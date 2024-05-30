Церковный календарь на июнь 2024 — что будем праздновать — когда Троица и Вознесение

Церковный календарь на июнь 2024 — когда празднуем Троицу и Вознесение Господне
Первый месяц лета будет наполнен важными религиозными датами и событиями, в частности верующие будут отмечать два больших дванадесятых праздника — Троица (Пятидесятница) и Вознесение Господне. Также в июне 2024 украинцы будут встречать Рождество Иоанна Предтечи и День святых апостолов Петра и Павла.
Новини.LIVE делится новым подробным православным календарем праздников на июнь 2024 года, который поможет не пропустить важные события.
Православный календарь на июнь 2024 года — полный перечень праздников по новоюлианскому календарю
Как известно, Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь в сентябре 2023 года, поэтому все непереходные церковные праздники (с фиксированной датой) теперь отметим на 13 дней раньше. Даты переходных праздников остались одинаковыми для нового и старого календаря.
В первый месяц лета верующих ждут следующие события:
- 1 июня — святого мученика Юстина философа и с ним преподобного Агапита Киево-Печерского;
- 2 июня — Киево-Братской иконы Божией Матери, святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового, Сучавского;
- 3 июня — святого мученика Лукилиана и тех, кто с ним;
- 4 июня — святителя Митрофана, патриарха Царьградского;
- 5 июня — Игоревской иконы Божией Матери, перенесение мощей благоверного князя Игоря (Георгия) Черниговского и Киевского, блаженного Константина, митрополита Киевского, чудотворца, святого священномученика Доротея, епископа Тирского; святого мученика Космы, пресвитера Армянского;
- 6 июня — преподобного Виссариона, чудотворца Египетского, преподобного Иллариона Нового, игумена Далматской обители;
- 7 июня — священномученика Феодота Анкирского;
- 8 июня — великомученика Феодора Стратилата, иконы Божией Матери "Далешевская";
- 9 июня — святителя Кирилла, архиепископа Александрийского;
- 10 июня — священномученика Тимофея, епископа Прусского;
- 11 июня — апостолов Варфоломея и Варнавы;
- 12 июня — преподобного Онуфрия Великого;
- 13 июня — Вознесение Господне, мученицы Акилины Старшей, преподобного Антония Падуанского;
- 14 июня — пророка Елисея и святителя Мефодия, патриарха Константинопольского;
- 15 июня — пророка Амоса, святителя Михаила, митрополита Киевского;
- 16 июня — святителя Тихона, епископа Амафунтского;
- 17 июня — мучеников Мануила, Савела и Исмаила Персидских;
- 18 июня — мученика Леонтия;
- 19 июня — святого апостола Иуды, брата Господня по плоти;
- 20 июня — священномученика Мефодия, епископа Патарского;
- 21 июня — мученика Иулиана Тарсийского;
- 22 июня — священномученика Евсевия, епископа Самосатского, Троицкая поминальная суббота;
- 23 июня — Троица, Пятидесятница, мученицы Агриппины;
- 24 июня — Рождество святого Иоанна Крестителя (Предтечи), День Святого Духа;
- 25 июня — преподобномученицы Февронии, Манявской иконы Божией Матери "Спасительница";
- 26 июня — преподобного Давида Солунского;
- 27 июня — преподобного Самсона;
- 28 июня — перенос мощей бессеребряных Кира и Иоанна;
- 29 июня — Предание Пятидесятницы, святых первоверховных апостолов Петра и Павла;
- 30 июня — Воскресенье Всех святых, Собор святых славных и всехвальных двенадцати апостолов; блаженного священномученика Василия Величковского.
Родительские субботы в июне 2024 года
В первый месяц лета верующих ждет только одна поминальная суббота — Троицкая родительская суббота. Традиционно ее отмечают в канун Троицы. Поскольку большой праздник выпадает на 23 июня, день поминовения будет 22 июня.
В этот день идут на службу в храм, посещают кладбища и обязательно молятся за упокой души умерших родственников и близких.
Посты в июне 2024 года
Традиционно через неделю после Троицы начинался Петров пост, который длился до праздника Петра и Павла. Однако в 2024 году по новому стилю ПЦУ его отменила. Дело в том, что Троица в этом году оказалась поздней, а значит, не будет необходимого календарного отрезка времени для поста.
Раньше мы писали, какие существуют традиции в праздник Петра и Павла и как следует провести этот день.
Напомним, мы рассказывали, как отмечают Троицу в Украине, какие существуют обычаи, традиции и ритуалы на праздник.
Читайте Новини.LIVE!