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Церковный календарь на июнь 2024 — когда празднуем Троицу и Вознесение Господне

30 мая 2024 21:24
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Церковный календарь на июнь 2024 — что будем праздновать — когда Троица и Вознесение
Верующие в церкви на богослужении в праздник Святой Троицы. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Первый месяц лета будет наполнен важными религиозными датами и событиями, в частности верующие будут отмечать два больших дванадесятых праздника — Троица (Пятидесятница) и Вознесение Господне. Также в июне 2024 украинцы будут встречать Рождество Иоанна Предтечи и День святых апостолов Петра и Павла.

Новини.LIVE делится новым подробным православным календарем праздников на июнь 2024 года, который поможет не пропустить важные события.

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Православный календарь на июнь 2024 года — полный перечень праздников по новоюлианскому календарю

Как известно, Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь в сентябре 2023 года, поэтому все непереходные церковные праздники (с фиксированной датой) теперь отметим на 13 дней раньше. Даты переходных праздников остались одинаковыми для нового и старого календаря.

В первый месяц лета верующих ждут следующие события:

  • 1 июня — святого мученика Юстина философа и с ним преподобного Агапита Киево-Печерского;
  • 2 июня — Киево-Братской иконы Божией Матери, святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового, Сучавского;
  • 3 июня — святого мученика Лукилиана и тех, кто с ним;
  • 4 июня — святителя Митрофана, патриарха Царьградского;
  • 5 июня — Игоревской иконы Божией Матери, перенесение мощей благоверного князя Игоря (Георгия) Черниговского и Киевского, блаженного Константина, митрополита Киевского, чудотворца, святого священномученика Доротея, епископа Тирского; святого мученика Космы, пресвитера Армянского;
  • 6 июня — преподобного Виссариона, чудотворца Египетского, преподобного Иллариона Нового, игумена Далматской обители;
  • 7 июня — священномученика Феодота Анкирского;
  • 8 июня — великомученика Феодора Стратилата, иконы Божией Матери "Далешевская";
  • 9 июня — святителя Кирилла, архиепископа Александрийского;
  • 10 июня — священномученика Тимофея, епископа Прусского;
  • 11 июня — апостолов Варфоломея и Варнавы;
  • 12 июня — преподобного Онуфрия Великого;
  • 13 июняВознесение Господне, мученицы Акилины Старшей, преподобного Антония Падуанского;

 

Когда Вознесение Господне в 2024 году
Церковный праздник Вознесения Господня. Фото: google.com
  • 14 июня — пророка Елисея и святителя Мефодия, патриарха Константинопольского;
  • 15 июня — пророка Амоса, святителя Михаила, митрополита Киевского;
  • 16 июня — святителя Тихона, епископа Амафунтского;
  • 17 июня — мучеников Мануила, Савела и Исмаила Персидских;
  • 18 июня — мученика Леонтия;
  • 19 июня — святого апостола Иуды, брата Господня по плоти;
  • 20 июня — священномученика Мефодия, епископа Патарского;
  • 21 июня — мученика Иулиана Тарсийского;
  • 22 июня — священномученика Евсевия, епископа Самосатского, Троицкая поминальная суббота;

 

Когда Троицкая поминальная суббота в Украине в 2024 году
Троицкая поминальная суббота в церкви. Фото: google.com
  • 23 июняТроица, Пятидесятница, мученицы Агриппины;

 

Когда Троица в Украине в 2024 году
Верующие в церкви в праздник Святой Троицы. Фото: pomisna.info

 

Когда Рождество Иоанна Предтечи 2024 года
Иоанн Креститель. Фото: УНИАН
  • 25 июня — преподобномученицы Февронии, Манявской иконы Божией Матери "Спасительница";
  • 26 июня — преподобного Давида Солунского;
  • 27 июня — преподобного Самсона;
  • 28 июня — перенос мощей бессеребряных Кира и Иоанна;
  • 29 июня — Предание Пятидесятницы, святых первоверховных апостолов Петра и Павла;

 

Когда Петра и Павла в 2024 году
Святые Петр и Павел. Фото: google.com
  • 30 июняВоскресенье Всех святых, Собор святых славных и всехвальных двенадцати апостолов; блаженного священномученика Василия Величковского.

 

Когда Воскресенье Всех святых в Украине 2024 года
Икона Всех святых земли украинской. Фото: pravoslaviavolyni.org.ua

Родительские субботы в июне 2024 года

В первый месяц лета верующих ждет только одна поминальная суббота — Троицкая родительская суббота. Традиционно ее отмечают в канун Троицы. Поскольку большой праздник выпадает на 23 июня, день поминовения будет 22 июня.

В этот день идут на службу в храм, посещают кладбища и обязательно молятся за упокой души умерших родственников и близких.

Посты в июне 2024 года

Традиционно через неделю после Троицы начинался Петров пост, который длился до праздника Петра и Павла. Однако в 2024 году по новому стилю ПЦУ его отменила. Дело в том, что Троица в этом году оказалась поздней, а значит, не будет необходимого календарного отрезка времени для поста.

 

Раньше мы писали, какие существуют традиции в праздник Петра и Павла и как следует провести этот день.

Напомним, мы рассказывали, как отмечают Троицу в Украине, какие существуют обычаи, традиции и ритуалы на праздник.

июнь
Троица
религия
Вознесение Господне
праздники
церковь

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