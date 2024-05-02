Страстная пятница 2024 — что нельзя делать в самый трудный день перед Пасхой

Украинские верующие на богослужении в церкви. Фото: pomisna.info

Страстная пятница — последняя пятница Великого поста перед Пасхой. В 2024 году она выпадает на 3 мая. Для христиан это самый скорбный период, ведь согласно Библии именно в этот день Иисуса Христа распяли на кресте. Верующие вспоминают ужасные мучения, которые вынес Сын Божий перед Своим воскресением, проводят время в тишине и молитве, сосредотачиваясь на духовных ценностях и воздерживаясь от мирских желаний.

Новини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя делать в Страстную пятницу во избежание бед, несчастий и чтобы защититься от греха.

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Что запрещено делать в Страстную пятницу

Это самый строгий и скорбный день Великой недели, поэтому, естественно, он имеет больше правил, ограничений и запретов.

Так, в Страстную пятницу продолжается Великий пост — верующие, строго соблюдающие пост весь период и не имеющие проблем со здоровьем, в этот день практически полностью исключают пищу, позволяя себе съесть лишь несколько кусочков хлеба вечером, после того, как произойдет вынос Плащаницы.

В память о мучениях, которые пережил Иисус, в Страстную пятницу нельзя:

кричать и ссориться — такие действия могут навлечь беду на семью;

заниматься домашними делами (убирать, стирать и т.п.). Это нужно было делать в Чистый четверг;

заниматься рукоделием (шить, вышивать и т.п.);

работать на огороде и в саду (под запретом какие-либо действия, во время которых необходимо протыкать землю железом);

колоть дрова;

работать с металлическими инструментами;

веселиться — давняя поговорка говорит: "кто в Страстную пятницу веселится, тот весь год будет плакать".

Верующие в церкви на Страстную пятницу. Фото: google.com

Страстная пятница 2024 — что стоит сделать в этот день

В Страстную пятницу стоит:

проводить время в молитве;

читать библию;

посетить церковь;

после пятничной службы поставить в доме 12 церковных свечей и дать им догореть до конца. Считается, что такие действия принесут в дом здоровье, благополучие и успех на целый год.

Также в Страстную пятницу можно выпекать куличи. Главное делать это в хорошем настроении и со светлыми мыслями. Также следует учитывать, что верующие старались все делать молча и в тишине.

Свечи в церкви. Фото: google.com

Молитва о прощении грехов

Считается, что в Страстную пятницу людям нужно покаяться в своих грехах и помолиться за лучшую судьбу, ведь этот день наполнен скорбью и печалью.

Молитва для прощения грехов:

"Господи Всевышний, услышь меня, раба Божия (имя), прости мне грехи мои, ибо я искренне в них каюсь. Позволь мне работать усердно и вести праведную жизнь в соответствии с заповедями Твоими. Дай мне возможность возносить Тебе молитвы, быть добрым словом и делом по отношению к другим. Научи меня, как воздержаться от бесовских соблазнов, чтобы ничего плохого не делать и никому не навредить. Прошу у тебя прощения и совета. Аминь".

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