однодумців, які можуть вислухати, підтримати та будуть поруч у потрібну хвилину. Не забудьте привітати найближчих та найдорожчих людей, а також подарувати їм кілька теплих слів.

А привітання та картинки на Міжнародний день друзів шукайте у матеріалі Новини.LIVE.

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Вітаю з Днем друзів. Бажаю тобі здоров'я, миру, добра і життєвих перемог, кожну з яких ми відзначимо разом!

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Вітаю з Днем друзів! Обіцяю бути твоєю надійною підтримкою як у важливих справах, так і у веселих витівках.

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Дорогий мій друг, на тебе я можу покластися в будь-якій ситуації! Ти прийдеш на допомогу в будь-який час дня і ночі, в холоднечу і в спеку. Нехай все хороше, що ти тільки зможеш собі нафантазувати, обов'язково стане реальністю! З Міжнародним днем друзів!

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Вітаю з Днем друзів і хочу побажати, щоб у твоєму житті завжди поруч були ті самі люди, яких сміливо можна назвати друзями, які разом з тобою поділяють радість і перемогу, яку не відвернуться від тебе у хвилини тяжкості та життєвих негараздів, які підбадьорять тебе, якщо стане раптом нудно, які додадуть впевненості в собі, якщо у тебе виникнуть сумніви і які завжди будуть з тобою на одній хвилі.

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Дякую за те, що ти у мене є! Я дуже ціную нашу дружбу, адже з тобою моє життя набагато яскравіше, веселіше, цікавіше і щасливіше! Сподіваюся, що з роками наша дружба буде тільки міцнішати! З Міжнародним днем друзів!

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Сьогодні чудове свято — День друзів! Дякую, що завжди на зв'язку і в потрібну хвилину поруч. Бажаю безхмарного настрою, радості та щастя на всі часи. Великих успіхів, подвигів і досягнень. Нехай все в житті складається неймовірно чудово!

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Вітаю з Днем друзів! Бажаю, щоб справжня дружба не розчинялася в часі та не губилася в кілометрах. Нехай в будь-якій складній ситуації на допомогу поспішить вірний друг. Нехай друзі завжди залишаються добрими супутниками на твоєму життєвому шляху!

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З Днем друзів! Спасибі за те, що ти є, і за те, що ти завжди готовий підтримати мої найдурніші ідеї!

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Вітаю з Днем друзів! Ти як Google: знаєш все про мене і не судиш! Дякую за дружбу!

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Привіт, друже, у нас сьогодні свято — Міжнародний день друзів! Ти мій партнер у злочинах... І головний свідок у всіх моїх пригодах. Люблю тебе!

Міжнародний день друзів 9 червня — красиві привітання у віршах українською мовою

Вітаю з Днем друзів!

Разом жити нам веселіше.

Знай, хоч в радість, хоч в біду

Я тебе не підведу!

***

З Днем друзів я тебе вітаю!

Міцно, міцно обіймаю,

Дякую кажу тобі,

Ти найкращий друг на Землі!

***

Я бажаю вам це свято

Зустріти весело та дружно.

Сміху, радості та щастя

І великої міцної дружби!

З Днем друзів 2024 — привітання у листівках

Привітання з Міжнародним днем друзів 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Міжнародним днем друзів 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Міжнародним днем друзів 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Міжнародним днем друзів 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Міжнародним днем друзів 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Міжнародним днем друзів 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Міжнародним днем друзів 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Міжнародним днем друзів 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Міжнародним днем друзів 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Міжнародним днем друзів 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Міжнародним днем друзів 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Міжнародним днем друзів 2024. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем друзів 2024

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