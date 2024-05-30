Церковний календар на червень 2024 — що святкуватимемо — коли Трійця і Вознесіння

Церковний календар на червень 2024 — коли святкуємо Трійцю і Вознесіння Господнє
Перший місяць літа буде наповнений важливими релігійними датами та подіями, зокрема віряни відзначатимуть два великі дванадесяті свята — Трійця (П'ятидесятниця) і Вознесіння Господнє. Також у червні 2024 року українці зустрічатимуть Різдво Іоана Предтечі та День святих апостолів Петра і Павла.
Новини.LIVE ділиться новим детальним православним календарем свят на червень 2024 року, який допоможе не пропустити важливі події.
Православний календар на червень 2024 року — повний перелік свят за новоюліанським календарем
Як відомо, Православна церква України перейшла на новоюліанський календар у вересні 2023 року, тож усі неперехідні церковні свята (з фіксованою датою) тепер відзначатимемо на 13 днів раніше. Дати перехідних свят залишилися однаковими для нового та старого календарів.
У перший місяць літа на вірян чекають такі події:
- 1 червня — святого мученика Юстина філософа і тих, що з ним, преподобного Агапіта Києво-Печерського;
- 2 червня — Києво-Братської ікони Божої Матері, святителя Никифора сповідника, патріарха Константинопольського, великомученика Іоанна Нового, Сучавського;
- 3 червня — святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним;
- 4 червня — святителя Митрофана, патріарха Царгородського;
- 5 червня — Ігорівської ікони Божої Матері, перенесення мощей благовірного князя Ігоря (Георгія) Чернігівського і Київського, блаженного Костянтина, митрополита Київського, чудотворця, святого священномученика Доротея, єпископа Тирського; святого мученика Косми, пресвітера Вірменського;
- 6 червня — преподобного Віссаріона, чудотворця Єгипетського, преподобного Іларіона Нового, ігумена Далматської обителі;
- 7 червня — священномученика Феодота Анкірського;
- 8 червня — великомученика Феодора Стратилата, ікони Божої Матері "Далешівська";
- 9 червня — святителя Кирила, архієпископа Олександрійського;
- 10 червня — священномученика Тимофія, єпископа Пруського;
- 11 червня — апостолів Варфоломія і Варнави;
- 12 червня — преподобного Онуфрія Великого;
- 13 червня — Вознесіння Господнє, мучениці Акіліни Старшої, преподобного Антонія Падуанського;
- 14 червня — пророка Єлисея і святителя Мефодія, патріарха Константинопольського;
- 15 червня — пророка Амоса, святителя Михаїла, митрополита Київського;
- 16 червня — святителя Тихона, єпископа Амафунтського;
- 17 червня — мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла Персидських;
- 18 червня — мученика Леонтія;
- 19 червня — святого апостола Юди, брата Господнього по плоті;
- 20 червня — священномученика Мефодія, єпископа Патарського;
- 21 червня — мученика Іуліана Тарсійського;
- 22 червня — священномученика Євсевія, єпископа Самосатського, Троїцька поминальна субота;
- 23 червня — Трійця, П'ятидесятниця, мучениці Агрипини;
- 24 червня — Різдво святого Іоанна Хрестителя (Предтечі), День Святого Духа;
- 25 червня — преподобномучениці Февронії, Манявської ікони Божої Матері "Рятівниця";
- 26 червня — преподобного Давида Солунського;
- 27 червня — преподобного Самсона;
- 28 червня — перенесення мощей безсрібників Кіра та Іоанна;
- 29 червня — Віддання П’ятдесятниці, святих первоверховних апостолів Петра і Павла;
- 30 червня — Неділя Всіх святих, Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів; блаженного священномученика Василія Величковського.
Батьківські суботи в червні 2024 року
У перший місяць літа на вірян чекає лише одна поминальна субота — Троїцька батьківська субота. Традиційно її відзначають напередодні Трійці. Оскільки велике свято припадає на 23 червня, день поминання буде 22 червня.
Цього дня ідуть на службу до храму, відвідують кладовища і обов'язково моляться за упокій душі померлих родичів і близьких.
Пости у червні 2024 року
Традиційно, за тиждень після Трійці починався Петрів піст, який тривав до свята Петра і Павла. Проте, 2024 року за новим стилем ПЦУ його скасувала. Річ у тім, що Трійця цього року виявилася пізньою, а отже не буде необхідного календарного відрізка часу для посту.
Раніше ми писали, які існують традиції у свято Петра і Павла та як слід провести цей день.
Нагадаємо, ми розповідали, як відзначають Трійцю в Україні, які існують звичаї, традиції та ритуали у свято.
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