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Церковний календар на червень 2024 — коли святкуємо Трійцю і Вознесіння Господнє

30 травня 2024 21:24
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Церковний календар на червень 2024 — що святкуватимемо — коли Трійця і Вознесіння
Віряни у церкві на богослужінні у свято Святої Трійці. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Перший місяць літа буде наповнений важливими релігійними датами та подіями, зокрема віряни відзначатимуть два великі дванадесяті свята — Трійця (П'ятидесятниця) і Вознесіння Господнє. Також у червні 2024 року українці зустрічатимуть Різдво Іоана Предтечі та День святих апостолів Петра і Павла. 

Новини.LIVE ділиться новим детальним православним календарем свят на червень 2024 року, який допоможе не пропустити важливі події.

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Православний календар на червень 2024 року — повний перелік свят за новоюліанським календарем

Як відомо, Православна церква України перейшла на новоюліанський календар у вересні 2023 року, тож усі неперехідні церковні свята (з фіксованою датою) тепер відзначатимемо на 13 днів раніше. Дати перехідних свят залишилися однаковими для нового та старого календарів.

У перший місяць літа на вірян чекають такі події: 

  • 1 червня — святого мученика Юстина філософа і тих, що з ним, преподобного Агапіта Києво-Печерського;
  • 2 червня — Києво-Братської ікони Божої Матері, святителя Никифора сповідника, патріарха Константинопольського, великомученика Іоанна Нового, Сучавського;
  • 3 червня — святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним;
  • 4 червня — святителя Митрофана, патріарха Царгородського;
  • 5 червня — Ігорівської ікони Божої Матері, перенесення мощей благовірного князя Ігоря (Георгія) Чернігівського і Київського, блаженного Костянтина, митрополита Київського, чудотворця, святого священномученика Доротея, єпископа Тирського; святого мученика Косми, пресвітера Вірменського;
  • 6 червня — преподобного Віссаріона, чудотворця Єгипетського, преподобного Іларіона Нового, ігумена Далматської обителі;
  • 7 червня — священномученика Феодота Анкірського;
  • 8 червня — великомученика Феодора Стратилата, ікони Божої Матері "Далешівська";
  • 9 червня — святителя Кирила, архієпископа Олександрійського;
  • 10 червня — священномученика Тимофія, єпископа Пруського;
  • 11 червня — апостолів Варфоломія і Варнави;
  • 12 червня — преподобного Онуфрія Великого;
  • 13 червня — Вознесіння Господнє, мучениці Акіліни Старшої, преподобного Антонія Падуанського;

 

Коли Вознесіння Господнє 2024 року
Церковне свято Вознесіння Господнє. Фото: google.com
  • 14 червня — пророка Єлисея і святителя Мефодія, патріарха Константинопольського;
  • 15 червня — пророка Амоса, святителя Михаїла, митрополита Київського;
  • 16 червня — святителя Тихона, єпископа Амафунтського;
  • 17 червня — мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла Персидських;
  • 18 червня — мученика Леонтія;
  • 19 червня — святого апостола Юди, брата Господнього по плоті;
  • 20 червня — священномученика Мефодія, єпископа Патарського;
  • 21 червня — мученика Іуліана Тарсійського;
  • 22 червня — священномученика Євсевія, єпископа Самосатського, Троїцька поминальна субота;

 

Коли Троїцька поминальна субота в Україні 2024 року
Троїцька поминальна субота у церкві. Фото: google.com
  • 23 червня — Трійця, П'ятидесятниця, мучениці Агрипини;

 

Коли Трійця в Україні 2024 року
Віряни у церкві на свято Святої Трійці. Фото: pomisna.info

 

Коли Різдво Іоана Предтечі 2024 року
Іоанн Хреститель. Фото: УНІАН
  • 25 червня — преподобномучениці Февронії, Манявської ікони Божої Матері "Рятівниця";
  • 26 червня — преподобного Давида Солунського;
  • 27 червня — преподобного Самсона;
  • 28 червня — перенесення мощей безсрібників Кіра та Іоанна;
  • 29 червняВіддання П’ятдесятниці, святих первоверховних апостолів Петра і Павла;

 

Коли Петра і Павла 2024 року
Святі Петро і Павло. Фото: google.com
  • 30 червняНеділя Всіх святих, Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів; блаженного священномученика Василія Величковського.

 

Коли Неділя Всіх святих в Україні 2024 року
Ікона Всіх святих землі української. Фото: pravoslaviavolyni.org.ua

Батьківські суботи в червні 2024 року

У перший місяць літа на вірян чекає лише одна поминальна субота — Троїцька батьківська субота. Традиційно її відзначають напередодні Трійці. Оскільки велике свято припадає на 23 червня, день поминання буде 22 червня.

Цього дня ідуть на службу до храму, відвідують кладовища і обов'язково моляться за упокій душі померлих родичів і близьких.

Пости у червні 2024 року

Традиційно, за тиждень після Трійці починався Петрів піст, який тривав до свята Петра і Павла. Проте, 2024 року за новим стилем ПЦУ його скасувала. Річ у тім, що Трійця цього року виявилася пізньою, а отже не буде необхідного календарного відрізка часу для посту. 

 

Раніше ми писали, які існують традиції у свято Петра і Павла та як слід провести цей день. 

Нагадаємо, ми розповідали, як відзначають Трійцю в Україні, які існують звичаї, традиції та ритуали у свято. 

червень
Трійця
релігія
Вознесіння Господнє
свята
церква

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