Церковный календарь на июнь 2024 — что будем праздновать — когда Троица и Вознесение

Верующие в церкви на богослужении в праздник Святой Троицы. Фото: pomisna.info

Первый месяц лета будет наполнен важными религиозными датами и событиями, в частности верующие будут отмечать два больших дванадесятых праздника — Троица (Пятидесятница) и Вознесение Господне. Также в июне 2024 украинцы будут встречать Рождество Иоанна Предтечи и День святых апостолов Петра и Павла.

Новини.LIVE делится новым подробным православным календарем праздников на июнь 2024 года, который поможет не пропустить важные события.

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Православный календарь на июнь 2024 года — полный перечень праздников по новоюлианскому календарю

Как известно, Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь в сентябре 2023 года, поэтому все непереходные церковные праздники (с фиксированной датой) теперь отметим на 13 дней раньше. Даты переходных праздников остались одинаковыми для нового и старого календаря.

В первый месяц лета верующих ждут следующие события:

1 июня — святого мученика Юстина философа и с ним преподобного Агапита Киево-Печерского;

— святого мученика Юстина философа и с ним преподобного Агапита Киево-Печерского; 2 июня — Киево-Братской иконы Божией Матери, святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового, Сучавского;

— Киево-Братской иконы Божией Матери, святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового, Сучавского; 3 июня — святого мученика Лукилиана и тех, кто с ним;

— святого мученика Лукилиана и тех, кто с ним; 4 июня — святителя Митрофана, патриарха Царьградского;

— святителя Митрофана, патриарха Царьградского; 5 июня — Игоревской иконы Божией Матери, перенесение мощей благоверного князя Игоря (Георгия) Черниговского и Киевского, блаженного Константина, митрополита Киевского, чудотворца, святого священномученика Доротея, епископа Тирского; святого мученика Космы, пресвитера Армянского;

— Игоревской иконы Божией Матери, перенесение мощей благоверного князя Игоря (Георгия) Черниговского и Киевского, блаженного Константина, митрополита Киевского, чудотворца, святого священномученика Доротея, епископа Тирского; святого мученика Космы, пресвитера Армянского; 6 июня — преподобного Виссариона, чудотворца Египетского, преподобного Иллариона Нового, игумена Далматской обители;

— преподобного Виссариона, чудотворца Египетского, преподобного Иллариона Нового, игумена Далматской обители; 7 июня — священномученика Феодота Анкирского;

— священномученика Феодота Анкирского; 8 июня — великомученика Феодора Стратилата, иконы Божией Матери "Далешевская";

— великомученика Феодора Стратилата, иконы Божией Матери "Далешевская"; 9 июня — святителя Кирилла, архиепископа Александрийского;

— святителя Кирилла, архиепископа Александрийского; 10 июня — священномученика Тимофея, епископа Прусского;

— священномученика Тимофея, епископа Прусского; 11 июня — апостолов Варфоломея и Варнавы;

— апостолов Варфоломея и Варнавы; 12 июня — преподобного Онуфрия Великого;

— преподобного Онуфрия Великого; 13 июня — Вознесение Господне, мученицы Акилины Старшей, преподобного Антония Падуанского;

Церковный праздник Вознесения Господня. Фото: google.com

14 июня — пророка Елисея и святителя Мефодия, патриарха Константинопольского;

— пророка Елисея и святителя Мефодия, патриарха Константинопольского; 15 июня — пророка Амоса, святителя Михаила, митрополита Киевского;

— пророка Амоса, святителя Михаила, митрополита Киевского; 16 июня — святителя Тихона, епископа Амафунтского;

— святителя Тихона, епископа Амафунтского; 17 июня — мучеников Мануила, Савела и Исмаила Персидских;

— мучеников Мануила, Савела и Исмаила Персидских; 18 июня — мученика Леонтия;

— мученика Леонтия; 19 июня — святого апостола Иуды, брата Господня по плоти;

— святого апостола Иуды, брата Господня по плоти; 20 июня — священномученика Мефодия, епископа Патарского;

— священномученика Мефодия, епископа Патарского; 21 июня — мученика Иулиана Тарсийского;

— мученика Иулиана Тарсийского; 22 июня — священномученика Евсевия, епископа Самосатского, Троицкая поминальная суббота;

Троицкая поминальная суббота в церкви. Фото: google.com

23 июня — Троица, Пятидесятница, мученицы Агриппины;

Верующие в церкви в праздник Святой Троицы. Фото: pomisna.info

24 июня — Рождество святого Иоанна Крестителя (Предтечи), День Святого Духа;

Иоанн Креститель. Фото: УНИАН

25 июня — преподобномученицы Февронии, Манявской иконы Божией Матери "Спасительница";

— преподобномученицы Февронии, Манявской иконы Божией Матери "Спасительница"; 26 июня — преподобного Давида Солунского;

— преподобного Давида Солунского; 27 июня — преподобного Самсона;

— преподобного Самсона; 28 июня — перенос мощей бессеребряных Кира и Иоанна;

— перенос мощей бессеребряных Кира и Иоанна; 29 июня — Предание Пятидесятницы, святых первоверховных апостолов Петра и Павла;

Святые Петр и Павел. Фото: google.com

30 июня — Воскресенье Всех святых, Собор святых славных и всехвальных двенадцати апостолов; блаженного священномученика Василия Величковского.

Икона Всех святых земли украинской. Фото: pravoslaviavolyni.org.ua

Родительские субботы в июне 2024 года

В первый месяц лета верующих ждет только одна поминальная суббота — Троицкая родительская суббота. Традиционно ее отмечают в канун Троицы. Поскольку большой праздник выпадает на 23 июня, день поминовения будет 22 июня.

В этот день идут на службу в храм, посещают кладбища и обязательно молятся за упокой души умерших родственников и близких.

Посты в июне 2024 года

Традиционно через неделю после Троицы начинался Петров пост, который длился до праздника Петра и Павла. Однако в 2024 году по новому стилю ПЦУ его отменила. Дело в том, что Троица в этом году оказалась поздней, а значит, не будет необходимого календарного отрезка времени для поста.

Раньше мы писали, какие существуют традиции в праздник Петра и Павла и как следует провести этот день.

Напомним, мы рассказывали, как отмечают Троицу в Украине, какие существуют обычаи, традиции и ритуалы на праздник.