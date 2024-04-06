Новолуние и солнечное затмение в апреле 2024 — чего ждать и что нельзя делать

Солнечное затмение и новолуние 8 апреля. Коллаж: Новини.LIVE

Во второй месяц весны состоится сразу несколько важных астрономических событий, к которым астрологи советуют заранее подготовиться. Так, в апреле нас ждет последняя суперлуна 2024 года — Луна взойдет в перигее, то есть будет находиться максимально близко к Земле. В то же время произойдет полное солнечное затмение.

Что ждать от этих космических событий, которые произойдут 8 апреля 2024 года, и что категорически нельзя делать в этот период, Новини.LIVE рассказывает далее в материале.

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Что такое суперлуна

Суперлуна — астрологический термин, обозначаемый новолуние или полнолуние в момент максимального сближения Луны с Землей. В это время Луна может казаться больше и ярче обычного. Это четко видно в момент полнолуния, а вот во время новолуния этого не заметить, ведь лунная дуга слишком тонкая.

Когда новолуние в апреле 2024 года — точное время

Новолуние состоится в понедельник, 8 апреля, в 21:21 по киевскому времени (18:21 GMT). Луна будет находиться в 359 810 км от Земли (обычно это расстояние достигает 384 400 км).

Человек протягивает руки к Луне. Фото: freepik.com

Когда полное солнечное затмение в апреле 2024 года — точное время

Первое в этом году солнечное затмение, которое будет полным, произойдет в понедельник, 8 апреля, в 21:17 по Киеву (18:17 GMT).

В Украине, как и по всей Европе, явление увидеть не удастся. Полную фазу затмения могут наблюдать только жители узкой полосы в Северной и Центральной Америке.

Однако все желающие смогут за ним наблюдать в режиме реального времени благодаря трансляции на YouTube-канале NASA.

Огненное солнечное кольцо. Фото:stockgiu/freepik

Как новолуние в Овне 8 апреля повлияет на нашу жизнь — объяснение астрологов

Как отмечают астрологи, в момент суперлуны энергия Луны растет и соответственно ее влияние на людей тоже становится ощутимее. Может изменяться поведение, настроение, восприятие окружающего мира.

Поскольку в апреле 2024 года новолуние наступит в огненном знаке Овна, следует быть готовыми к тому, что вы будете чувствовать себя более раздраженными и можете вспыхивать, как зажигалка, если не контролировать свои эмоции. В этот период следует быть осмотрительными, чтобы не допустить конфликтных ситуаций.

В то же время астрологи утверждают, что новолуние в Овне может помочь обрести уверенность в себе, своих силах и поступках, придаст решимость действовать, не боясь рисковать. Будьте открыты к новой информации и новым возможностям, стройте свободные планы и сохраняйте гибкость.

По мнению астрологов, все, что придет в жизнь 8 апреля, будет иметь свое продолжение до периода осенних затмений с 18 сентября по 2 октября 2024 года.

Воздействие молодой Луны на человека. Фото: freepik.com

Как полное солнечное затмение 8 апреля повлияет на нас

Несмотря на то, что солнечное затмение 8 апреля 2024 будет видно только в некоторых частях Земли, его влияние будет ощутимым для всех жителей планеты.

Как объясняют астрологи, сейчас мы находимся в так называемом коридоре затемнений и в цикле затемнений на оси Овен-Весы (эти знаки Зодиака управляют войной и миром). Потому есть возможность найти баланс в своей жизни, установить мир на индивидуальном уровне — проанализировать свои отношения и то, насколько хорошо мы уживаемся с людьми.

Полное солнечное затмение 8 апреля может направить вас на новый путь и начать потрясающее личное развитие. Могут неожиданно открыться интересные и новые возможности. Главное определить свои намерения на ближайшие полгода, а после закрытия коридора затемнений — начать действовать.

В то же время следует быть готовым к тому, что затемнения обнажают тени, и некоторые секреты могут вырваться наружу. Однако помните, все происходящее поможет расчистить пространство для прогресса.

Воздействие солнечного затмения на жизнь. Коллаж Новини.LIVE

Что нельзя делать в новолуние и во время солнечного затмения

В этот период наша энергия будет находиться практически на нуле, ее прилив наступит только после масштабных космических событий. За несколько дней до и после следует дать себе возможность расслабиться, особенно на эмоциональном уровне. Следует воздержаться от дел, требующих много эмоциональных и физических ресурсов.

Астрологи советуют, во время новолуния и солнечного затмения нельзя:

вступать в споры и конфликты;

подвергаться провокациям;

начинать новые дела и важные проекты;

принимать судьбоносные решения — жениться, разводиться, менять работу;

устраиваться на работу;

давать или брать взаймы;

совершать большие покупки;

отправляться в дальние поездки;

переезжать;

употреблять спиртные напитки;

играть в азартные игры;

брать на себя работу сверх нормы;

впускать в жизнь новых людей.

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