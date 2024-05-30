Церковний календар на червень 2024 — що святкуватимемо — коли Трійця і Вознесіння

Віряни у церкві на богослужінні у свято Святої Трійці. Фото: pomisna.info

Перший місяць літа буде наповнений важливими релігійними датами та подіями, зокрема віряни відзначатимуть два великі дванадесяті свята — Трійця (П'ятидесятниця) і Вознесіння Господнє. Також у червні 2024 року українці зустрічатимуть Різдво Іоана Предтечі та День святих апостолів Петра і Павла.

Новини.LIVE ділиться новим детальним православним календарем свят на червень 2024 року, який допоможе не пропустити важливі події.

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Православний календар на червень 2024 року — повний перелік свят за новоюліанським календарем

Як відомо, Православна церква України перейшла на новоюліанський календар у вересні 2023 року, тож усі неперехідні церковні свята (з фіксованою датою) тепер відзначатимемо на 13 днів раніше. Дати перехідних свят залишилися однаковими для нового та старого календарів.

У перший місяць літа на вірян чекають такі події:

1 червня — святого мученика Юстина філософа і тих, що з ним, преподобного Агапіта Києво-Печерського;

— святого мученика Юстина філософа і тих, що з ним, преподобного Агапіта Києво-Печерського; 2 червня — Києво-Братської ікони Божої Матері, святителя Никифора сповідника, патріарха Константинопольського, великомученика Іоанна Нового, Сучавського;

— Києво-Братської ікони Божої Матері, святителя Никифора сповідника, патріарха Константинопольського, великомученика Іоанна Нового, Сучавського; 3 червня — святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним;

— святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним; 4 червня — святителя Митрофана, патріарха Царгородського;

— святителя Митрофана, патріарха Царгородського; 5 червня — Ігорівської ікони Божої Матері, перенесення мощей благовірного князя Ігоря (Георгія) Чернігівського і Київського, блаженного Костянтина, митрополита Київського, чудотворця, святого священномученика Доротея, єпископа Тирського; святого мученика Косми, пресвітера Вірменського;

— Ігорівської ікони Божої Матері, перенесення мощей благовірного князя Ігоря (Георгія) Чернігівського і Київського, блаженного Костянтина, митрополита Київського, чудотворця, святого священномученика Доротея, єпископа Тирського; святого мученика Косми, пресвітера Вірменського; 6 червня — преподобного Віссаріона, чудотворця Єгипетського, преподобного Іларіона Нового, ігумена Далматської обителі;

— преподобного Віссаріона, чудотворця Єгипетського, преподобного Іларіона Нового, ігумена Далматської обителі; 7 червня — священномученика Феодота Анкірського;

— священномученика Феодота Анкірського; 8 червня — великомученика Феодора Стратилата, ікони Божої Матері "Далешівська";

— великомученика Феодора Стратилата, ікони Божої Матері "Далешівська"; 9 червня — святителя Кирила, архієпископа Олександрійського;

— святителя Кирила, архієпископа Олександрійського; 10 червня — священномученика Тимофія, єпископа Пруського;

— священномученика Тимофія, єпископа Пруського; 11 червня — апостолів Варфоломія і Варнави;

— апостолів Варфоломія і Варнави; 12 червня — преподобного Онуфрія Великого;

— преподобного Онуфрія Великого; 13 червня — Вознесіння Господнє, мучениці Акіліни Старшої, преподобного Антонія Падуанського;

Церковне свято Вознесіння Господнє. Фото: google.com

14 червня — пророка Єлисея і святителя Мефодія, патріарха Константинопольського;

— пророка Єлисея і святителя Мефодія, патріарха Константинопольського; 15 червня — пророка Амоса, святителя Михаїла, митрополита Київського;

— пророка Амоса, святителя Михаїла, митрополита Київського; 16 червня — святителя Тихона, єпископа Амафунтського;

— святителя Тихона, єпископа Амафунтського; 17 червня — мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла Персидських;

— мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла Персидських; 18 червня — мученика Леонтія;

— мученика Леонтія; 19 червня — святого апостола Юди, брата Господнього по плоті;

— святого апостола Юди, брата Господнього по плоті; 20 червня — священномученика Мефодія, єпископа Патарського;

— священномученика Мефодія, єпископа Патарського; 21 червня — мученика Іуліана Тарсійського;

— мученика Іуліана Тарсійського; 22 червня — священномученика Євсевія, єпископа Самосатського, Троїцька поминальна субота;

Троїцька поминальна субота у церкві. Фото: google.com

23 червня — Трійця, П'ятидесятниця, мучениці Агрипини;

Віряни у церкві на свято Святої Трійці. Фото: pomisna.info

24 червня — Різдво святого Іоанна Хрестителя (Предтечі), День Святого Духа;

Іоанн Хреститель. Фото: УНІАН

25 червня — преподобномучениці Февронії, Манявської ікони Божої Матері "Рятівниця";

— преподобномучениці Февронії, Манявської ікони Божої Матері "Рятівниця"; 26 червня — преподобного Давида Солунського;

— преподобного Давида Солунського; 27 червня — преподобного Самсона;

— преподобного Самсона; 28 червня — перенесення мощей безсрібників Кіра та Іоанна;

— перенесення мощей безсрібників Кіра та Іоанна; 29 червня — Віддання П’ятдесятниці, святих первоверховних апостолів Петра і Павла;

Святі Петро і Павло. Фото: google.com

30 червня — Неділя Всіх святих, Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів; блаженного священномученика Василія Величковського.

Ікона Всіх святих землі української. Фото: pravoslaviavolyni.org.ua

Батьківські суботи в червні 2024 року

У перший місяць літа на вірян чекає лише одна поминальна субота — Троїцька батьківська субота. Традиційно її відзначають напередодні Трійці. Оскільки велике свято припадає на 23 червня, день поминання буде 22 червня.

Цього дня ідуть на службу до храму, відвідують кладовища і обов'язково моляться за упокій душі померлих родичів і близьких.

Пости у червні 2024 року

Традиційно, за тиждень після Трійці починався Петрів піст, який тривав до свята Петра і Павла. Проте, 2024 року за новим стилем ПЦУ його скасувала. Річ у тім, що Трійця цього року виявилася пізньою, а отже не буде необхідного календарного відрізка часу для посту.

Раніше ми писали, які існують традиції у свято Петра і Павла та як слід провести цей день.

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