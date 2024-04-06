Молодик і сонячне затемнення у квітні 2024 — чого чекати та що не можна робити

Сонячне затемнення і молодик 8 квітня. Колаж: Новини.LIVE

У другий місяць весни відбудеться одразу кілька важливих астрономічних подій, до яких астрологи радять завчасно підготуватися. Так, у квітні нас чекає останній супермісяць 2024 року — Місяць зійде в перигеї, тобто, перебуватиме максимально близько до Землі. В той самий час відбудеться повне сонячне затемнення.

Що чекати від цих космічних подій, які відбудуться 8 квітня 2024 року, та що категорично не можна робити у цей період, Новини.LIVE розповідає далі в матеріалі.

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Що таке супермісяць

Супермісяць — астрологічний термін, який позначає молодик або повню у момент максимального зближення Місяця із Землею. У цей час Місяць може здаватися більшим і яскравішим, ніж зазвичай. Це чітко видно у момент повні, а от під час молодика цього не помітити, адже серпанок занадто тонкий.

Коли молодик у квітні 2024 року — точний час

Молодик відбудеться у понеділок, 8 квітня, о 21:21 за київським часом (18:21 GMT). Місяць перебуватиме на відстані 359 810 км від Землі (зазвичай ця відстань сягає 384 400 км).

Людина простягає руки до Місяця. Фото: freepik.com

Коли повне сонячне затемнення у квітні 2024 року — точний час

Перше цього року сонячне затемнення, яке буде повним, відбудеться теж у понеділок, 8 квітня, о 21:17 за Києвом (18:17 GMT).

В Україні, як і в усій Європі, явище побачити не вдасться. Повну фазу затемнення зможуть спостерігати лише мешканці вузької смуги у Північній та Центральній Америці.

Проте, всі охочі зможуть за ним спостерігати у режимі реального часу завдяки трансляції на YouTube-каналі NASA.

Вогняне сонячне кільце. Фото:stockgiu/freepik

Як молодик в Овні 8 квітня вплине на наші життя — пояснення астрологів

Як зазначають астрологи, у момент супермісяця енергія Місяця зростає й відповідно його вплив на людей теж стає відчутнішим. Може змінюватися поведінка, настрій, сприйняття навколишнього світу.

Оскільки у квітні 2024 року молодик настане у вогняному знаку Овна, слід бути готовими до того, що ви відчуватимете себе більш роздратованими й можете спалахувати, як запальничка, якщо не контролювати своїх емоцій. У цей період варто бути обачними, щоб не допустити конфліктних ситуацій.

Водночас астрологи стверджують, що молодик у Овні може допомогти набути впевненості в собі, своїх силах і вчинках, надасть рішучість діяти, не боячись ризикувати. Будьте відкриті до нової інформації та нових можливостей, будуйте вільні плани та зберігайте гнучкість.

На думку астрологів, усе, що прийде в життя 8 квітня, матиме своє продовження до періоду осінніх затемнень з 18 вересня до 2 жовтня 2024 року.

Вплив молодого Місяця на людину. Фото: freepik.com

Як повне сонячне затемнення 8 квітня вплине на нас

Попри те, що сонячне затемнення 8 квітня 2024 року буде видно тільки в деяких частинах Землі, його вплив буде відчутним для всіх жителів планети.

Як пояснюють астрологи, наразі ми перебуваємо у так званому коридорі затемнень і в циклі затемнень на осі Овен-Терези (ці знаки Зодіаку керують війною та миром). Тому є змога знайти баланс у своєму житті, встановити мир на індивідуальному рівні — проаналізувати свої стосунки й те, наскільки добре ми уживаємося з людьми.

Повне сонячне затемнення 8 квітня може спрямувати вас на новий шлях і започаткувати приголомшливий особистий розвиток. Можуть несподівано відкритися цікаві та нові можливості. Головне визначити свої наміри на найближчі пів року, а після того, як закриється коридор затемнень — почати діяти.

Водночас слід бути готовими до того, що затемнення оголюють тіні, тож деякі секрети можуть вирватися назовні. Проте, пам'ятайте, все, що відбувається, допоможе розчистити простір для прогресу.

Вплив сонячного затемнення на життя. Колаж Новини.LIVE

Що не можна робити в молодик та під час сонячного затемнення

У цей період наша енергія перебуватиме практично на нулі, її прилив наступить лише після цих масштабних космічних подій. Тож, за кілька днів до та після варто дати собі можливість розслабитися, особливо на емоційному рівні. Слід утриматися від справ, які потребують багато емоційних та фізичних ресурсів.

Астрологи радять, під час молодика та сонячного затемнення не можна:

вступати у суперечки та конфлікти;

піддаватися на провокації;

починати нові справи та важливі проєкти;

ухвалювати доленосні рішення — одружитися, розлучатися, міняти роботу;

влаштовуватися на роботу;

давати або брати в борг;

робити великі покупки;

вирушати у далекі поїздки;

переїжджати;

вживати спиртні напої;

грати в азартні ігри;

брати на себе роботу понад норму;

впускати в життя нових людей.

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